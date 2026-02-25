Bendita vs. BTV: del regreso de Tamara Pettinato a las chicanas en medio de una silenciosa guerra por el rating

Cuando Beto Casella decidió irse de elnueve para estrenar un nuevo programa en América TV, tras 20 años al frente de Bendita, comenzó una guerra casi silenciosa que le agregó picante al pase del año, televisivamente hablando. El conductor se fue del canal argumentando destrato y falta de empatía por parte de las autoridades para con él y su equipo, pero lo que podía haber sido un pase de pantalla terminó despertando varias polémicas que nutrieron todo el verano de la televisión abierta. Para empezar, esta no fue una mudanza más, ya que una figura histórica del canal que comanda Diego Toni decidió irse a la competencia directa. Es histórica la pelea por el tercer puesto de las dos emisoras y, cuando el “Capitán” dejó el clásico ciclo de archivos, la duda era qué pasaría con el rating del mismo.

Para agregarle más condimento a esta historia, Casella se llevó a gran parte del staff, pero el canal retuvo el nombre del envío y convenció a Edith Hermida para que se convirtiera en la nueva conductora y logró retener a dos históricos: Horacio Pagani y Evelyn Von Brocke. Así fue que, después de un año de tironeos que se hicieron públicos, Casella dejó Bendita. En el medio pasó de todo, desde quejas que se hicieron públicas hasta un reclamo desatendido que provocó que todo el equipo no fuera a hacer el programa y desde elnueve decidieron emitirlo igual, pero solo con los informes y los históricos muñequitos. Casi como en una novela de la tarde, la panelista estrella del ciclo se tomó su tiempo para decidir si irse o no y fueron semanas en las que todos los medios le iban a consultar a Casella sobre la supuesta traición de Hermida y a ella por la partida de su compañero después de 20 años.

Así las cosas, el 19 de diciembre de 2025 fue el último día de Casella en la pantalla de elnueve, al que Edith no asistió, y el lunes 22 reapareció, luego de sus vacaciones, para retomar la nueva etapa. Pagani, Von Brocke, Luca Martin, Juanita Groisman, Renzo Bengoechea, Ivo Cutzarida, Guille Barrios, Federico Bulos, Montse Brizuela y Daniel Gómez Rinaldi, junto con el personaje del Heavy, re jodido, que interpreta el actor Eduardo Calvo, forman el nuevo staff. Durante los dos meses que lleva al aire, mucho se habló del rating de Bendita, pero más allá de las alzas y bajas habituales de la temporada estival, se sostuvo con números aceptables.

Nuevas ideas, viejos conocidos

El miércoles 18 de febrero a las 22, Casella debutó en la pantalla de América con una cortina en italiano: el tema “Felicità“, la canción de Al Bano y Romina Power. “Este va a ser un poquito el leitmotiv del programa, la marcha y la cortina. Voy a presentar a un panel de lujo, conocido, veterano en algunos casos”, dijo el conductor mientras le dio pie a cada uno de sus panelistas: Any Ventura, Alejandra Maglietti, Walter Queijeiro, Pachu Peña, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Agustín Guardis, Enzo Aguilar y Gabriel Cartañá. En el estreno, el nuevo programa se basó en informes, debate en el piso, humor y un reportaje con un personaje conocido.

Edith Hermida inauguró una nueva etapa al frente de Bendita en elnueve

Con el correr de los días, la sección “El país de las maravillas” se instaló como el segmento en donde tratan los temas de actualidad de la televisión y las redes. En tanto, los encargados del espacio de humor son Rodolfo Samsó, más conocido como Alacrán, quien compuso a Orestes, un representante de artistas muy particular; y Pachu Peña, una de las últimas incorporaciones del ciclo, que interpretó a Altherian, el único veterinario matriculado para atender therians. Y también se dio otro paso de comedia, esta vez con Leo Raff interpretando a un chamán poseedor del hipotético elixir por el que Mirtha Legrand pudo vivir tantos años. Algo novedoso fue el mano a mano de Casella con Roberto Moldavsky, al que llamaron “Entrevistas al hueso”, por el que ya pasaron Germán Tripel y Daniel Aráoz, algo que muy pocas veces hizo en el otro canal.

Guerra silenciosa y batalla por el rating

Más allá de las similitudes, que son varias, en esta televisión que no tiene rating para casi nadie, cualquier estrategia es buena para ganar en el minuto a minuto. Y si bien los dos programas no compiten, el nueve —como parte de esta guerra silenciosa con Casella— decidió desde el viernes pasado estirar el horario de finalización de Bendita para que pise a BTV durante varios minutos. Ese día, el ciclo de América cosechó 2,9 puntos, la marca más alta desde su debut, y el histórico programa de archivos obtuvo un promedio de 2,3. En tanto, el lunes se invirtieron los números: Hermida logró 2,7 puntos y Casella 2,1. Pero si algo faltaba para confirmar que la batalla continuará, fue la vuelta de Tamata Pettinato, ese día, al panel. La histórica colaboradora fue separada del ciclo, tras la viralización de videos junto al expresidente Alberto Fernández, en pandemia, en la Casa Rosada.Y si bien Casella no fue el responsable de su salida, tuvo que poner la cara frente a toda la polémica que se generó en aquel momento.

Si bien Hermida trató de bajarle el tono a la aparición de Pettinato en su programa, dio tela para cortar que justo apareciera ahora cuando Casella ya no está al frente del ciclo. Consultada al respecto, la flamante conductora solo dijo que “estuvo hermosa”, pero luego prefirió no contestar sobre si su participación era una “mojada de oreja” para su excolega.

¿Los dos ciclos son parecidos? La respuesta es sí. Los informes tienen la misma impronta más allá de que BTV modernizó a los clásicos muñequitos por unos funkos realizados con inteligencia artificial. Estos segmentos son los que más funcionan en materia de rating de ambas propuestas. Casella supo darle identidad a un programa que se convirtió en un clásico de la televisión abierta y Hermida está sosteniendo su continuidad. Por ahora, el público los elige a los dos y, más allá de las chicanas típicas de una competencia provocada más por la industria que por la audiencia, el tiempo dirá si hay vencedores y vencidos.