Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”

Durante la emisión de Los ocho escalones (eltrece), Carolina “Pampita” Ardohain, le puso un freno a Bárbara “Barbie” Simons, cuando la jurado hizo una llamativa apreciación por el cuerpo entrenado que tiene Franco Colapinto. Este hecho no pasó desapercibido en la televisión argentina y se hizo viral.

Todo empezó cuando los participantes fueron por el segundo escalón de la prueba. Allí, a una de las jugadoras le tocó responder la pregunta: “¿Para qué realiza este ejercicio Colapinto?”. Y las opciones fueron: Para fortalecer el cuello o para tener más flexibilidad. De inmediato la mujer contestó satisfactoriamente por la respuesta A.

La reacción de Barbie Simons después de asegurar que le gustaría probar algo con Franco (Fuente: El Trece)

“A la hora de manejar tiene que tener muchísima fuerza en los músculos del cuello”, señaló Pampita. Por su parte, Simons acotó: “Eso fue genial, porque lo agarraron mientras estaba de vacaciones en Ibiza con Bizarrap. No puede dejar de entrenar”. En sintonía, uno de sus colegas del jurado informó que tiene que mantener su condición física, en particular esa parte del cuerpo, ya que los pilotos de Fórmula 1 tienen mucha presión debido a la velocidad, por eso es importante que esté “rígido” para que sus vértebras no sufran el “efecto látigo”.

“Te queda un cuello gigante”, insistió la modelo y agregó: “Pero ahí te das cuenta de que es un número uno. Ni en vacaciones frena. Eso fue con Bizarrap, que estaban en un barco y él entrenando todos los días”. Antes de que la conductora continuara con el programa, aprovechó y sentenció: “Hay que cuidar ese cuerpito. Mirá lo que son esos abdominales”.

“Ay Barbie, cómo estamos. Es un bebé”, reclamó Pampita. “Pero pará, tiene 22 años. Habría que probar”, se defendió Simons. “Bueno, Franco, acá tenés una señorita con ganas de probar cosas nuevas”, respondió la conductora y como acto seguido, la jurado le hizo una seña particular con los ojos. “Me la va a devolver, tengo miedo, es re vengativa ella”, cerró Carolina Ardohain con humor.

La postura de Franco Colapinto donde enseñó sus músculos que más tarde Barbie Simons elogió (Fuente: El Trece)

A principios de agosto, Pampita tomó el relevo como conductora del programa estrella de El Trece, luego de que Guido Kaczka se pusiera al frente de Buenas Noches, Familia, por la misma pantalla. De esa forma, la modelo pasó de jurado a ser la figura central, lo que le permitió ser más flexible y tener un ida y vuelta divertido con el resto de sus colegas, como lo hacía su antecesor.

Hace unos días Pampita volvió a ser noticia por uno de sus comentarios hacia Evangelina Anderson, que causó la risa de todos los presentes. Esa misma vino de parte de una postura de yoga que la expareja de Martín Demichelis ejecutó en el estudio para que los jugadores adivinaran de cuál se trataba.

“Traje la silla de inversión, así que presten atención a esta postura”, relató antes de comenzar la acción. Con su cabeza en dirección hacia el piso y todo su torso elevado hacia arriba, de manera firme, Anderson recibió los elogios por parte de la conductora del ciclo.

Mientras mantenía la postura rígida, Pampita se animó a elogiarla. “Aplauso, por favor. Qué fuerza tiene esta chica”, manifestó, con entusiasmo. “Y aguanta un montón”, sentenció.

Evangelina Anderson sorprendió con una pose de yoga en el programa Los 8 escalones y Pampita soltó un comentario que llamó la atención de todos (Fuente: Captura de pantalla)

Para descontracturar un poco más el ambiente, la presentadora se animó a ironizar sobre la postura: “Lo voy a intentar cuando llegue a casa. No sé si me va a salir igual…”. Esta exposición, que duró aproximadamente un minuto, logró que los participantes, la conductora y el resto del jurado, se mantuvieran atentos a cómo Anderson retuvo la respiración y su concentración en favor de relajar su cuerpo para así poder dominarlo.