Barbie Simmons reveló la predicción paranormal de su papá Leonardo que “unió” a su hermana Vanesa con su marido

“Yo siempre digo que tengo señales de mi papá”. Sentada en el living de Cortá por Lozano (Telefe), Barbie Simons no pudo evitar contar al aire lo primero que vio cuando se acomodó para la nota: un ta-te-ti sobre la mesa que completa el decorado. Invitada para recordar a Leonardo Simons a 25 años de su muerte, explicó que no es la primera vez que le sucede y, junto a Vanesa, su hermana, contó varias anécdotas.

La señal más llamativa que repasaron tuvo a la mayor de las hermanas como protagonista. “A mi cuñado, que lo amo, lo mandó mi papá”, dijo Barbie, y de inmediato le dijo a Vanesa, quien participó de la charla a través de una llamada: “¿podés contar lo de la servilleta?”.

Desde Estados Unidos, Vanesa relató: “Cuando empiezo a salir con Diego, tenía una empleada que trabajaba con él que se llamaba Vanesa. Un día voy a su oficina a buscarlo para almorzar y Vanesa me dice: ‘Tengo un regalo para vos que me mandó mi mamá. Lo conservó y hoy se cumplen 30 años. Me dijo que era imposible, que esto tenía que ser para vos’”.

El regalo, contó Vanesa, era una servilleta de Los Años Locos. Cuando la abrió, tenía escrito: ‘Para Vanesa y Diego, con amor y cariñó' y la firma de Leonardo Simons. “Vanesa me cuenta que ella había ido a comer con su papá, su mamá y su hermano a Los Años Locos, lo vio a mi papá en otra mesa, se paró a pedir un autógrafo y como el hermano de ella se llamaba Diego, mi papá firmó la servilleta así. Y esa servilleta llegó a mí 30 años después”, completó Vanesa. “¡Decime si esas no son señales! por eso digo que mi viejo está presente en la vida de mi hermana y en la mía. Eso fue como la bendición”, agregó Barbie.

Un dulce recuerdo

“Pareciera que fue ayer”, disparó Barbie al ver las imágenes de su papá y repasar su carrera a 25 años de aquel fatal episodio. “Finalísima, Sábados de la Bondad, Tateshow”, repasó la periodista, y contó que su padre siempre fue muy trabajador y que de chico quiso dedicarse a la televisión. “Vendía vinchas en la calle a los 11 años. Venía de un origen súper humilde, con mis abuelos que habían llegado de Varsovia. Y siempre fantaseó con la idea de estar en la televisión”.

Sobre cómo arrancó su carrera, Barbie repasó su infancia en el Club Hebraica, donde Leonardo se descubrió como conductor. “Empezó más que nada el amor por los medios, por el público, en los bailes en Hebraica cuando era un adolescente, 15, 16 años. En el club tenía la posibilidad de animar esos bailes y esa fue la antesala. Hasta que un día se presentó a un casting y quedó. Y a partir de ahí no paró nunca”.

Por último, Lozano les preguntó a las hermanas Simons cómo celebran a su papá. Y las dos coincidieron en contar una anécdota más. “Era re dulcero papá, digamos la verdad -empezó Barbie-. Se mataba a dieta toda la semana para los sábados hacer su programa en vivo y estar impecable, que el traje le entre. Era muy obse con el tema de la estética. Le preocupaba mucho, tenía mucha tendencia a engordar”. Luego, la periodista volvió a los viejos tiempos en el club, pero esta vez en familia. “El fin de semana en el country, después del programa, papá llegaba a Hebraica y se clavaba el Don Pedro y el mantecol”, completó.

El amor de Leonardo por el típico postre bien argentino se convirtió, para las hermanas Simons, en un perfecto homenaje: “Nosotras lo que hacemos para recordarlo es todos los primeros de septiembre, cuando cumple años, una comida en la casa de Vanesa. En esta oportunidad lo hicimos con Oliver, mi sobrino. Y siempre llevamos mantecol y cosas que a papá le gustaban. Así lo homenajeamos”.