John Stamos hizo que despidieran de la sitcom Tres por tres a las gemelas Olsen: “No pude lidiar con ellas”

Las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen forman parte del grupo de actrices famosas que comenzaron a trabajar cuando eran niñas. Las hermanas saltaron a la fama gracias a su papel de Michelle Tanner en la serie Tres por tres, cuando solo habían cumplido 11 meses. A pesar de su corta edad, las pequeñas llegaron a ser despedidas de la ficción a pedido de John Stamos, quien asumía el rol de uno de los protagonistas de la historia.

Las Olsen protagonizaron las ocho temporadas de la sitcom junto a Bob Saget, en la piel del viudo Danny Tanner, y John Stamos, como el divertido tío Jesse. El actor pasaba una cantidad considerable de tiempo en el set junto a las niñas. Sin embargo, las primeras experiencias de aquellos días compartidos con ellas no fueron un cuento de hadas para Stamos.

En una conversación con Josh Peck y Ben Soffer para el podcast Good Guys, Stamos explicó que tuvo problemas con las gemelas al comienzo, especialmente durante una escena con Dave Coulier en el rodaje del primer episodio de la serie. “ Joey y yo estábamos cambiando el pañal a una de las niñas, y en un momento él se fue y me pidieron que cuidara de ellas, pero no pude lidiar con esa situación ”, explicó el intérprete.

"Full House" (1987/1985) Bob Saget, Dave Coulier, John Stamos, Jodie Sweetin, Candace Cameron, Mary Kate and Ashley Olsen Photo Credit: Lorimar The Grosby Group

En esos instantes, Mary-Kate y Ashley rompieron en llanto, lo que dificultó mucho la filmación. “ Llevamos a las nenas a la cocina y empezaron a llorar, querían estar en cualquier otro lugar menos allí, y yo también ”, reveló con humor la estrella de 59 años.

Stamos continuó contando que los productores se encargaron de asear a las niñas y cambiarles el pañal procurando que no lloraran, lo que frustraba al actor. “ Tenían 11 meses, ¡Dios las bendiga! Pero cuando filmábamos, a mí me seguían diciendo que no iban a llorar, pero yo no podía lidiar con eso. Entonces dije: ‘Esto no va a funcionar. Desháganse de ellas’ ”, contó.

Ashley y Mary-Kate fueron eliminadas posteriormente de Tres por tres, pero sus reemplazos, según Stamos, “no resultaron atractivos”. Sobre ello, profundizó: “ Trajeron a dos niños pelirrojos. Estoy seguro de que sus padres los amaban y pensaban que eran atractivos. No tenía nada que ver con que fueran pelirrojos, pero no lo eran ”, comentó el actor, sin filtro.

Las gemelas Olsen, unas niñas estrellas, que buscaron alejarse de la fama Archivo

Después de unos días, Stamos dio marcha atrás y pidió finalmente que se volviera a contratar a las gemelas. “Dije, ‘¡traigan de vuelta a las Olsen! Estos niños son terribles’”, compartió. Cuando se le preguntó si las actrices sabían que él había tratado de deshacerse de ellas, respondió: “Ahora lo saben” .

Las hermanas protagonizaron la exitosa comedia durante ocho temporadas, desde 1987 hasta 1995, aunque se negaron a regresar como Tanner para el retorno de la serie en Netflix con Fuller House, que se desarrolló entre 2016 y 2020.

Las populares hermanas, durante su adolescencia Archivo

Tras representar uno de los dúos más famosos de Hollywood, las gemelas finalmente se retiraron de la actuación y siguieron una carrera en la industria de la moda. A pesar de su retiro de la pantalla, las Olsen siguieron desde entonces causando fascinación en el público. Así lo analiza el documental The Twins (Las gemelas) en el que se muestran una serie de imágenes de las hermanas desde su infancia hasta su época adulta. En la película, la documentalista indio-británica Sara Meerza trata de explicar la obsesión colectiva de las mujeres millennials por las gemelas Olsen, así como su impacto cultural y su legado.

Las gemelas Olsen tuvieron una disputa familiar en relación a su patrimonio Archivo

Las hermanas se convirtieron en estrellas infantiles cuando apenas gateaban gracias al éxito de Tres por tres y por su participación en la película infantil Doble de amor (1995). Conforme cumplieron años, lograron crecer al tiempo que lo hacía su audiencia, protagonizando películas juveniles románticas donde hacían gala de sus dos diferenciadas y marcadas personalidades: Ashley era la buena, Mary-Kate era la mala. En el año 2004, cuando protagonizaron la comedia Un instante en Nueva York, ya tenían 18 años y una fortuna estimada en 137 millones de dólares.

Las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen Archivo

Con la mayoría de edad se convirtieron en íconos de la moda y, mientras el mundo las seguía mirando, también llegó el acoso de los paparazzi y la prensa, así como la extrema sexualización de las dos hermanas (en Internet existía una cuenta atrás para determinar cuándo sería legal acostarse con ellas). En 2010, en una de sus escasas entrevistas, Mary-Kate contó a la revista Marie Claire que no le deseaba “a nadie” la infancia que ella había vivido, que no se reconocía en esas viejas fotografías: “Éramos como dos monitos de feria” . Fue así como con el tiempo eligieron las sombras y no la luz de los focos, convertidas en empresarias de la industria de la moda con su firma The Row, con la que en 2012 lograron el galardón del Fashion Council de Estados Unidos a mejores diseñadoras del año de moda femenina, algo así como el Oscar de la moda. Se estima que su fortuna ronda los 500 millones de dólares.

