Pocas veces Pampita se mostró furiosa ante las cámaras. Sin embargo, esos pocos episodios quedaron grabados para siempre en la memoria del público y cada tanto suelen ser recordados por algún programa de televisión. Durante la noche del sábado, en su visita a PH, Podemos Hablar, la modelo recordó uno de esos momentos, explicó su contexto y reveló cómo resolvió la situación.

“ Pasen al frente los que tuvieron un día de furia ”, fue la consigna que disparó Andy Kusnetzoff. A su turno, la modelo se dispuso a contar su anécdota. Con una enorme sonrisa y el temple que la caracteriza, habló de aquel día de julio de 2018 en el que, perseguida por una cronista de Los ángeles de la mañana en el aeropuerto de Ezeiza, se cansó, perdió la paciencia y le dijo de todo.

En esa ocasión, Pampita volvía de un viaje relámpago a Rusia, hasta donde había ido para ver un partido del Mundial de Fútbol con su entonces pareja, el extenista Juan Pico Mónaco. Mientras estaba allá, en el programa de Ángel de Brito aseguraron que ese amor había llegado a su fin. Cuando Maite Peñoñori la persiguió por todo el aeropuerto de Ezeiza para sacarle una declaración, Pampita estalló. “Dejame en paz. Qué pesados son. ¡Son insoportables! Eso es lo que pasa. Son imbancables. ¡Son la peor m… de la tele ustedes, Los ángeles de la mañana”, vociferó.

“Voy a elegir un momento de furia porque hay varios en archivo”, arrancó Pampita su intervención en PH. “Cuando volví del Mundial de Rusia, que me había separado de mi pareja, me bajo y había una notera. Yo venía de 30 horas de viaje, de no sé cuántas escalas, toda la noche sin dormir, agotada y apenas veo a la notera digo: ´Me va a volver loca´”, repasó. Pampita explicó que no solo la “volvió loca” en la puerta del aeropuerto sino que, además, la persiguió por todo el estacionamiento y le impidió encontrar un taxi para volver a su casa.

“Era una furia pasiva, la miraba con furia pero seguía caminando”, recordó la modelo, aunque de inmediato, en respuesta a una pregunta de Andy, admitió que la cosa no quedó ahí: “Le dije algunas cuantas palabras a la notera, agarré mi valija, me vine al canal, hablé con el Ruso y renuncié a mi programa. Mi día de furia total”, confesó, en referencia a Pampita Online, el envío que condujo en Telefé. “ Venía de ese embale de que me volvieron loca apenas salí del aeropuerto así que dije ´¡basta, no aguanto más esta vida, realmente me están volviendo loca? ”.

Pampita pasó por PH, podemos hablar, con la conducción de Andy Kusnetzoff, y recordó su día de furia ADRIAN DIAZ BERNINI

¿Qué hizo después la hoy jurado de Bailando por un Sueño? “Dos meses no atendí el teléfono. Pero ni a mis propias amigas. A nadie. Fue como ´necesito parar con esto porque me está haciendo mucho mal´. Así que me fui de viaje, tranquila”, reveló. Luego, se sinceró sobre lo complejo que es enfrentar a los medios cuando se es famoso. “Es muy difícil manejar la prensa. Yo pensé que ya había evolucionado, que ya tenía la madurez para enfrentar cualquier situación, cualquier momento, y no”, analizó. “Tiene que ver con tu momento personal. Si estás tranquila, si está todo bien, mucho de lo que digan te va a resbalar. Pero si estás pasándola muy mal y todo el exterior te está bombardeando, ahí no tenés las defensas ni la capacidad para actuar con la madurez que quisiéramos tener”, cerró.

Pampita y Mónaco protagonizaron una historia de amor que duró dos años. La relación comenzó en 2016 y mientras compartían fotos y viajaban por el mundo, él se convirtió en su gran apoyo y ella en su compañera incondicional. La pareja llegó incluso a convivir -Pico tuvo una excelente relación con los hijos de la modelo- y se habló incluso de agrandar la familia. Sin embargo, el desgaste, las crisis y las diferentes prioridades llevaron a la relación a un punto sin retorno: a fines de enero de 2018 ella comunicó en sus redes que se habían separado.

Pampita y Pico Mónaco fueron novios dos años Matías Salgado

“Hace unos días decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones”, escribió en su cuenta de Instagram. Hoy, Pico está casado con Diana Arnopoulos y tienen un hijo. Pampita, por su parte, rehizo su vida con Roberto García Moritán, con quien tuvo a Ana, su hija menor.

