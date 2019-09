Barby Franco y Fernando Burlando hicieron terapia de pareja con Susana Giménez

Barby y Fernando siguen juntos, pero sin casamiento por el momento

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2019 • 01:11

Luego de varios idas y vueltas, encuentros y desencuentros y un nuevo intento de casamiento en suspenso, la pareja formada por Barby Franco y Fernando Burlando se encontró en el ciclo de Susana Giménez, y allí se animaron a ventilar algunas cuestiones privadas y contaron por qué pospusieron una vez más la boda.

Ambos se sentaron en el living de la diva y Barby rápidamente denunció que su pareja estaba "a punto del ataque de pánico", algo que sorprendió a todos teniendo en cuenta lo mucho que el abogado aparece en los medios. Al parecer, estar con Susana es distinto, y ella misma le avisó que iba tratarlo bien, no sea cosa "que le pusiera un bozal legal".

Dispuestos a comenzar la charla, la joven fue al meollo de la cuestión que los reunía allí: "No está bueno que en tres meses te claven y te digan: 'No nos casamos'. La última vez, me enteré por tele. Después le mandé un mensajito y le puse: '¿Che qué onda?'". Burlando se mostraba muy risueño y solo dijo que para él, su novia "estaba poseída".

El retruque entonces de la modelo fue revelar uno de los mayores defectos que, desde su punto de vista, tiene el profesional: "¡Él no tiene sentido del humor!". En ese momento, el abogado se mostró dolido, y negó por completo no ser alguien divertido, ante Susana que comentaba: "Si me dicen eso, sí que no me caso".

A continuación, contaron cómo surgieron algunos chispazos, y sobre eso Barby declaró: "Todo empezó el día que vine a jugar, y estuvo como invitada Mariana Nannis. Me simpatizó ella y ahí empezó todo". Al parecer, Barby escribió un tweet apoyando a la mujer, quien a su vez es clienta de Burlando, y al abogado le preocupó que se entendiera que él revelaba secretos profesionales: "Hay algo que es inmaculado y es mi trabajo, mi templo es mi oficina".

Pero para el abogado, ella está siendo influenciada por Carolina "Pampita" Ardohain, con la que trabaja en televisión desde hace un tiempo. Por su parte, la modelo contó: "Yo hablo con ella y siento que estoy hablando con una amiga. Después me doy cuenta lo que dije".

Luego, Barby añadió: " Estaba haciendo el vestido de novia, y con esto ahora me enojé y dije que lo iba a rifar en internet". Burlando, por su parte, contó que el posponer la boda fue algo que dijo en televisión, pero destacó: "Está suspendido, no está cancelado". "Ahora soy yo la que no se quiere casar" respondió al instante su pareja.

Finalmente, la invitada le preguntó a Susana: "¿Qué hago, me caso?", y la respuesta de la conductora fue: "Depende lo enamorada que estés, depende cómo fluya". Algo entre risas, Barby exclamó: "¡Es que está fluyendo medio mal!". De esa manera, culminó el divertido diálogo entre los tres que terminó sin una nueva fecha de casamiento.