Todos los ganadores de los Emmy 2025 con Adolescencia, The Pitt y El estudio como grandes protagonistas

La lista completa de los premios entregados a lo mejor de la televisión estadounidense

El joven actor británico Owen Cooper, protagonista de la miniserie Adolescencia, hizo historia en la ceremonia de los premios Emmy
El joven actor británico Owen Cooper, protagonista de la miniserie Adolescencia, hizo historia en la ceremonia de los premios EmmyFREDERIC J. BROWN - AFP

Anoche se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles la entrega anual de los premios Emmy, los galardones que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Hollywood reparte desde 1949. Luego del clásico desfile de estrellas por la red carpet, en la que celebrities como Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Pedro Pascal y Ben Stiller lucieron sus mejores galas, la ceremonia conducida por Nate Bargatze transcurrió sin grandes momentos emotivos, aunque con dos claros ganadores: la serie de comedia The Studio (Apple TV+), que tiene a Seth Rogen como creador, director y protagonista, cosechó 13 estatuillas (incluidos los obtenidos la semana anterior en los Emmy a las Artes Creativas), mientras que Adolescencia, la miniserie británica de Netflix, se llevó seis galardones, incluyendo el recibido por Owen Cooper, que a los quince años se convirtió en el actor más joven en la historia de los Emmy en consagrarse dentro de la categoría de reparto.

Owen Cooper, el protagonista de Adolescencia, junto a sus padres con el premio en sus manos. Su triunfo representó uno de los momentos más emotivos y espontáneos de la ceremonia
Owen Cooper, el protagonista de Adolescencia, junto a sus padres con el premio en sus manos. Su triunfo representó uno de los momentos más emotivos y espontáneos de la ceremoniaFREDERIC J. BROWN - AFP

The Pitt (HBO Max) fue la vencedora como mejor drama, en tanto su protagonista, Noah Wyle, alzó la estatuilla como mejor actor principal treinta años después de su primera nominación a los Emmy, en ese entonces por E.R.

Noah Wyle ganó la categoría de mejor actor en una serie de drama por su trabajo en The Pitt
Noah Wyle ganó la categoría de mejor actor en una serie de drama por su trabajo en The PittVALERIE MACON - AFP

Emmy 2025: la lista completa de ganadores:

Mejor serie dramática

  • The Pitt

Mejor serie de comedia

  • El estudio

Mejor miniserie

  • Adolescencia

Mejor actriz principal en serie dramática

  • Britt Lower - Severance
Britt Lower fue la vencedora como protagonista de Severance, la ficción de Apple TV+
Britt Lower fue la vencedora como protagonista de Severance, la ficción de Apple TV+ EPA

Mejor actor principal en serie dramática

  • Noah Wyle - The Pitt

Mejor actriz principal en serie de comedia

  • Jean Smart - Hacks
Hannah Einbinder y Jean Smart con sus galardones por la serie de comedia Hacks
Hannah Einbinder y Jean Smart con sus galardones por la serie de comedia HacksFREDERIC J. BROWN - AFP

Mejor actor principal en serie de comedia

  • Seth Rogen - El estudio

Mejor actriz principal de miniserie o película para TV

  • Cristin Milioti - El Pingüino
La reacción de Cristin Milioti al ganar el Emmy
La reacción de Cristin Milioti al ganar el Emmy

Mejor actor principal de miniserie o película para TV

  • Stephen Graham - Adolescencia

Mejor actriz de reparto en serie dramática

  • Katherine LaNasa - The Pitt
Katherine LaNasa obtuvo el tercer Emmy para The Pitt
Katherine LaNasa obtuvo el tercer Emmy para The PittRichard Shotwell - Invision

Mejor actor de reparto en serie dramática

  • Tramell Tillman - Severance

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

  • Hannah Einbinder - Hacks
Tramell Tillman fue premiado como mejor actor de reparto en una serie dramática por su rol en Severance, una de las más nominadas de la noche
Tramell Tillman fue premiado como mejor actor de reparto en una serie dramática por su rol en Severance, una de las más nominadas de la nocheChris Pizzello - Invision

Mejor actor de reparto en serie de comedia

  • Jeff Hiller - Somebody Somewhere

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV

  • Erin Doherty - Adolescencia

Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV

  • Owen Cooper - Adolescencia
"Esta noche demuestra que si escuchás, te concentrás y salís de tu zona de confort, podés conseguir cualquier cosa en la vida. Hace tres años no era nada y Ahora estoy acá", dijo Owen Cooper durante su discurso de agradecimiento
"Esta noche demuestra que si escuchás, te concentrás y salís de tu zona de confort, podés conseguir cualquier cosa en la vida. Hace tres años no era nada y Ahora estoy acá", dijo Owen Cooper durante su discurso de agradecimientoChris Pizzello - Invision

Mejor guion de serie dramática

  • Dan Gilroy - Andor

Mejor dirección de serie dramática

  • Adam Randall - Caballos lentos

Mejor guion en serie de comedia

  • Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Pérez - El estudio
El Estudio, la comedia de Apple TV+ creada y protagonizada por Seth Rogen, fue la gran ganadora de la noche
El Estudio, la comedia de Apple TV+ creada y protagonizada por Seth Rogen, fue la gran ganadora de la noche VALERIE MACON - AFP

Mejor dirección en serie de comedia

  • Seth Rogen - El estudio

Mejor guion de miniserie o película para TV

  • Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescencia

Mejor dirección de miniserie o película para TV

  • Philip Barantini - Adolescencia

Mejor concurso de telerrealidad

  • The Traitors

Mejor serie de variedades

  • Last Week Tonight With John Oliver

Mejor guion de programa de variedades

  • Last Week Tonight With John Oliver

Mejor programa de entrevistas

  • The Late Show with Stephen Colbert
