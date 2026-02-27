Coca Calabró: por qué está internada y cómo sigue su salud

Coca Calabró está internada en terapia intensiva del Sanatorio Trinidad de Palermo desde hace poco más de una semana. Todo comenzó con un fuerte dolor abdominal y todavía están determinando cuál es el diagnóstico.

LA NACION habló con su hija Marina Calabró, que explicó que su mamá hoy está estable. “Le encontraron agua en la pleura y el pericardio y están tratando de determinar el origen, por eso le hicieron una biopsia”.

Y sumó la periodista: “Todavía no están los resultados; ahora tienen que hacerle también una serie de estudios complementarios. Pero está estable y ansiosa porque quiere que le den el alta. Eso no es posible por el momento. Hay que esperar unos días más”.

El antecedente previo

Coca Calabró junto a sus hijas Instagram

Según contaron en SPQ, en América TV, la viuda de Juan Carlos Calabró arrastra este problema de salud desde noviembre pasado, cuando empezó a sentir la panza inflamada. En ese momento también la internaron y le hicieron estudios. Ahí descubrieron que se trataba de una obstrucción intestinal, pero a los pocos días tuvo el alta y volvió a su casa.

Sin embargo, Coca volvió a descomponerse justo cuando Iliana Calabró estaba en Brasil, adonde fue a conocer a su nieto Bento, hijo de Nicolás Rossi, que nació con bajo peso y necesitó cuidados intensivos durante casi dos meses. La pareja de Iliana, Luis Alberto De Stefano, fue quien la alertó diciéndole que Coca estaba con muchos dolores. “Al principio parecía mucho más grave... No sabían de dónde venía ese dolor y hasta evaluaron la posibilidad de hacerle un ano contra natura porque la obstrucción intestinal era muy grande”, contó Nicolás Peralta en SPQ. Finalmente, los médicos determinaron que el cuadro estaba relacionado con una pericarditis, que es una inflamación en la membrana que recubre el corazón.

Aída Elena Picardi, tal es el nombre de Coca Calabró, cumplió 94 años en enero pasado y los festejó en familia. Según contó Iliana, el gran miedo de su mamá es “pescarse una infección hospitalaria. Por eso no ve la hora de irse y estar en su casa, tranquila”. Y dicen también que Coca hubiera querido estar en el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand, el lunes pasado, porque son grandes amigas de toda la vida.

Recordemos que en 2020, en plena pandemia, Coca tuvo un accidente doméstico durante la madrugada y se fracturó la cadera. “Aparentemente se enganchó el camisón con un perchero de acrílico que tiene en su cuarto, perdió la estabilidad, se cayó y se fracturó la cadera. Estaba con la persona que la asiste y llamaron a la ambulancia para trasladarla a la clínica”, recordaba por ese entonces Marina. La operación para reparar la fractura fue exitosa, pero la recuperación fue más lenta; aunque con el transcurrir de los meses, logró mejorarse.