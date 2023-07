Arrepentidos: de Anne Hathaway a Emma Stone, las estrellas que detestan sus nombres artísticos

escuchar

Emma Stone eligió su nombre artístico en homenaje a una de las Spice Girls. Scott Eastwood lamenta haberse avergonzado de su padre. Anne Hathaway nunca quiso ser llamada de esa forma. En Hollywood abundan relatos de famosos que reniegan de los nombres por los que son mundialmente reconocidos y en esta nota repasamos sus peculiares historias en la industria .

*Thandiwe Newton y un error que corrigió a tiempo

Thandiwe Newton empezó su carrera con el pie izquierdo Reuters

La actriz de Westworld fue reconocida profesionalmente durante años por el nombre Thandie, e incluso ella misma no hizo nada para aclararle a los medios que ese nombre, efectivamente, nunca fue el que le pusieron sus padres , Nyasha Jombe y Nick Newton, al momento de su nacimiento, el 6 de noviembre de 1972. El error surgió en medio de un proyecto del que la intérprete formó parte: el largometraje de 1991 titulado Flirting.

La película australiana coming of age de John Duigan -en cuyo elenco también se encontraban Nicole Kidman y Naomi Watts- oficiaba como la segunda parte de una trilogía que nunca se completó y en ella la actriz interpretaba a un personaje llamado Thandie Adjewa. Al momento de poner los créditos antes del estreno comercial en Australia, el encargado de los títulos tuvo un error de tipeo y, en lugar de poner el nombre Thandiwe Newton, lo confundió con el de su personaje. Así, la actriz ya había quedado instalada en el medio con el nombre de un rol y no con el suyo.

En ese momento, Newton no lo consideró tan grave, hasta que en 2021 decidió tomar una decisión para “recuperar su identidad” y demandó que en sus producciones futuras y en las entrevistas aparezca su nombre real, Melanie Thandiwe. “Ese es mi nombre, siempre fue mi nombre, estoy reclamando lo que me pertenece”, le contó la protagonista de En busca de la felicidad a la revista British Vogue, en la que además deslizó una reflexión. “Me siento agradecida de sentirme cada vez más acompañada en la industria por personas que realmente me ven por cómo soy y el reclamar mi nombre es parte de ese proceso de visibilización de mis raíces”.

*Scott Eastwood, un “nepo baby” sin culpa ni inseguridades

Scott Eastwood junto a su padre, la leyenda del cine Clint Eastwood

En una estrategia poco frecuente en Hollywood, Scott Eastwood se manejó a contramano de otras celebridades de Hollywood que son hijos de actores y directores consagrados: se arrepintió de no usar el apellido de su padre cuando recién comenzaba en la industria . De hecho, Scott, cuando decidió que su vocación era la actuación, quiso mantener el apellido de su madre, Jacelyn Reeves. “Quería pasar inadvertido”, declaró el actor sobre esa elección. “Lo que me interesaba era probar si me daban roles por mi talento o por mi apellido”, sumó. Sin embargo, el Reeves duró poco y, cuando empezó a trabajar con su padre en 2006 en La conquista del honor, y en 2008 en Gran Torino, terminó aceptando su legado y la idea de convivir con la realidad de que su padre es uno de los realizadores más aclamados de la historia.

Por otro lado, Scott es una rara avis en Hollywood, porque creció en Hawai a partir de los 10 años con su madre, alejado de la ruidosa California. “En ese lugar a nadie le importaba quién era mi padre, ni siquiera sabían que era famoso. Crecí normalmente”, recordó en una charla con la revista Route. En la misma entrevista, el joven compartió que su padre nunca lo “apuró” respecto a su carrera. “Mi papá siempre fue una persona muy relajada, jamás me hizo sentir que le debía algo. No es que me decía: ‘Conseguite un trabajo por vos mismo, construí tu carrera y no lo hagas con mi apellido, nunca sucedió un episodio así”, amplió Scott , quien continuó trabajando con Clint a lo largo de los años.

“El no querer usar el apellido paterno fue un error. A la larga no importó demasiado, conseguí los papeles en los que tuve una buena audición y aquellos para los que no era el correcto fueron para la persona indicada. Aprendí mucho en el camino, especialmente el ignorar esa voz que me dice que trabajo solo por ser hijo de Clint Eastwood. Cuando no sos profesional y no trabajás duro, no tenés éxito en la industria y en esos casos no hay apellido que ayude”, manifestó el actor a quien recientemente vimos en Rápidos y furiosos 10.

