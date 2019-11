Araceli González Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Cichero/AFV

En el programa de Susana Giménez, la invitada más importante del último domingo fue Araceli González. La actriz, modelo y empresaria se sentó en el living de la diva y habló no solo de su presente profesional, sino también del estado en el que se encuentra el conflicto legal por la división de bienes que mantiene con su exmarido, el productor Adrián Suar.

Al comienzo de la entrevista, Araceli habló sobre su próxima película, Sola, en la que oficia como productora y en la que compartirá pantalla con su pareja, el actor Fabián Mazzei. La actriz se refirió a ese proyecto y a cómo el trabajo le permitió sanar una dura despedida personal: "Mamá falleció en septiembre del año pasado, fue muy doloroso para mí porque ella siempre fue la inspiración para todo lo que hice. Mi casa fue un matriarcado total. Entonces me tomé el año para descansar un poco, acomodar un poco mi vida, y para reconstruirme a partir de eso".

Más adelante, agregó: "Yo disfruto mucho trabajando, no sé cómo es de otra manera. Sentí ese quiebre fuerte y empecé a pensar en todas las cosas que una quiere modificar. Hoy producir es importante, me encanta, y aparte es con mi marido que lo adoro y ama esta profesión con toda su alma. Y me tomé este tiempo para decir 'paremos la pelota, pensemos hacia dónde voy'".

Luego, Susana le preguntó sobre la división de bienes con Suar y sobre cómo ella comenzó esa batalla: "La realidad es que durante la primera etapa no le di tanta importancia, sí le di importancia a equilibrar a mis hijos emocionalmente, a reconstruirme a mí como persona. Y lo que quise era dedicarme al cuidado de ellos, para estar bien yo también y seguir trabajando. Y después de un tiempo sentí esa necesidad. Me separé en 2002. Estuvimos casados cuatro años, fue más tiempo el de novios. Pero para mí es muy importante cerrar esta etapa, es como necesario. Pero lo fundamental es que en principio solo pensé en construir mi vida y la de mis hijos. Todas las mujeres priorizamos a nuestros hijos a nuestra vida".

A la conductora le resultaba inevitable comparar la situación de Araceli con la de los divorcios difíciles que debió enfrentar, y le comentó a su invitada que "los hombres siempre tienden a esconder un poco". González respondió: "En este momento yo tengo que confiar en que la ley me asista. Yo creo que todas las mujeres esperamos que eso suceda. Igual siempre te sentís en desventaja, las mujeres cuando hablamos de estas cosas nos sentimos en desventaja".

En ese punto de la charla, Susana le preguntó puntualmente qué le reclamaba a su ex marido. González respondió: "No es un reclamo, es lo que me corresponde. Igual yo activé el silencio durante mucho tiempo, por una cuestión de respeto a mi vida, a mis hijos. Pero llega un momento en que una confía en la sensatez de la gente y después eso no sucede".

Con respecto al dinero que la modelo le prestó a Suar para que pudiera fundar Pol-Ka, ella reveló: "También es parte de una relación. Uno confía plenamente y entrega. En Pol-ka soy accionista, pero en realidad.. no, no cobro nada. Solo en caso que se venda. Yo creo que es fundamental que en esta época todas las mujeres tomen las decisión de defender sus derechos. Yo quiero que quede claro, viste que las mujeres somos culposas, es como que siempre priorizamos a nuestros hijos y siempre nos callamos un montón de cosas, pero la realidad es que este es un momento muy oportuno para la mujer, donde está siendo escuchada y hace mucho tiempo que no se arriesgaba a tantas cosas".

Por último, aclaró: "Hay algo que es muy importante y es defender lo que es de uno. Te soy sumamente sincera, nunca sabía qué estaba firmando. Ahora ya está en el juzgado de familia y ya depende de ahí (...). Esto comenzó hace dos años, no es de ahora".