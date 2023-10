escuchar

Amigos son los amigos, uno de los máximos éxitos de principio de los años 90, había pasado a Canal 9 y Cris Morena, una de sus protagonistas, decidió quedarse en Telefe, el canal que dirigía su entonces marido, Gustavo Yankelevich. Esa vez, la siempre joven actriz quería dar un salto al vacío y probarse como conductora y productora. Su idea era captar al público adolescente en un extraño mix que proponía, en partes iguales, algo de Domingos para la juventud con Supermatch y Música en libertad. Con ella había un grupo de adolescentes que bailaban, cantaban y acompañaban a los chicos que participaban de las distintas pruebas. Una de ellas era Romina Yankelevich, su hija.

Con el tiempo, Romina acortó su apellido a “Yan” y se convirtió en la protagonista de Chiquititas, una de las sagas que marcó a toda una generación y que, además, fue el primer éxito de su madre como productora. Amable, algo tímida y dueña de una frescura que no era fácil encontrar en aquellos tiempos en la pantalla chica, la actriz conquistó al público y se convirtió en una de las más convocadas de su generación.

Franco y su madre, Romina Yan instagram.com/franyan_

El 28 de septiembre de 2010, Romina, de 36 años, llevó a sus tres hijos al colegio, fue al gimnasio y, a la salida, sufrió una descompensación en la calle. Ese mismo día la actriz falleció a causa de un aneurisma, de camino al hospital. En aquel momento, Franco, su hijo mayor, tenía 10 años; Valentín, ocho y Azul, cinco años.

“Es raro”

Su primogénito decidió, también, desarrollar su carrera dentro del mundo del espectáculo. Y, cuando ya de adolescente comenzó a dar entrevistas, todos repararon en el gran parecido con su madre. “Es algo que me pasa siempre. Cuando viene alguien y me dice: ‘Sos igual ella’, lo siento como un mensaje de mi mamá, porque es raro”, reveló Fanco este sábado, en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Y agregó: “Creo que quienes ya no están en este plano te mandan mensajes a través de otras personas. Siempre me pasa en lugares como aeropuertos, donde se cruza mucha gente. Y, por supuesto, siempre agradezco”.

Franco Yan, el hijo de Romina Yan instagram.com/franyan_

Además, contó que más allá de esos mensajes, la presencia de su madre es una constante en su vida. “La siento. Cada uno de nosotros tiene su conexión. Con el abuelo hemos investigado y nos hemos abierto mucho a todas estas cosas. Yo me conecto con ella a través de la música, a través de estas cosas cotidianas que me pasan. Ella está. Uno extraña la pérdida física, pero yo aprendí que están siempre, inclusive más que si estuvieran en este plano. Pero no voy a mentir y siempre tengo ganas de sentir un abrazo”.

Sobre su decisión de permanecer en el mundo del espectáculo, al igual que su madre y sus abuelos, Tomás explicó: “A los ocho años supe que quería ser actor y desde siempre mamá me alentó a que lo hiciera. No me llegó a ver físicamente, pero sé que igual me estuvo viendo”. Es que, después de graduarse en el Royal Central School of Speech and Drama de Londres, Franco formó parte de la puesta de Los puentes de Madison, el musical, que se presentó hasta mediados de este año en Madrid, con Gerónimo Rauch como protagonista.

Con respecto a la música, ese canal que según él lo sigue uniendo a su madre, parece ser otro de sus grandes amores. Hace un tiempo, presentó un show en Otro Mundo, el espacio de aprendizaje de Cris Morena, donde hizo covers de Charly García y cada tanto sube algún video a sus redes sociales en el que se lo ve interpretando sus temas favoritos, como “Dejaste ver tu corazón”, de Fito Páez. Además, forma parte del equipo de compositores de la serie Te quiero y me duele, que produjo su abuela en México. El tema “Marginados”, de hecho, es de su autoría.

