“No me callo más”. Fabián Mazzei posa en la casa que comparte con Araceli y habla de amor y del proyecto musical que tiene para 2026

El año de Fabián Mazzei empezó a pura celebración. El 29 de enero y después de un impasse de casi seis años, volvió al teatro, uno de los lugares que más felicidad le trae. Y días antes, el 18 de enero, festejó sus 60 años, rodea do de los afectos más cercanos: su mujer, Araceli González (58), Florencia Torrente (37, fruto del primer matrimonio de Araceli con Rubén Torrente) y Tomás “Toto” Kirzner (27, hijo de la relación de Araceli con Adrián Suar) organizaron para él un cumpleaños con muchos globos y una torta llena de velitas con muchas bengalas. “¡Qué número, eh! Pero no me asustan que sean tantos. Si transitaste la vida de una buena manera, es muy probable que los años que vengan sean buenos también. Soy como un gato: tengo muchas vidas. Y, como quiero que las vidas que me quedan se estiren, me mantengo activo y con proyectos que me entusiasman”, dice él con la sonrisa dibujada en la cara.

“Cada día, me levanto y agradezco a Dios. Hoy, mi filosofía es disfrutar cada momento, ya sea tomando un mate en el jardín, ensayando las líneas para la obra o yendo a caminar con Ara", manifiesta foto: Matías Salgado

Mientras ha bla con ¡HOLA! Argentina, Emma, Rose, Gala, Simona y Olivia, las cinco perras que tienen junto con Araceli, lo miran atentas desde las cuchas instaladas en uno de los lugares favoritos que Mazzei tiene en su casa: el quincho, un espacio amplio con grandes ventanales que le permiten ver cómo están el césped y las plantas del jardín, que cuida con orgullo. “Creo mucho en la energía. Cada día, me levanto y agradezco a Dios. Hoy, mi filosofía es disfrutar cada momento, ya sea tomando mates en el jardín, yendo a la oficina de la empresa [con Araceli, son socios en la marca de cosméticos G.ara], ensayando las líneas para la obra, yendo a caminar con Ara…”.

–¿Entrenás?

–Sí, aunque de manera más relajada que antes. Cuando interpreté a Mario Garmendia en Campeones de la vida [una tira televisiva de fines de los 90], me la pasaba en el gimnasio. Me saturé y dejé. Si bien volví, ahora hice un break para ensayar Los 39 escalones. Desde la semana pasada, empezamos a caminar con Ara. Nos despejamos, charlamos.

Mazzei y Araceli no solo son socios en el amor, sino en la empresa de cosméticos G.ara: "Soy el que hablo con los proveedores y el que hace los números. Ara dice que me parezco a los almaceneros de antes porque ando con mis cuadernitos para todos lados" foto: Matías Salgado

–Y también te cuidás la piel…

–Uso todos los días el water gel de G.ara, que tiene productos sin parabenos ni petrolatos ni sulfatos. Y a la bruma no me la saca nadie. Al teatro, la llevo en un bolso. Aprendí a cuidarme la piel cuando me fui a España.

–¿Te imaginabas con una empresa de cosméticos?

–Un poco sí y un poco no. Vengo de una familia trabajadora: mi papá [se llamaba Héctor] era matricero [diseñaba para distintas marcas]. Era un crack: a partir de lo que sabía, él fue evolucionando. De él he redé eso de ir para adelante, de insistir e insistir. A mí, me ponés una pared y la tiro. Además de actuar, yo tuve dos peluquerías y una distribuidora de sanitarios. Pero te digo algo: en el 2007, antes de ir a trabajar a México, me hice una carta astral. Salió que me relacionaría con una mujer con dos hijos y que iba a hacer algo vincula do al arte y a la belleza. ¡Se cumplió! Un día, cuando ya estábamos viviendo jun tos, encontré en un cajón unos bocetos de un perfume. “Hagámoslo”, le propuse. Como yo sabía un poco de matricería por mi papá, empezamos a diseñarlo. Al poco tiempo, lanzamos Sucrerie, el primer perfume. Al principio, era un hobby, pero, después, nos volcamos de lleno. En la empresa, soy el que hablo con los proveedores y el que hace los números. Ara dice que me parezco a los almaceneros de antes porque ando con mis cuadernitos para todos lados. [Se ríe].

