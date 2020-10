Oscu, Malaspina y un encuentro con distancimiento social Crédito: Twitter

Romina Malaspina cumplió anoche con la promesa que le hizo a Oscu, el youtuber al que le aseguró que, si juntaba un millón de likes en Twitter, saldría con él en una cita. "Esto no lo puedo creer, el otro día un chico me mandó un mensaje y me dijo: '¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?'. Yo mandé fruta y le dije un millón pensando que no iba a llegar ni loco", contaba por entonces Malaspina, quien creyó que la misión era imposible. Sin embargo, los fans de Oscu no lo defraudaron.

Finalmente, el encuentro entre la conductora de Canal 26 y el joven músico llamado Nicolás Odetti, se produjo el sábado y fue transmitido en streaming en vivo por el youtuber, como no podía ser de otra manera. A fin de cuentas, los seguidores de Oscu esperaban ser testigos de ese instante.

Momentos antes del encuentro, Malaspina hizo una aclaración en las redes: "Cita no es compromiso. Va a ser una cita muy especial. Espero que estés preparado". Llegada la hora, Oscu y Romina arribaron al punto de encuentro: la casa del manager del joven, en un barrio cerrado, donde procuraron, al menos al inicio de la cita, respetar los protocolos por la pandemia de coronavirus.

Con clima romántico, a la luz de las velas, comieron sushi y tomaron vino, mientras charlaban largo y tenido. Mientras tanto, en Twitter, #OscuConMalaspina se volvía Trending Topic y los comentarios no cesaban. De hecho, este domingo, dicho hashtag -junto a los nombres de los protagonistas del encuentro tan esperado por los fans- sigue alto en las tendencias en nuestro país.

En un momento de la cena, Malaspina le dijo al joven que había bromeado cuando le prometió ser su novia si conseguía 20 millones de likes. "Era chiste, lo dije en joda, no podría estar de novia con nadie, la pasé muy mal en relaciones anteriores, y está descartado eso ahora, porque me quiero prevenir, no quiero dejarme en segundo lugar por otra persona, así que estoy cerrada a la posibilidad", le explicó a Oscu. "Te entiendo perfectamente, estoy en la misma, con mambos parecidos", respondió él, quien para distender el clima le hizo una propuesta diferente, vinculada a lo profesional.

El youtuber le prometió que, si sacaba a la luz una canción que había grabado y esta cosechaba 5 millones de reproducciones, ella tenía que ser la protagonista del video, a lo cual la conductora accedió, pero redoblando la apuesta. "Te hago una contraoferta: cuando saque canciones mías, vos vas a participar en un video conmigo", le propuso Malaspina.

Aclaradas las condiciones, Odetti difundió el tema al que tenía privado en su cuenta de YouTube, ambos se levantaron de la mesa y fueron al encuentro del DJ de la noche y de los amigos de Oscu.

