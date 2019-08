Mora Godoy y un logrado homenaje a Jennifer López Crédito: Prensa LaFlia

Luego de tener números muy bajos en ritmos pasados, Mora Godoy pudo tener su revancha en el Bailando por un sueño, y obtuvo el mejor total del ritmo. Pero más allá de su gran performance, la bailarina se tomó unos minutos para hablar con Marcelo Tinelli sobre su encuentro con Claudio Paul Caniggia.

Al momento de entrar en el estudio, Mora sorprendió por su look homenaje a Jennifer López, y el jurado se detuvo en algunas de las joyas que lució. Marcelo Polino, fiel a su estilo, dijo que en agradecimiento se las "mandó Mariana Nannis". Tinelli preguntó entonces cómo fue la declaración de Nannis en el ciclo de Susana Giménez, y allí le dijeron que según dio a entender la esposa de Caniggia, Mora comentó que el futbolista "no funcionaba en la cama".

Frente a ese escenario, la bailarina se detuvo y contó que lo conoció brevemente en un contexto de trabajo: "Ella dijo cualquier cosa. Yo fui muy clara, fui a una reunión de negocios. Para mí el tema está terminado ahí porque no pasó absolutamente nada. Nunca dije nada en ningún lado referido a nada de eso ni parecido". Más adelante, Ángel de Brito le preguntó si era cierto que ella había rechazado a Caniggia, y Godoy respondió que no fue así porque "no hubo nada".

Luego de bailar, de Brito aseguró que le encantó el número: "Dieron en el clavo con algo que estuvo bien, ella estuvo muy sensual, lo único que no me gustó fue el final. Mora, para mí fue tu mejor noche" (10). En su turno, Carolina "Pampita" Ardohain aseguró que este ritmo le jugó muy a favor a Mora, aunque concluyó: "Me falta todavía el movimiento de torso. Hay que soltar, hay que relajar los hombros, las manos, de todas maneras va mejorando, y te vas encariñando con esta pista. Felicitaciones, muy buena noche" (8).

La tercera en dar su veredicto fue Florencia Peña, que los felicitó por la coreografía, y se sumó a Pampita con respecto a que Mora se está adueñando de la pista: "De a poco vas soltando el cuerpo, y tenés que trabajar eso porque sos hermosa cuando te arriesgás. Me parece que es soltarte, tenés un bailarín genial, y hoy tu cara estuvo muchísimo más linda, tenés que trabajar más la plasticidad del cuerpo" (voto secreto). Con respecto a Marcelo Polino, se sumó a los elogios y declaró: "La mejor gala de todas" (6).

Cuando el momento del BAR, Flavio Mendoza felicitó al equipo y les dio un punto para arriba. Laura Fidalgo aplaudió la coreo, valoró la evolución de Mora en los últimos ritmos, y subió la nota. Por último, Aníbal Pachano también notó un cambio en la participante, la observó "más relajada" y sumó otro punto. Con 27 en total, Godoy se convierte en lo mejor del ritmo.