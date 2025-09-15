Todos los ganadores de los Emmy 2025 con Adolescencia, The Pitt y El estudio como grandes protagonistas
La lista completa de los premios entregados a lo mejor de la televisión estadounidense
Anoche se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles la entrega anual de los premios Emmy, los galardones que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Hollywood reparte desde 1949. Luego del clásico desfile de estrellas por la red carpet, en la que celebrities como Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Pedro Pascal y Ben Stiller lucieron sus mejores galas, la ceremonia conducida por Nate Bargatze transcurrió sin grandes momentos emotivos, aunque con dos claros ganadores: la serie de comedia The Studio (Apple TV+), que tiene a Seth Rogen como creador, director y protagonista, cosechó 13 estatuillas (incluidos los obtenidos la semana anterior en los Emmy a las Artes Creativas), mientras que Adolescencia, la miniserie británica de Netflix, se llevó seis galardones, incluyendo el recibido por Owen Cooper, que a los quince años se convirtió en el actor más joven en la historia de los Emmy en consagrarse dentro de la categoría de reparto.
The Pitt (HBO Max) fue la vencedora como mejor drama, en tanto su protagonista, Noah Wyle, alzó la estatuilla como mejor actor principal treinta años después de su primera nominación a los Emmy, en ese entonces por E.R.
Emmy 2025: la lista completa de ganadores:
Mejor serie dramática
- The Pitt
Mejor serie de comedia
- El estudio
Mejor miniserie
- Adolescencia
Mejor actriz principal en serie dramática
- Britt Lower - Severance
Mejor actor principal en serie dramática
- Noah Wyle - The Pitt
Mejor actriz principal en serie de comedia
- Jean Smart - Hacks
Mejor actor principal en serie de comedia
- Seth Rogen - El estudio
Mejor actriz principal de miniserie o película para TV
- Cristin Milioti - El Pingüino
Mejor actor principal de miniserie o película para TV
- Stephen Graham - Adolescencia
Mejor actriz de reparto en serie dramática
- Katherine LaNasa - The Pitt
Mejor actor de reparto en serie dramática
- Tramell Tillman - Severance
Mejor actriz de reparto en serie de comedia
- Hannah Einbinder - Hacks
Mejor actor de reparto en serie de comedia
- Jeff Hiller - Somebody Somewhere
Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV
- Erin Doherty - Adolescencia
Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV
- Owen Cooper - Adolescencia
Mejor guion de serie dramática
- Dan Gilroy - Andor
Mejor dirección de serie dramática
- Adam Randall - Caballos lentos
Mejor guion en serie de comedia
- Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Pérez - El estudio
Mejor dirección en serie de comedia
- Seth Rogen - El estudio
Mejor guion de miniserie o película para TV
- Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescencia
Mejor dirección de miniserie o película para TV
- Philip Barantini - Adolescencia
Mejor concurso de telerrealidad
- The Traitors
Mejor serie de variedades
- Last Week Tonight With John Oliver
Mejor guion de programa de variedades
- Last Week Tonight With John Oliver
Mejor programa de entrevistas
- The Late Show with Stephen Colbert
