Bárbara Lombardo, de Buenos Aires a Los Ángeles, por amor

La actriz habló de su amor, un brasileño que conoció cuando estudiaba escultura en San Francisco

14 de mayo de 2019

Bárbara Lombardo vive en Buenos Aires, pero parte de su corazón está en Los Ángeles. ¿Por qué? Es que allí vive su novio Ricardo, un brasileño al que conoció hace cinco años en una universidad de San Francisco, donde fue por una beca que ganó para estudiar escultura. Sí, así de multifacética y bajo perfil es la actriz quien postea en sus redes muy pocas fotos junto a su pareja.

"Cuando lo vi, sentí algo muy especial. Fue como un flechazo absoluto. Es escultor, era parte de la universidad y está re acostumbrado a que yo vaya y venga por mi carrera. Obvio que nos extrañamos un montón", explicó la actriz en una entrevista con la revista Pronto.

Bárbara, a quien se la verá en los cines desde el 23 de mayo como protagonista del film Badur Hogar, de Rodrigo Moscoso, dijo que prefiere vivir su noviazgo con un muy bajo perfil y sin pensar en el matrimonio como una meta. "Nos amamos mucho, los dos somos jóvenes, queremos que le vaya bien al otro y respetamos nuestros espacios (...) No estoy obsesionada con el tema [de casarse] y si no tengo hijos, también está bien. No me desvela. Y si no, adoptaré".

La actriz contó también que está despuntando su amor por la escritura: "Estuve escribiendo una ficción y ya la estoy editando para que se convierta en un libro. Descubrí que me apasiona escribir (...) Así que empecé a estudiar, investigar y a construir ficciones".

Además dijo que en breve se reencontrará en Brasil con su novio, a quien describió como un hombre con "un corazón increíble", que no la cela y que no está atento a su fama. "¡Es una bomba! Me parece un potro, tenemos piel y es hermoso él y su energía. Es re centrado y no le importa si soy famosa o no. Una vez estábamos acá y en la calle le gritaban, ´¡Te ganaste la lotería!´. Él se mató de risa, me encanta que no sea celoso. Tiene una sonrisa que no sabés lo que es", cerró muy enamorada.