Luego de casi un año de relación con Elías Piccirillo, Jésica Cirio se animó a gritar a los cuatro vientos que está enamorada. Si bien los íntimos ya lo conocían y festejaban este nuevo amor, la modelo y conductora se lo contó a todos el pasado lunes 18, en su fiesta de cumpleaños. “Cuando creés que no podés sola, llega la persona indicada a darte una mano”, posteó en sus redes junto a varias fotos que los muestran felices.

El 2023 fue un año de luces y sombras para Cirio porque fue el año en el que se enamoró, pero también el que la salpicó el escándalo de su ex. Cirio se separó de Martín Insaurralde en noviembre de 2022, luego de diez años en pareja y unos meses después firmaron el divorcio. Para entonces ya se había cruzado con Piccirillo, a quien conoció gracias a amigos en común. Sin embargo, el inicio del romance en el verano de 2023 fue un secreto. Durante varios meses se vieron a escondidas y en pocos meses la relación se afianzó, tanto que sobrevivió a la embestida del escándalo de Martín Insaurralde por presunta malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

La flamante pareja también se dio tiempo para que la hija de Cirio conociera a Elías y pudieran formar un vínculo. Por eso cuando le hablaban de amor ella esquivaba una respuesta certera y negaba todo. Inclusive hizo silencio cuando se hicieron públicas las fotos de un viaje soñado en el Mar Mediterráneo, en octubre pasado.

¿Año nuevo vida nueva?

Jésica Cirio viajó a Ibiza con su nueva pareja

Pasaron los meses, el amor creció y también el vínculo de Piccirillo y la pequeña Chloe. Cirio, entonces, lo presentó a sus amigos en noviembre pasado, durante el casamiento de Fernando Colombo, histórico productor de Marley. Por ese entonces también decidieron probar convivencia y parece que les va tan bien que tienen varios proyectos juntos. Según contó Karina Iavícoli en Intrusos, la pareja piensa mudarse a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Y el sueño que comparten es tener un hijo. Iavícoli dijo que sería a través de un vientre subrogado y que el tema está bastante avanzado y que, además, Cirio congeló óvulos hace algunos años. De esta manera se explica la foto que Cirio publicó en la que su novio le acaricia la panza.

El adiós a La peña...

El paso al costado de Jésica Cirio (Fuente: Instagram/@jesicacirio)

Todos esos proyectos personales, quizás, la hayan empujado a tomar la decisión de no ser parte de la nueva temporada de La peña de morfi, que se verá a partir de abril en la pantalla de Telefe. Hace algunas semanas compartió un comunicado que decía: “Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La peña... Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento. Me llevo recuerdos valiosos y muy buenos amigos. Les deseo lo mejor para este nuevo año a toda la familia de La peña de morfi, a los artistas y a la gente que siempre nos abrió las puertas de sus casas”.

Y contó en Agarrate Catalina, en La Once Diez, que hacía tiempo que estaba conversando sobre esa posibilidad con las autoridades del canal, que la bancaron cuando estalló el escándalo Insaurralde. Sin embargo, ahora su decisión tiene que ver con las ganas de encarar nuevos desafíos y una nueva vida. “Charlamos mucho con el canal y es un buen momento para hacer un cambio. Necesito estar más tiempo con Chloe, mi hija. Estoy en una etapa muy linda de mi vida en el sentido de que trato de disfrutar de lo que está pasando. Vengo de un año turbulento, muy duro. Por eso quiero disfrutar de mi vida, a mi hija, y no llenarme de trabajo para tapar un montón de cosas”.

Recordemos que ella también está imputada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por el supuesto acuerdo de divorcio que habrían firmado en Uruguay, y está siendo investigada. “Hay cosas que las tiene que explicar él. Trabajo desde los 15 años, nunca dejé de hacerlo y gracias a eso conseguí todo lo que tengo”, explicó hace unos meses en La peña de morfi.

De perfil muy bajo, Elías Piccirillo no quiere saber nada con la fama y prefiere mantenerse a un costado. Tiene 37 años y se dedica a negocios de bienes raíces . Aunque no tiene vínculos con la política, es hermano de Juan Martín Piccirillo quien, según el periodista de LA NACIÓN Carlos Pagni, fue designado consultor del Estado por la resolución 205 del Ministerio de Transporte, el 5 de abril de 2022, como miembro de la Comisión Ad Hoc, para evaluar un programa financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para facilitar la accesibilidad en el transporte público.