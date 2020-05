Back to Life: el humor negro de la comedia inglesa en su mejor forma

Daisy Haggard, en una serie de Back To Life, la nueva producción que puso en pantalla DirecTV Go

Paula Vázquez Prieto 27 de mayo de 2020

Back to Life (Gran Bretaña, 2019). Creadora: Daisy Haggard. Elenco: Daisy Haggard, Geraldine James, Richard Durden, Christine Bottomley, Liam Williams, Adeel Akhtar, Jamie Michie. Estreno: martes, a las 22, por On DirecTV y luego disponible en DirecTV Go . Nuestra opinión: muy buena.

No hay vida normal posible para Miri Matheson cuando regresa a su casa natal luego de 18 años en la cárcel. Sus padres se comportan como extraños, entre la culpa y la incomodidad; su novio se casó con otra y es padre de gemelos; y ese pintoresco pueblo de la costa de Kent cada día le confirma su repudio con huevazos y pintadas. Pero Miri no pierde la esperanza: ofrece su sonrisa al espejo, se viste con la ropa que le queda de su adolescencia, y se dispone con desesperado optimismo a seguir con la vida que quedó en pausa. Ese agridulce regreso , signado por el fantasma de un crimen de juventud y una amistad perdida, es el inicio de Back to Life , la irreverente comedia creada y protagonizada por Daisy Haggard, quien recoge todas las herencias posibles y las combina en un impulso de notable originalidad.

Es imposible no pensar en Fleabag de Phoebe Waller-Bridge como antecedente. Ahí está la familia disfuncional, el recuerdo de una amiga muerta, la inadecuación a cualquier entorno. Pero la deriva de Miri es constitutiva al personaje, como el acantilado en el que ocurrió la tragedia y persiste en el paisaje como el testimonio de su irremediable soledad. Haggard combina de manera inteligente ese humor corrosivo que lo invade todo, el sexo, los prejuicios del pueblo, las posibles ideas de familia, con ese luto persistente por lo perdido, la juventud, la inocencia, las amistades, la posibilidad de existir sin ser mirado con desprecio. Y el tono radical que exhibe en algunas escenas, la galería de personajes disparatados (la oficial que supervisa su libertad condicional se lleva todas las palmas) y la efectiva escritura de los diálogos le permiten sortear toda convención, ir por lo imprevisto, hacer norma de esa anomalía.

En solo seis episodios de menos de media hora , Haggard construye un mundo para Miri, al que le pone su cuerpo desgarbado, su flequillo mutilado y su constante perplejidad existencial. Es como si ese pasado que la persigue sin descanso le hubiera ocurrido a otra, como si ese mundo al que debe reintegrarse fuera parte de una distante galaxia, como si tuviera que aprender nuevamente a vivir, a llenar esos 18 años de ausencia. Y los aliados son escasos: el dueño de un puesto de Fish & Chips que la toma como empleada pese al repudio del lugar, un tímido vecino con el que comparte un helado, un extraño detective que sigue su pista como un fanático, y Mandy, esa amiga de la adolescencia, testigo de la noche trágica, con la que comparte enojos y secretos.

En ese juego de imposibles reconciliaciones, Back to Life despliega las mejores ironías (cuando los vecinos enfurecidos atan una efigie de Miri en el jardín de su casa, su madre dice "lleva la misma ropa de Miri, pero planchada"), los comentarios más divertidos sobre esa vida de pueblo chico y rumores insidiosos, y una sutil reflexión sobre el regreso a la vida con la consciencia de que la normalidad es solo un sueño perdido.