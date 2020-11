Baby Etchecopar habló tras el robo: "¿La culpa de quién es? Es de la Justicia"

El periodista hizo alusión al mal momento que vivió el jueves por la tarde Crédito: Captura de TV

Baby Etchecopar sufrió un violento robo este jueves alrededor de las 14, al salir de Radio Rivadavia, ubicada en Arenales al 2.300, donde comanda su ciclo, Baby en el medio.

Según pudo saber LA NACION, motochorros se bajaron de la moto y le sustrajeron su reloj. En un audio enviado a sus allegados, Etchecopar relató: "Los motochorros me robaron el reloj y me rompieron el hombro", en referencia a un violento forcejeo que se produjo en el lugar. Tras el golpe, el periodista fue trasladado a un hospital en San Isidro para ser atendido por su traumatólogo.

"La saqué barata", expresó, en diálogo con el programa de TN, Nuestra Tarde. "Salía de la radio caminando por la calle Arenales y había un tipo grandote. Se me tira encima de atrás, cae arriba mío y empezamos a pelear, pero cuando caigo me luxo el hombro", relató Baby.

De acuerdo a lo contado por Etchecopar, el tiempo que estuvo con el individuo en el piso "le dio tiempo a la policía para actuar". Efectivamente, en la esquina detuvieron a uno de los responsables. "Eran dos, el otro estaba en la moto y rajó", añadió Baby.

Sobre su salud, manifestó que siente "un dolor bárbaro en el hombro" y que tiene "un huesito salido, pero que "la sacó barata". Luego aludió a la inseguridad que se vive en la zona: "Todo el día pasan las motos, van y vienen, sin casco, sin barbijo. Es un desastre, la Policía hace lo que puede", apuntó.

Asimismo, el periodista contó que le pidieron una declaración. "Me acaban de llamar para decirme que si no hago una declaración el juez puede largar al ladrón. ¿Cómo es esto? Me lastiman, me roban el reloj y salen en libertad. ¿La culpa de quién es? Es de la Justicia, hay que cambiarla", expresó Etchecopar con indignación.

La Policía de la Ciudad detuvo esta tarde a un argentino de 35 años que participó del robo. El ladrón se transportaba en una moto conducida por otro delincuente que se dio a la fuga, y que está siendo buscado.

