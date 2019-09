La modelo le contó a Pampita cómo se enteró de que su novio, el mediático abogado Fernando Burlando, había decidido suspender la boda por segunda vez Crédito: Intagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2019 • 18:53

Una vez más, el abogado Fernando Burlando suspendió su casamiento con Barby Franco. Este martes, en Pampita online, por NETTV, donde se desempeña como panelista, la modelo nos solo se refirió al tema sino que se presentó con el vestido de novia en la mano y la pompa fúnebre sonando de fondo.

"Te traje el cuerpo del homicidio", le dijo a Pampita, escondida tras enormes anteojos negros. "¿Estuviste llorando Barby? Con lo lindo que era. ¿Y si lo guardas para otro novio?", arriesgó la conductora.

Y Barby, entonces, aclaró: "El vestido es hermoso, lo diseñé para mí; elegí la tela, viajé... Costó una fortuna y lo pagó él, no yo. Pero ya no lo voy a usar. Me enteré que suspendió el casamiento mirando el programa de Mirtha Legrand. Pensé que era joda, pero es verdad. Ahora, voy a rifarlo por Instagram".

Pampita intentó poner paños fríos y sugirió que la boda podía realizarse más adelante, pero no hubo caso. "Ahora yo no me quiero casar. Soy blanco o negro, no hay punto medio", le respondió la panelista. "Me sentí humilladísima, porque me dejó en un papel que no da. Otra vez suspenderle la boda a la chica. ¿Tengo que rendir materias para casarme con él? Llamé a la wedding planner y suspendí todo. Ya está y voy a sortear el vestido", Agregó.

¿Qué dijo Burlando en lo de Mirtha?"Tenemos una pequeña suspensión, un cambio de fecha porque hizo cometarios poco felices en los medios. Estaba en el programa de Pampita y dijo algo sobre la visita de Esmeralda Mitre a mi oficina. Estuvimos más de una semana sin hablamos", le confesó el mediático letrado a la diva de los almuerzos.

"Bueno, te hacés otro si recuperan la relación", intentó consolar Pampita a su compañera. "No, Me suspendió dos veces", cerró Barby.