Todos los ganadores de los Emmy 2025 con Adolescencia, The Pitt y El estudio como grandes protagonistas

Anoche se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles la entrega anual de los premios Emmy, los galardones que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Hollywood reparte desde 1949. Luego del clásico desfile de estrellas por la red carpet, en la que celebrities como Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Pedro Pascal y Ben Stiller lucieron sus mejores galas, la ceremonia conducida por Nate Bargatze transcurrió sin grandes momentos emotivos, aunque con dos claros ganadores: la serie de comedia The Studio (Apple TV+), que tiene a Seth Rogen como creador, director y protagonista, cosechó 13 estatuillas (incluidos los obtenidos la semana anterior en los Emmy a las Artes Creativas), mientras que Adolescencia, la miniserie británica de Netflix, se llevó seis galardones, incluyendo el recibido por Owen Cooper, que a los quince años se convirtió en el actor más joven en la historia de los Emmy en consagrarse dentro de la categoría de reparto.

Owen Cooper, el protagonista de Adolescencia, junto a sus padres con el premio en sus manos. Su triunfo representó uno de los momentos más emotivos y espontáneos de la ceremonia FREDERIC J. BROWN - AFP

The Pitt (HBO Max) fue la vencedora como mejor drama, en tanto su protagonista, Noah Wyle, alzó la estatuilla como mejor actor principal treinta años después de su primera nominación a los Emmy, en ese entonces por E.R.

Noah Wyle ganó la categoría de mejor actor en una serie de drama por su trabajo en The Pitt VALERIE MACON - AFP

Emmy 2025: la lista completa de ganadores:

Mejor serie dramática

The Pitt

Mejor serie de comedia

El estudio

Mejor miniserie

Adolescencia

Mejor actriz principal en serie dramática

Britt Lower - Severance

Britt Lower fue la vencedora como protagonista de Severance, la ficción de Apple TV+ EPA

Mejor actor principal en serie dramática

Noah Wyle - The Pitt

Mejor actriz principal en serie de comedia

Jean Smart - Hacks

Hannah Einbinder y Jean Smart con sus galardones por la serie de comedia Hacks FREDERIC J. BROWN - AFP

Mejor actor principal en serie de comedia

Seth Rogen - El estudio

Mejor actriz principal de miniserie o película para TV

Cristin Milioti - El Pingüino

La reacción de Cristin Milioti al ganar el Emmy

Mejor actor principal de miniserie o película para TV

Stephen Graham - Adolescencia

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Katherine LaNasa - The Pitt

Katherine LaNasa obtuvo el tercer Emmy para The Pitt Richard Shotwell - Invision

Mejor actor de reparto en serie dramática

Tramell Tillman - Severance

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Hannah Einbinder - Hacks

Tramell Tillman fue premiado como mejor actor de reparto en una serie dramática por su rol en Severance, una de las más nominadas de la noche Chris Pizzello - Invision

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Jeff Hiller - Somebody Somewhere

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV

Erin Doherty - Adolescencia

Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV

Owen Cooper - Adolescencia

"Esta noche demuestra que si escuchás, te concentrás y salís de tu zona de confort, podés conseguir cualquier cosa en la vida. Hace tres años no era nada y Ahora estoy acá", dijo Owen Cooper durante su discurso de agradecimiento Chris Pizzello - Invision

Mejor guion de serie dramática

Dan Gilroy - Andor

Mejor dirección de serie dramática

Adam Randall - Caballos lentos

Mejor guion en serie de comedia

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Pérez - El estudio

El Estudio, la comedia de Apple TV+ creada y protagonizada por Seth Rogen, fue la gran ganadora de la noche VALERIE MACON - AFP

Mejor dirección en serie de comedia

Seth Rogen - El estudio

Mejor guion de miniserie o película para TV

Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescencia

Mejor dirección de miniserie o película para TV

Philip Barantini - Adolescencia

Mejor concurso de telerrealidad

The Traitors

Mejor serie de variedades

Last Week Tonight With John Oliver

Mejor guion de programa de variedades

Last Week Tonight With John Oliver

Mejor programa de entrevistas