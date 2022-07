Ashley Judd se reunió con el hombre que la violó hace más de dos décadas: “Tuvimos una conversación reparadora”

Este martes, Ashley Judd sorprendió con una inesperada revelación: hace un tiempo se reunió con el hombre que la violó en 1999 para tener “una conversación reparadora”. La actriz contó en el podcast Healing with David Kessler que fue ella quien inició la búsqueda de aquel hombre y que no le resultó nada difícil hallarlo.

“Para acortar la historia, terminamos juntos, sentados en dos mecedoras junto a un arroyo”, resumió. Y agregó: “Le dije: ‘Estoy muy interesada en escuchar la historia que has llevado todos estos años’. Y tuvimos una conversación de justicia restaurativa sobre eso” .

“Quería compartir esa historia porque hay muchas formas de curar el dolor, y es importante recordarle a los oyentes que yo no necesitaba nada de él, solo quería cerrar la historia. No necesitaba su cooperación ni hacer las paces con él. Tampoco que él cambiara de actitud para que cambiar la asimetría de poder que experimenté con él en su momento ”, explicó.

“ Él se mostró profundamente arrepentido ”, aseguró. E indicó: “Cuando sos víctima de este tipo de situaciones, perdés la seguridad. En mi caso, perdí el sentido de la confianza, pero una vez que la recuperé, terminé recuperándome a mí misma”, indicó.

Con respecto al incidente ocurrido en 1999, la actriz lo catálogo como algo “loco” e “inesperado”. “Yo fui muy clara a la hora de poner límites. Ya era una mujer feminista adulta y empoderada”, indicó. “Por eso, que esto pudiera suceder en estas circunstancias fue algo desmesurado e imprevisto. Sin embargo, ese encuentro formó parte de un proceso de justicia restaurativa que fue posible por lo llena que está mi alma hoy”, agregó.

“ Tuve la oportunidad de trabajar con el trauma y con el duelo; de sanar y experimentar todos estos cambios en mi propia conciencia y vincularme con estos espacios de coalición femenina con otras sobrevivientes ”, indicó Judd, que junto con otras colegas se convirtió en la voz cantante de las denuncias que terminaron con el juicio y la detención de uno de los hombres más poderosos de Hollywood: el productor Harvey Weinstein.

En plena ebullición del movimiento MeToo, Judd reveló que había sido violada en dos ocasiones y que una de esas relaciones sexuales forzadas redundó en un embarazo. En 2019, en la cumbre Mujeres en el Mundo, la protagonista de Doble riesgo señaló: “Estoy muy agradecida de haber podido acceder al aborto seguro y legal, porque el violador, que es de Kentucky como yo y reside en Tennessee, tiene derechos de paternidad en Kentucky y Tennessee. Hubiera tenido que compartir la paternidad con mi violador”.

“Así que tener acceso seguro al aborto era personalmente importante para mí y, como dije antes, la democracia comienza con nuestra piel. Se supone que no debemos regular lo que elegimos hacer con nuestro interior”, reflexionó en aquella ocasión.

El vergonzoso episodio con Harvey Weinstein

Dos años antes, Judd contó en una entrevista con ABC News su verdad sobre el mal momento que pasó con Weinstein. La actriz explicó que cuando ella era joven y poco conocida en el ambiente, el magnate la llamó para que se acerque a su hotel, pero el conserje la hizo pasar a la habitación, no a una zona pública en donde ella pensaba que se reunirían.

Fue entonces cuando él se metió en la ducha y la invitó a verlo mientras se bañaba, la misma conducta que describen muchas de las mujeres que lo denunciaron. Sorprendida y sin saber qué hacer, Judd le dijo “cuando gane un Oscar”, a lo que él respondió: “Claro, cuando seas nominada”. “No. Cuando gane un Oscar”, le retrucó ella. La actriz explicó que eso fue lo único que se le ocurrió decir para salir rápido de la habitación de ese hombre poderoso.

“Lo dije y me fui corriendo de la habitación (...). ¿Estoy orgullosa de haber dicho eso? No. Lamento haber dicho eso. La parte en la que me avergüenzo dice que no estoy orgullosa de eso. La parte en la que entiendo cómo actúa la vergüenza, me digo: ´Bien, chica, hiciste bien en decir eso para poder irte corriendo´. Esa es la manera en la que me salió y cada uno hace lo que puede. Y lo que uno puede hacer para evitar algo, está bien”, explicó Judd, en la entrevista con Diane Sawyer.

La actriz también comentó que lamentaba no haber hecho público el accionar de Weinstein. “Nadie me había advertido lo que él hacía”, remarcó. Además sostuvo que deseaba tener una “varita mágica” para poder cambiar el pasado para ella y para los demás. “Desearía poder evitarlo para cualquiera, siempre”. Judd sí le contó sobre el acoso de Weinstein a sus padres y a algunos amigos actores, pero como ella aún no era muy conocida en el medio, temía denunciar a alguien tan poderoso.

Judd describió un último encuentro que tuvieron y en el que el hombre le demostró su poder, pero ella apeló a su dignidad: “Una vez nos cruzamos en una cena y yo tenía a Barbara Walters al lado mío y a él, enfrente. Harvey me dijo: ´Creo que tengo un gran guion para vos, Ashley, deberías verlo, creo que con él podremos concretar el acuerdo que hicimos. Creo que con él podés ganarte un Oscar´. Yo agarré lo que tenía a mano y apelé a mi poder femenino para enfrentarlo, cuando cambió su actitud y dijo: ´Bueno, creo que te voy a dejar afuera de ese acuerdo´, a lo que yo le contesté: ´Más te vale que lo hagas, Harvey, más te vale´. Desde ese día Harvey escupió mi nombre”. Luego la actriz hizo dos films para su estudio, pero él nunca estuvo en el set.