Su casamiento con Araceli, en la estancia Villa María, en Ezeiza, el 14 de diciembre de 2013: “Fue uno de los días más felices de mi vida, de esos que te quedan en el recuerdo y que siempre te sacan una sonrisa”, asegura

–En el posteo que hizo por tu cumpleaños, Araceli dijo que, en la familia, sos “el héroe que nos custodia y nos sana; el que nos protege y nos cuida el alma”. ¿Sos bueno dejándote cuidar?

–[Piensa]. Supongo que tiene que ver con la manera en la cual me criaron. Fui hijo único, asmático y bastante sobreprotegido. Sé cómo cuidar. Siempre he esta do muy pendiente de mi entorno: cuido a mi familia, a mis amigos, a mis animales… En 2022, me caí del techo de casa. Caí de 3 metros de altura. Y caí parado. Me quebré el talón; estuve en silla de ruedas y usé muletas. Ahí, quien me cuidó a full fue Ara. Sé que no se la hice fácil; era incómodo para mí. Todavía me cuesta un poco que me cuiden.

–Araceli también ha dicho que tenés un “alma vieja”.

–[Se ríe]. ¡Ella también es así! Para mí, somos dos almas viejas que nos encontramos. Los dos tenemos gestos y costumbres de otra época. Por ejemplo, si Toto viene a casa, le digo “Llamame cuando llegues”. Cuando Flor se iba a su casa: yo la seguía con mi auto. Los conozco desde chiquitos; la relación con ellos fluye. No son mis hi jos, pero es como si lo fueran. Yo me ha bría tomado el buque a la semana si ellos no hubieran sido tan divinos conmigo y si Araceli no me hubiera dado el lugar que me dio. Siempre pude hablar con ellos; los aconsejé en lo que pude. Nunca me faltaron el respeto. Tenemos un vínculo muy fuerte que lleva ya dieciocho años.

Junto con Araceli, Toto y Flor, en un viaje que hicieron a Italia, en agosto de 2018

–Dicen que los años traen autenticidad y libertad para expresar deseos y opiniones…

–Antes, me angustiaba, me hacía problema por todo… Empecé a afilar el ojo por que, la verdad, era un desgaste de energía. A esta altura de mi vida, después de caerme del techo, de que me operaran de un tu mor en la boca y de haber pasado por una operación en la espalda, ni siquiera tengo ganas de escuchar toda esa gente que salió a divagar después del programa al que fue Ara [se refiere al programa de Mirtha Legrand de diciembre de 2025 en el cual Araceli lloró al hablar sobre la relación que tiene con Adrián Suar, su ex pareja y padre de Toto]. “A mí me parece que llora por A”, dice uno; y otro dice “No, lloró por B”… ¡Son todas opiniones! Hace unos años, Ara habló sobre una situación bastante complicada que estábamos pasando: lo dijo ella y ella es dueña de decir lo que siente. Eso fue heavy. Los dos aguantamos muchas cosas. Ara es de fierro… Ojalá algún día ella haga un libro; puedo llegar a morirme de la risa. Pero lo que pasó pasó. No suma para adelante; hoy estamos mirando para otro lado. Tampoco me callo más. Siempre fui muy para dentro y me guardaba bastante las cosas. Ya no más. Mantengo mi buen humor de siempre, pero si me siento incómodo por algo o por algún comentario desubica do, soy un poco como Ara: pongo cara de “me quiero ir”.

–Para un señor multitasking como vos, ¿cómo viene este 2026?

–Superbién. Este año, además de regresar al teatro, decidí volver a hacer música.

–¿Música?

–Me encanta la música. Y soy fanático de los Beatles desde chico. Admiro no sólo lo que representan en la historia de la música, sino su propia evolución: creyeron en ellos y fueron para ade lante. Insistieron, insistieron. Mi ídolo era George Harrison. Quizás porque él era el guitarrista y yo también toca ba la guitarra. Cuando me fui a vivir a España, no me llevé mi guitarra, pero sí escribía canciones todos los días.

–¿Y tus canciones son románticas?

–De todo. Tengo muchas canciones escritas. Escribí una para Ara, que ya tiene música. El plan es juntarme con una persona que compone y hace arreglos con las letras. Quería concretar este proyecto desde hace tiempo; y ahora me dije “Veamos qué pasa; vamos para adelante”.

El actor, en el jardín, en la zona de la pileta. Asegura que le encanta ocuparse de las plantas y de la huerta que tienen con Araceli foto: Matías Salgado