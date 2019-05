Arnold Schwarzenegger recibió una patada voladora en un acto público

La terrible agresión a Schwarzenegger - Fuente: Twitter 00:15

20 de mayo de 2019 • 11:05

El actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger fue víctima de una salvaje agresión por la espalda en un encuentro deportivo de jóvenes al que asistió en Johannesburg, Sudáfrica.

El actor estaba grabando con su celular un video de una deportista que saltaba la soga y, de repente, se interrumpe la transmisión porque recibe una fuerte patada en la espalda de un hombre que estaba entre el público.

La concurrencia que estaba en el polideportivo pudo registrar desde diferentes ángulos la reacción violenta del agresor que inmediatamente fue reducido por el personal de seguridad de Schwarzenegger.

Posteriormente el actor agradeció la preocupación de sus fanáticos a través de su cuenta de Twitter: "Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse. Creí que la multitud me empujaba, lo que pasa a menudo. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video, como todos ustedes. Me alegro de que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat", bromeo tras el desagradable episodio.