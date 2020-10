Después de que Oscu consiguiera un millón de likes, finalmente Romina Malaspina accedió a tener una cita con el youtuber, que se concretará hoy a las 19 horas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2020 • 12:23

Tal como lo prometió, Romina Malaspina tendrá hoy su cita con Oscu, el youtuber que consiguió un millón de likes para convencerla de salir con él. Después de varias idas y vueltas entre el streamer y la conductora, finalmente se concretará el encuentro hoy a las 19 horas. "Va a ser una cita muy especial", definió Malaspina.

Días atrás, Nicolás Odetti, más conocido como Oscu le envió un mensaje privado a la conductora de Canal 26 y le consultó cuántos likes debería conseguir para tener una cita con ella. Malaspina lo desafió sin ningún tipo de expectativa: "Un millón". El muchacho lo consiguió y revolucionó Twitter.

Romina Malaspina y el youtuber Oscu, tendrán, finalmente, su cita hoy a las 19 horas Crédito: Instagram Stories

"Esto no lo puedo creer, el otro día un chico me mandó un mensaje y me dijo: 'Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo'. Yo mandé fruta y le dije un millón pensando que no iba a llegar ni loco", contó Malaspina, que siempre creyó que la misión de Oscu era imposible de concretar.

"Chicos, llegó en un día a un millón de likes. No puedo no cumplir, tengo que darle su cita, pero lo que pasa es que estamos en pandemia de covid-19, o sea, no podemos romper los protocolos", agregó.

Para no violar el distanciamiento social, Malaspina le hizo una contrapropuesta a Odetti: "Estaba pensando hacer una cita virtual. ¿Qué te parece, Oscu?". En ese sentido, hizo aclaraciones: que no aceptará más este tipo de "desafíos" o "propuestas amorosas virtuales" porque se siente "presionada" y que no accederá a un noviazgo, pero sí a charlar con él para conocerlo.

El mensaje que Nicolas Odetti, más conocido como Oscu, le envió a Romina Malaspina Crédito: Instagram Stories

Pasados algunos días, los seguidores de Oscu comenzaron a preguntarle cuándo será el encuentro. "Todavía no se dónde va a ser, a qué hora, dónde se va a transmitir y si Romina va a venir", señaló el youtuber.

Malaspina, que en Instagram Stories contó que la cita será hoy a las 19 -aunque no aclaró en qué plataforma- citó su tuit y respondió: "La cita es mañana [por hoy], confirmado". Además, aseguró que "cita no es compromiso" y prometió que "será muy especial". Finalmente, la conductora cerró su tuit con un intrigante comentario: "Espero que estés preparado".