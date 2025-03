Ayo Edebiri, durísima con Elon Musk por los insultos que recibió luego del desacertado tuit del magnate

La actriz Ayo Edebiri, protagonista de la exitosa serie El oso, se sinceró sobre el impacto que tuvo en su vida el año pasado el hecho de que Elon Musk compartiera en su cuenta de X una noticia falsa. “Recibí algunas de las amenazas de muerte e insultos raciales más insólitos de mi vida”, recordó y apuntó directo contra el magnate: “Es un idiota”, sentenció.

Edebiri usó su cuenta de Instagram para recordar el mal momento y reflexionar al respecto. La también comediante, escritora y productora compartió en una historia la captura de pantalla del retuit del CEO de X y Tesla. Según la cuenta Unlimited L´s, Disney estaba considerando a Edebiri como el reemplazo de Johnny Depp para Piratas del caribe 6. “Disney apesta”, escribió Musk junto a la noticia.

En ese momento, se aseguró que Disney no quería a Depp en el set de Piratas del Caribe 6 por su mediático juicio contra Amber Heard y que la actriz podría ser su reemplazo con un personaje a su medida: el de una pirata irlandesa llamada Anne Bonny. En ningún momento Disney confirmó tal información.

Ayo Edebiri apuntó contra Elon Musk DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Solo estoy recordando cuando recibí algunas de las amenazas de muerte e insultos raciales más insólitos de mi vida por un reboot falso sobre una película de la cual ni siquiera había oído hablar por culpa de este hombre”, escribió la actriz sobre la imagen. “Así que no solo hace el doble Sieg Heil al fascismo, también es un idiota. En fin”, agregó. “La vida es, por supuesto, un regalo”, cerró más abajo.

Según repasó el portal Entertainment Weekly, en una historia anterior de Instagram Edebiri apoyó al comediante Bill Burr por su referencia a Musk en el programa de televisión Fresh Air, de NPR. El comediante fue muy directo: aseguró que Musk es “evidentemente un nazi”, y agregó: “Me niego a creer que haya sido un doble Sieg Heil accidental”. ¡Y lo hace en una toma de posesión presidencial!”.

También se refirió a Musk como un “idiota” con “extensiones de cabello teñidas y cara laminada” que “fabrica un auto pésimo y tiene una plataforma de redes sociales obsoleta”. Luego, dirigió su atención a los progresistas que critican a Musk, preguntando: “¿Por qué le tenemos tanto miedo a este tipo que no puede salir de una bolsa de papel mojada?”.

El polémico tuit de Elon Musk

Pese a que algunos de los fanáticos no están muy contentos con no ver al personaje de Sparrow, otros consideran que una mujer podría darle una vuelta interesante a la película. Aunque todo indica que Ayo se pondría en la piel de una pirata irlandesa llamada Anne Bonny, Disney no ha confirmado tal información.

Ayo Edebiri es una joven artista norteamericana de 28 años. Es comediante, escritora, productora y actriz. Participó del famoso reality de comedia Up Next, de Comedy Central y es coanfitriona del podcast Iconography, con Olivia Craighead. Pero los papeles que la llevaron a obtener reconocimiento en el mundo hollywoodense fueron sus interpretaciones como Missy en Big Mouth y Sidney en El Oso.

Qué habría dicho Johnny Depp sobre la posibilidad de trabajar con Disney

El excéntrico capitán Jack Sparrow estuvo a cargo de Johnny Depp (Foto: Instagram IMDb / Instagram @johnnydepp)

El juicio con Amber Heard alejó a Johnny Depp de la industria del entretenimiento. La estrella de Hollywood sintió que Disney “le soltó la mano”, por lo que, además, habría decidido no volver a trabajar con la reconocida productora.

Según trascendió en los medios norteamericanos a principios del año pasado, el abogado de su exesposa le consultó sobre su regreso a Piratas del Caribe: “Si Disney viniera a vos con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿nada en esta tierra te haría volver y trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe?”. Y la respuesta fue contundente: “Eso es cierto”.

Cabe recordar que además del proyecto de la saga de Piratas del Caribe, otros trabajos terminaron cancelados para el artista, como por ejemplo su participación en la saga de Animales fantásticos. Depp dio vida al villano Gellert Grindelwald en la película de 2018, Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, pero en 2020 fue retirado del reparto debido a las acusaciones que recaían sobre él por parte de su exesposa.

LA NACION