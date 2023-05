Rafferty Law: el hijo modelo de Jude Law luce idéntico a su padre, pero tiene “muchas diferencias” con él

El joven de 26 años, hijo del protagonista de Alfie y la actriz y diseñadora Sadie Frost, incursiona en la actuación, pero encontró “su lugar en el mundo” en las pasarelas y también con su banda de rock, a la que intenta no dejar en un segundo plano

escuchar

Rafferty Law fue moldeando su vida en medio de una familia de artistas que lo impulsaban a seguir ese camino. Su padre, Jude Law, conoció a su madre, la actriz y diseñadora Sadie Frost, en pleno rodaje de la película Shopping de Paul W.S. Anderson. Al año siguiente, la pareja contrajo matrimonio y fruto de esa relación nació, en 1996, el hijo mayor del actor de El talentoso Sr. Ripley. Por otro lado, el joven Raff también recibió, como él mismo lo ha expresado, enseñanzas de su hermana, la modelo Iris Law, una presencia fundamental en su vida; pero también de su abuelo, Peter, prestigioso actor británico; y de su tía Natasha, pintora cuya muestra, la aclamada My Flash on You, fue exhibida en la galería Eleven del Reino Unido.

De esta forma, resultó inevitable que Raff quisiera explorar las mismas inquietudes que sus familiares, pero, al mismo tiempo, siempre intentó emanciparse del peso que carga sobre sus hombros: ser el hijo de una estrella. Así, fue emprendiendo su propio camino luego de terminar la secundaria en Hampshire, lugar en el que a los seis años ya había elegido al teatro como un escenario ideal, ese contexto que le permitía conectarse con su parte más lúdica. De hecho, Raff era uno de los favoritos cuando se elegía a los protagonistas de las obras que los alumnos presentaban ante sus padres, como el caso de las puestas de Pinocho y de La isla del tesoro.

Rafferty Law, idéntico a su padre, pero con una personalidad antagónica Tristan Fewings - Getty Images Europe

Cuando los estudios finalizaron, Raff se encontró ante una encrucijada. Las opciones estaban allí, variadas. Al mismo tiempo, contaba con el apoyo incondicional de sus padres, quienes lograron mantener a sus hijos alejados de esas turbulencias que eventualmente llegarían a los medios. El primer instinto de Raff fue el de probar algo diferente a lo que había hecho su familia, alejarse, al menos en un comienzo, de las mismas decisiones que los Law habían tomado. Así fue cómo el joven eligió la música ante todo, y con una intervención clave de su hermana, la incondicional Iris. “Con ella siempre compartimos los mismos gustos, seguíamos a las mismas bandas y gracias a eso logré formar la mía” , declaró el joven, quien junto al músico Kelvin Bueno formó el grupo Outer Stella Overdrive. El período de selección del resto de los integrantes de la banda fue sorprendentemente armónico para Law y Bueno, quienes convocaron al tecladista Amin El Makkawi y al baterista Rudy Albarn, nada menos que el sobrino del frontman de Blur, Damon Albarn.

La camaradería entre los jóvenes fue instantánea, tanto así que no tardaron demasiado en componer su primer single, “State Your Name”. Lejos de tratarse de un capricho, la banda resistió el paso del tiempo, y en 2021 editaron su primer trabajo discográfico, el EP Clout & Selft Doubt, además de “fogonearse” con presentaciones en vivo.

Kelvin, quien fuera el novio de Iris Law, aseguró que la longevidad del grupo responde al respeto por las opiniones, que en muchas ocasiones colisionan. “Todos venimos de backgrounds muy diferentes”, remarcó Bueno en diálogo con la publicación Tatler. “Es la música lo que nos une. La primera vez que pisamos un estudio y tocamos una canción juntos había una vibración, una energía, yo me enamoré de los chicos”, destacó el músico, quien con Raff es el compositor principal de todos los temas de una banda con la que el hijo de Jude se comprometió a pesar de notar que otros intereses latentes necesitaban ser satisfechos.

Diferentes, pero unidos por la misma pasión

El hijo de Jude Law encontró en el modelaje su pasión, pero también asegura que disfruta actuar cuando encuentra el proyecto ideal David M. Benett - Getty Images Europe

Si bien Raff parecía haber encontrado en la música el vehículo ideal para expresarse creativamente, su padre siempre quiso colaborar con él en un proyecto, ya que nunca se olvidó de todas esas obras que su hijo comandaba en sus años escolares. Finalmente, ese proyecto ideal llegó en 2020: el cortometraje “The Hat” que ambos coprotagonizaron y que fue grabado con un iPhone durante el período de confinamiento por la pandemia de coronavirus. La producción, que contó con música nada menos que del gran Pete Townshend, guitarrista de The Who, se gestó con el fin de recaudar dinero para un fondo de investigación de la fundación Teenager Cancer Trust, y el trabajo del reducido equipo fue reconocido con un galardón en el festival Raindance.