*Anne Hathaway y su nombre favorito para ser conocida

Anne Hathaway contó que preferiría que la llamen de otro modo CHRISTOPHE SIMON - AFP

Con total sinceridad, Anne Hathaway declaró que odia el nombre que le pusieron sus padres, Anne Jacqueline, y que todavía desea poder cambiárselo, si bien admite que ya es demasiado tarde para eso . La ganadora del Oscar recordó el momento en que supo que su nombre no era adecuado para la industria. “Cuando tenía 14 años hice un comercial y me dieron mi tarjeta del Sindicato de Actores (SAG). En esa situación me pidieron que elija mi nombre profesional y, sin pensar demasiado, respondí: ‘Bueno, debería ser mi nombre, mi nombre es Anne Hathaway’”, rememoró en diálogo con Jimmy Fallon en su programa, The Tonight Show. Sin embargo, con el tiempo cambió su percepción. “Me parecía que había tomado la decisión correcta, pero nunca pensé que durante toda mi vida la gente me iba a llamar Anne en los sets”, reveló.

La actriz de Los miserables confesó que cuando era chica sus padres la llamaban Annie y que ese es el nombre que hubiese elegido si pudiese volver el tiempo atrás, ya que hay una disociación entre su vida profesional y personal. “Nadie me dice Anne en mi vida cotidiana, todo el mundo me conoce como Annie, así que lamento que no se me haya ocurrido decirlo cuando empecé a trabajar”, reconoció Hathaway, quien debutó en cine en 2001 en el clásico El diario de la princesa, comedia en la que brilló como la encantadora Mia Thermopolis.

*Emma Stone y un homenaje a las Spice Girls que le costó su nombre

Emma Stone extraña su verdadero nombre cada vez que ve un afiche de una de las producciones que comanda Archivo

La ganadora del Oscar por La La Land nació un 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona, y sus padres, Jeffrey Charles y Krista Jean, le pusieron de nombre Emily Stone . Cuando compartió con su familia sus deseos de ser actriz, la joven se enteró que había otra intérprete llamada del mismo modo, por lo que le sugirieron modificar su nombre.

“Tenía 16 años, entonces me entusiasmaba la idea de inventarme un nombre y el primero que elegí fue Riley, pero lo mantuve solo por seis meses”, contó la intérprete al recordar su participación especial, en 2006, en la sitcom Malcolm in the Middle, en la que todo el equipo la llamó Riley Stone. Al poco tiempo se produjo el nuevo cambio cuando no se pudo adaptar a las directivas del equipo. “Me decían: ‘Riley, te necesitamos en el set’, y yo no me daba por aludida, así que modifiqué mi nombre nuevamente y elegí Emma” , reveló la actriz de La favorita.

Al igual que su colega Anne Hathaway, Emma habló sobre el cambio de nombre con Jimmy Fallon. “Lo elegí por Baby Spice, Emma Lee Bunton de las Spice Girls”, contó en el late night en el que se explayó sobre su fanatismo por la famosa banda de los 90. De todas formas, no tardó en arrepentirse por segunda vez. “Creo que me tendría que haber llamado siempre Riley, extraño mi nombre legal a veces”, compartió Stone en diálogo con W Magazine.

*Jude Law y un cambio… ¿demasiado drástico?

Jude Law tomó una decisión de joven de la que ahora se arrepiente

El actor británico de 50 años se llama, en realidad, David Law . El nombre lo eligió uno de sus padres en homenaje a uno de los grandes amigos de la familia. Sin embargo, al empezar a actuar quiso hacer un cambio y pidió que en los créditos aparezca su segundo nombre, Jude, que sus padres también eligieron por razones pensadas con detenimiento: en tributo a la novela de Thomas Hardy, Jude the Obscure, y a la canción de los Beatles, “Hey Jude”. Los problemas (quizá demasiado dramáticos para el actor, al analizarlos en retrospectiva) empezaron cuando, al anotarse en castings, el nombre Jude era asociado al género femenino y Law empezó a cansarse de hacer aclaraciones, en especial al ser enviado al cuarto de mujeres cuando estaba estudiando teatro. De todas formas, nunca se animó a dar el paso y decidió conservar el Jude cuando hizo el salto a Hollywood y fue nominado al Oscar por su rol secundario en El talentoso Sr. Ripley, de Anthony Minghella. A pesar de ello, se arrepiente de no haber mantenido el David.

Jude Law y Rafferty, su hijo, que es idéntico a él

En recientes declaraciones, su hijo Rafferty habló sobre cómo su padre fue una gran inspiración para su carrera en las artes y que por esa razón no quiere modificar su apellido . “La comparación con mi papá está todo el tiempo y yo la encuentro divertida porque, obviamente, nos parecemos mucho físicamente, él es mi padre”, declaró. “Más allá de eso, tenemos muchas diferencias, yo trato de no compararme con nadie, trato de hacerme a mí mismo. En cuanto a mi padre, él es mi mejor amigo, siempre hemos estado muy cerca”, remarcó el joven.