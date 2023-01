Ashley Olsen se casó en secreto con el artista Louis Eisner, tras 5 años de noviazgo

escuchar

La diseñadora Ashley Olsen (Los Ángeles, EE. UU., 36 años) y su pareja, el artista Louis Eisner (California, 33 años), han llevado su relación de la manera más privada posible. A pesar de que se conocían desde el colegio, no comenzaron su relación hasta 2017 y, el pasado 28 de diciembre consolidaron definitivamente su historia: se dieron el “sí, quiero” en una boda secreta celebrada en una propiedad del novio en Bel-Air, un lujoso enclave residencial en Santa Mónica, Los Ángeles.

Según ha informado el medio estadounidense Page Six, a la ceremonia solo acudió el círculo más cercano de la pareja, unas 50 personas, entre las que se encontraban Mary-Kate y Elisabeth Olsen, hermanas de la novia. No han trascendido más detalles de cómo fue el acto, así que por ahora tampoco se sabe cómo era el vestido de una de las mediáticas gemelas Olsen. Una de las posibilidades que se barajan es que el pertenezca a la firma de las hermanas, The Row, y que sea del estilo que tanto las caracteriza a ellas y a su marca: el boho.

Poco se sabe de cómo es la relación entre Olsen y Eisner. Se conocieron en el colegio, pero no fue hasta 2017 cuando comenzaron a salir después de muchos años de amistad. Desde entonces, la pareja ha apostado por la discreción y la intimidad, y se les ha visto juntos en público en contadas ocasiones. La primera vez que aparecieron juntos en una alfombra roja fue en septiembre de 2021, en la gala Young Eisner Scholars, una organización benéfica fundada por el abogado Eric Eisner, padre del artista.

Eisner se ha convertido en los últimos años en un artista reconocido gracias a sus piezas de arte abstracto. Es en su cuenta de Instagram, que la utiliza únicamente para asuntos profesionales, donde sube imágenes de las obras que realiza. Y es que el arte y la moda han jugado un papel fundamental en la relación. Él con sus creaciones artísticas; su madre, Lisa Eisner, es diseñadora de joyas y antigua editora de la revista Vogue; y Olsen lleva años trabajando, junto a su hermana Mary-Kate, en la firma de moda The Row.

Antes de oficializar su noviazgo, a la diseñadora se le ha relacionado con varias parejas desde su debut en pantalla. Su primer romance oficial empezó en 2001 junto al productor de cine Matt Kaplan, y duró tres años. Después, llegarían otras parejas como el restaurador Scott Sartiano, el ciclista Lance Armstrong y el diseñador Greg Chait.

Mary Kate y Ashley Olsen, dos mujereres poderosas que se alejaron de las cámaras para triunfar detrás de ellas GROSBY GROUP

Hace años que las gemelas, Ashley y Mary-Kate, abandonaron el mundo de la interpretación en el que se hicieron mundialmente conocidas siendo unos bebés, en la serie Full House (1987). Aunque en esa serie nunca aparecían juntas, sí lo harían después en la veintena de películas que protagonizaron de niñas y adolescentes, sobre todo en la década de los noventa. Ahora ambas están centradas en el mundo de la moda y del diseño, aunque prefieren mantenerse en un segundo plano, huyendo de la fama y de las redes sociales. Mary-Kate se casó en 2015 con el banquero Olivier Sarkozy, pero cinco años más tarde fue ella quien solicitó de manera urgente el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. En el otro lado de la balanza, se encuentra la pequeña de las hermanas, Elizabeth, que continúa su carrera como actriz y forma parte del universo Marvel interpretando en los últimos años el papel de Wanda Maximoff, una de las superheroínas de la saga. En 2021, protagonizó WandaVision (2021).

EL PAIS