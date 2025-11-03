El consejo de Kim Kardashian a Wanda Nara en medio de su divorcio de Mauro Icardi

Barbie Simons entrevistó a Kim Kardashian en los Estados Unidos y la periodista no dudó en dar una referencia sobre la Argentina, solo que resultó inesperada para sus seguidores. En medio de la conversación con la mediática, le enseñó un video en el que Wanda Nara le pidió un consejo “como abogada”, ya que se encuentra en pleno divorcio de Mauro Icardi.

De tanto en tanto, Nara aprovecha para enviarle “un dardo” al padre de sus hijas Francesca e Isabella a través de sus redes sociales o en diálogo con algún periodista. Pero en esta ocasión recibió una sugerencia de Kardashian, quien en 2022, luego de una batalla legal de casi un año, logró el divorcio de Kanye West.

Wanda Nara le pidió un consejo a Kim Kardashian porque su divorcio se hizo demasiado público (Fuente: Instagram/@barbiesimonsok)

“En Argentina tenemos nuestra propia Kim Kardashian. Su nombre es Wanda Nara. Ella es una bomba, emprendedora y es la presentadora de MasterChef Celebrity [Telefe]”, introdujo Simons al tiempo que le mostró una foto de la conductora en el armario de Milán, donde conserva su colección de carteras de lujo. “Wow, parece mi guardarropa”, expresó la estadounidense con asombro.

Acto seguido, Simons puntualizó en el objetivo de su interrupción: “Ella está en medio de un proceso de divorcio. Uno desagradable, que está en el medio del ojo público y ella te envía un mensaje. Así que, si pudieras darle un consejo, ¿cuál sería?”.

En ese instante le acercó el celular y le enseñó el video que Nara grabó para Kardashian. “Acá Wanda Nara, desde la Argentina. Te adoro. Te mando un beso enorme. Como abogada que sos, te quería pedir un consejo para una mujer como yo que se está divorciando y es un poco público… Vos me entenderás. Te mando un beso grande. Chau”, dijo la conductora del ciclo culinario.

Kim Kardashian le sugirió a Nara que mantenga su cabeza en lo bajo y que no haga nada que la avergüence (Fuente: Instagram/@barbiesimonsok)

Con un tono de seriedad, la estadounidense respondió: “Espero que solo encuentres felicidad. Está ahí, solo sé una buena persona. Mantené la cabeza baja. No intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida”. Y agregó de manera contundente: “Solo sé justa”.

La entrevista que Simons publicó de primera mano en su feed de Instagram, fue replicada por Wanda Nara. Esta vez se abstuvo de mencionar a la famosa mediática de los Estados Unidos o agradecer por la sugerencia que le dio.

Algunos de los comentarios que recibió el posteo de Simons sobre su entrevista a Kim Kardashian (Fuente: Instagram/@barbiesimonsok)

En la sección de comentarios del reel que publicó Simons, sus seguidores no tardaron en manifestarse al respecto. Algunos de los mensajes en cuestión fueron: “Esto es magnífico”; “No creí vivir para ver esto. ¡Amo! Team Wanda y Kim toda la vida. Ojalá Wanda siga ese consejo”; “Excelente” y “Qué buena charla entre chicas”.

Cabe recordar que la situación de Kim Kardashian y Wanda Nara tiene un punto similar en cuanto a que sus divorcios se hicieron públicos y ganaron repercusión en los medios de comunicación a gran escala. En el caso de conductora de MasterChef, en la Argentina y en Italia, donde este proceso se lleva a cabo.

Sin embargo, existen diferencias puntuales, debido a que la abogada y estrella de televisión norteamericana decidió separarse de West por inestabilidad financiera, inestabilidad emocional y malos hábitos saludables, por lo que alegó que su salud mental estaba en peligro. Casi un año tardó la decisión de la Justicia para resolver el caso favorable a Kardashian. Hoy vive de una forma más libre con sus cuatro hijos.