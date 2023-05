Aventuras ardientes y pasiones irrefrenables: famosos que mantuvieron un affaire clandestino y lo mantuvieron oculto

escuchar

Basta con escuchar algunas estrofas del bolero “Soy lo prohibido” para entender por qué los amores secretos fueron durante mucho tiempo la inspiración de una innumerable cantidad de obras de ficción. Desde los desafortunados romances que relata Shakespeare hasta el vínculo entre Jim y Pam en The Office, lo oculto siempre despertó interés en el público. Es bien sabido que la realidad supera a la ficción y que numerosas celebridades mantuvieron a lo largo de sus vidas algunas relaciones fuera del ojo público.

Según el momento histórico, ciertos vínculos podían llegar a ser condenados por la moral de la época y los mandatos culturales dominantes. Ante esas exigencias, ya sea por los tabúes sociales o por la mala publicidad que podían adquirir las relaciones extramatrimoniales, era bastante usual que algunas estrellas optaran por mantener sus relaciones en secreto e idearan estrategias para moverse a escondidas. A continuación, una lista de celebridades que mantuvieron a sus amantes bajo llave hasta su muerte.

El silencio de Anthony Perkins

Chantaje, culpabilidad y crueles tratamientos: o. Anthony Perkins supo que no era fácil ser gay en el Hollywood dorado Archivo

Anthony Perkins saltó a la fama por su icónica interpretación del “dulce” asesino en serie Norman Bates en Psicosis, de Alfred Hitchcock. Pero ser una celebridad en el Hollywood dorado no fue sinónimo de llevar una vida color de rosas: su realidad estuvo signada por la tragedia . En 1973, el actor se casó con la actriz Berry Berenson (quien falleció durante los ataques del 11 de septiembre como pasajera del vuelo 11 de American Airlines) y juntos tuvieron dos hijos. Perkins, por su parte, murió a los 60 años a causa del sida. Después de su muerte, salió a la luz que era homosexual, algo que el actor nunca logró divulgar en vida debido a la homofobia desenfrenada que lo rodeaba. “Eran los años cincuenta, una persona pública no podía hacerlo público, aunque quisiera”, explicó uno de sus ex socios.

Anthony Perkins, en 1956 Donaldson Collection - Moviepix

En los años posteriores a la muerte de Perkins, el actor Tab Hunter reveló que fue amante del actor. Según trascendió, Hunter se enamoró de Perkins después de conocerlo en Chateau Mormant. “Fue difícil; no podíamos simplemente salir a cenar juntos o ir a ver una película porque ambos nos estábamos volviendo muy populares en ese entonces”, explicó. Al parecer, cuando Paramount descubrió que Hunter estaba saliendo con Perkins, lo instaron a romper el vínculo. Desafiante, Hunter siguió viendo a su amor, pero finalmente la pareja tomó caminos separados. “Cuando murió, fue muy repentino”, reflexionó Hunter. “Escuché que estaba enfermo, llamé y me dijeron que acababa de fallecer. Nunca tuve la oportunidad de volver a verlo”.

Farrah Fawcett se llevó su secreto a la tumba

Farrah Fawcett en 1975 REX Features/Shutterstock /The G

Durante 30 años, el nombre de Farrah Fawcett estuvo directamente asociado al de su pareja “intermitente”: Ryan O’Neal. Pero, tras su prematura muerte en 2009, otro hombre develó que había sido amante a largo plazo de la estrella de Los ángeles de Charlie.

Farrah Fawcett y Ryan O'Neal en 1981 en Nueva York Getty Images

Fue Greg Lott, en declaraciones al Daily Mail, quien afirmó que él había sido el novio de Fawcett. Según Lott, ambos se conocieron cuando estudiaban en la Universidad de Texas; empezaron a salir en 1998 y mantuvieron una relación hasta su muerte. “Estábamos ciegos, locos, enamorados”, dijo. “Farrah era mi mejor amiga... Nos enamoramos hace muchos años y nunca dejamos de amarnos”. Además, acusó a O’Neal de utilizar a Fawcett con fines mediáticos, mientras que él era el verdadero amor de su vida, y que el actor le impidió ver a Fawcett cuando la quiso visitar en su casa antes de que ella muriera. “Nunca pude despedirme de Farrah”, dijo. “Ryan me excluyó de su vida”. Aunque O’Neal cuestionó las afirmaciones de Lott, su hijo, Griffin, elogió a Lott por darle a Fawcett el amor que se merecía.

Heath Ledger ocultó su relación con Mary-Kate Olsen

Secreto en la montaña, la película de Ang Lee que lo consagró en Hollywood The Grosby Group

Solo dos meses antes de su prematura muerte, Heath Ledger fue vinculado a la modelo australiana Gemma Ward. Sin embargo, Ledger ocultó a otra amante del público, por razones que siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. En 2008, cuando la estrella de Secreto en la montaña falleció, con tan solo 28 años de edad, se reveló que había sido amante de Mary-Kate Olsen desde 2006. “Mary-Kate y Heath estuvieron saliendo durante tres meses antes de la muerte de Heath”, dijo una fuente. “Se estaban conectando, pero ninguno estaba particularmente interesado en prometerse exclusividad”. Si no fuera por las circunstancias sospechosas que rodearon la muerte del actor australiano, es posible que su relación con Olsen nunca saliera a la luz.