Mientras terminaba de ultimar los detalles de su primer EP con Outer Stella Overdrive , Raff decidió que no estaba listo para soltar la actuación. Después de colaborar con su padre por primera vez, se embarcó él solo en la búsqueda de un film que despertara su atención y esto sucedió con Twist, una relectura moderna del clásico de Charles Dickens, Oliver Twist, dirigido por Martin Owen y escrito por Sally Collett, Martin Owen, y John Wrathall. En el largometraje, Raff tuvo nada menos que el rol principal, y trabajó junto a Michael Caine, Lena Headey y la cantante Rita Ora. “Fue una de las experiencias más agradables e intensas que he tenido”, le contó Raff a Wonderland Magazine.

Jude Law y Rafferty, dos gotas de agua

Su trabajo recibió tan buena aceptación, que fue convocado para la miniserie bélica de Apple TV+ Masters of the Air, junto a los ascendentes Austin Butler y Barry Keoughan, y con producción nada menos que de Tom Hanks y Steven Spielberg, el mismo cineasta con el que trabajó su padre en 2001 en el film Inteligencia artificial. Por el momento, no hay fecha de estreno pautada para una de las producciones de streaming más esperadas, y que fue dirigida por Cary Joji Funknaga, Dee Rees, Anna Boden, Ryan Fleck y Tim Van Patten. De esta manera, Raff sigue los pasos de Jude, pero sin premura.

“La comparación con mi papá está todo el tiempo y yo la encuentro divertida porque, obviamente, nos parecemos mucho físicamente, él es mi padre”, declaró Raff, pero hizo una salvedad: “Más allá de eso, tenemos muchas diferencias” , remarcó el multifacético joven, sin entrar en detalles. “Soy alguien que trata de no compararse con nadie. Realmente, trato de hacerme a mí mismo. Mi padre es mi mejor amigo, siempre hemos estado muy cerca”, subrayó.

El mundo de la moda, bajo los ojos de su madre

Jude Law y Sadie Frost, padres de Rafferty, su hijo mayor

A pesar de que su primer contacto con el mundo del arte fue en esas puestas teatrales en el colegio , el modelaje lo encontró cuando era un adolescente, más precisamente en 2014. Dos años más tarde, ya era portada de la revista L’Officiel Hommes . Luego, llegaron las pasarelas, con apariciones en las presentaciones de Dolce & Gabbana, Missona, Valentino, Mulberry y Brioni. En cuanto a su relación con Valentino, la firma lo eligió como modelo para una producción y a su madre, Sadie Frost, como fotógrafa de la misma. Además, ambos concedieron una entrevista en conjunto.

Rafferty Law, artista joven todoterreno David M. Benett - Getty Images Europe

“Desde chico que Raff tiene una energía avasallante”, expresó su mamá. “La supo canalizar a través del arte, tanto con la música como con la actuación, demostró ser brillante; también es algo obstinado, como yo” , añadió Frost. Por su parte, Rafferty expresó que la moda es un mundo que le atrae particularmente, sobre todo después de verlo a su padre durante años preparándose para diferentes eventos, y no se olvidó de destacar el apoyo de su madre.

“Es la persona más cariñosa y buena del mundo”, remarcó el joven, quien, como en la actuación, también terminó trabajando con Jude en campañas de modelaje, como la que protagonizaron para la firma Brioni, de la que son embajadores. “Los Law encarnan de forma natural una elegancia y una clase que expresan a la perfección el estilo urbano y romano de la Maison”, comunicó la firma de sastrería italiana.

Entre tanta comparación, Raff a veces necesita deslindarse. “ Es muy emocionante colaborar con mi papá, pero, aunque compartimos perspectivas sobre un montón de cosas, hay muchos aspectos en los que no somos tan similares ”, ratificó el joven que, a sus 26 años, tiene una carrera auspiciosa por delante, con numerosos desafíos y, sobre todo, con varias ventanas abiertas. El modelaje es su vocación, pero en la actuación y en la música encontró esos vehículos que, como aseveró su madre, lo conectan con ese espíritu temerario que tuvo desde pequeño y que ahora está presente en cada decisión que toma, con bajo perfil y con su trabajo como vidriera. De su vida privada, en tanto, no se conoce demasiado, como sí de la de su padre. Raff, por el contrario, prefiere resguardarla .