Gregory Peck reveló ser amante de Ingrid Bergman

Ingrid Bergman y Gregory Peck, en una escena de Cuéntame tu vida Imdb.com

Otra de las estrellas de la edad de oro de Hollywood, Gregory Peck era tan talentoso como guapo, y cuando su coprotagonista de Cuéntame tu vida, Ingrid Bergman, murió en 1982, el actor no tardó en confesar el amor que le tenía. Corría el año 1987, cuando le reveló a People que habían sido amantes. “Todo lo que puedo decir es que la amaba de verdad, y creo que ahí es donde debo detenerme”, dijo. “Excepto por decir que ella era como una hermosa rosa sueca. Yo era joven. Ella era joven. Estuvimos involucrados durante semanas en un trabajo intenso y cercano”. Siempre caballero, no dio los detalles de su coqueteo cuando se le preguntó sobre el asunto.

Cuando la pareja se conoció en el set de Cuéntame tu vida en 1945, Peck estaba casado con su primera esposa, Greta Kukkonen, de quien no se divorció hasta una década después. Como se señala en el libro Gregory Peck, el actor se enamoró de Bergman, y fue un flechazo absoluto: “No creo que haya forma de evitarlo, porque ella era increíblemente hermosa y una persona muy dulce”, comentó.

Paul Newman

Paula Newman

Paul Newman y quien fue su esposa durante 50 años, Joanne Woodward, eran todo un símbolo de amor. Su matrimonio estable parecía un cuento de hadas de Hollywood hecho realidad. Una de las frases más populares de Newman fue: “Tengo lomo de primer nivel en casa ¿Por qué debería salir a comer una hamburguesa?” en referencia a su devoción por Woodward. Pero, a pesar de todos sus intentos de presentarse a sí mismo como un hombre de una sola mujer, al parecer Newman tenía una alta inclinación por las aventuras extramatrimoniales.

En 2009, un año después de la muerte de Newman, Shawn Levy publicó su libro Paul Newman: A Life, que reveló que el actor tenía una amante secreta: la periodista Nancy Bacon. Newman se llevó la supuesta relación a la tumba, y en vida se encargó de negar los rumores sobre el affaire. Por su parte, Bacon afirmó que la relación que mantuvo con el actor era “el secreto peor guardado de Hollywood”. De hecho, los amigos de la estrella solían bromear: “Paul puede no salir a comer hamburguesas, pero seguro que sale a comer panceta [’bacon’, en inglés]”.

Newman y Bacon se conocieron por primera vez cuando ella lo entrevistó en 1968 y rápidamente comenzaron una aventura que duró más de un año. Eventualmente, Bacon se cansó del abuso de alcohol de Newman y la relación de la pareja fracasó, y Newman regresó con su esposa e hijos. Según el documental de 2022 The Last Movie Stars, que fue dirigido por Ethan Hawke, las revelaciones fueron devastadoras para los hijos de Newman. “Hay un momento terrible en el que te das cuenta de que tu padre es falible”, admitió la hija del actor, Elinor .

Leonard Cohen y Janis Joplin

Leonard Cohen Festival de Cine de Mar del Plata 2022

Leonard Cohen residía en el Hotel Chelsea en Nueva York y atravesaba una depresión creativa y emocional que pudo aliviarse al conocer a Janis Joplin, quien también se hospedaba en el establecimiento. “Ella no me estaba buscando a mí, estaba buscando a Kris Kristofferson; yo no la estaba buscando a ella, estaba buscando a Brigitte Bardot”, relató Cohen en 1988. “Pero caímos en los brazos del otro” . La pareja se reunió unas cuantas veces más antes de la muerte de Joplin, en 1970.

Años después de su muerte, Cohen habló sobre el fugaz romance del dúo. Siempre romántico, Cohen conmemoró la aventura en su agridulce canción “Chelsea Hotel No. 2″, que aparece en su álbum New Skin for the Old Ceremony y contiene la letra: “Me dijiste otra vez que preferías a los hombres guapos/ Pero conmigo harías una excepción”. Sin embargo, Cohen admitió más tarde que lamentaba profundamente haber nombrado a Joplin como su amante. “ Nunca me referí públicamente a las mujeres con las que tuve relaciones íntimas, y si nombré a Janis Joplin en esa canción... Fue una indiscreción y si hay alguna forma de disculparme con ella, quiero disculparme ahora ”, dijo a la BBC.

Richard Pryor y Marlon Brando: ¿un amor prohibido?

Richard Pryor en 1987 Bob Riha Jr - WireImage

Los rumores de coqueteo entre el comediante Richard Pryor y la superestrella Marlon Brando fueron impulsados por Quincy Jones en 2018, más de una década después del fallecimiento de ambos. En una entrevista con Vulture, Jones dio detalles sobre las supuestas aventuras sexuales de Brando, insinuando que sería más fácil enumerar con quién no se había acostado el ganador del Oscar. “Era el hijo de puta más encantador que jamás hayas conocido”, dijo Jones. “ Le gustaba mantener relaciones sexuales con cualquier cosa. ¡Cualquier cosa! Si hubiese sido por él, hubiese tenido sexo con un buzón. James Baldwin. Richard Pryor. Marvin Gaye ”.

Esos rumores fueron confirmados por la viuda de Pryor, Jennifer, quien en diálogo con TMZ señaló que su esposo era orgullosamente bisexual. “¡Eran los años 70!... Si consumías suficiente cocaína, podías tener sexo hasta con un radiador y enviarle flores por la mañana”, comentó.

Durante la década del 70 el amor entre personas del mismo sexo se consideraba tabú. Sin ir más lejos, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría consideró las relaciones entre personas del mismo sexo como un síntoma de enfermedad mental hasta 1973, según The New York Times, lo que ayuda a explicar por qué Pryor y Brando mantuvieron en secreto su affaire.

LA NACION