Bella Thorne debutará como directora de un film erótico

Bella Thorne debutará como directora de cine porno

Bella Thorne, la actriz que surgió en Disney y hace poco vivió el hackeo de sus fotos íntimas, debutará como directora de un film erótico en el sitio especializado en pornografía, Pornhub. Her and Him es el nombre de su película que además se podrá ver en el Festival de Cine de Odenburg, en Alemania, en septiembre, según informó la agencia de noticias AP.

La historia del film de Bella Thorne se inspira en el clásico de Romeo y Julieta, pero los protagonistas viven un amor que "trasciende el tiempo y el espacio", según informó en un comunicado el vicepresidente de Pornhub, Corey Price.

"El proceso de filmación fue muy interesante. Nunca había filmado a gente teniendo sexo en la vida real. Es un ambiente muy divertido", contó Thorne desde un video que promociona el film en el sitio donde se podrá ver.

Bella comenzó su carrera en Disney cuando protagonizó en 1997 la comedia Shake it Up. Más adelante, ya adulta, en 2011 se dio a conocer como cantante y en 2014 sacó su primer disco. Además, escribió el libro Autumn Falls con sus poesías.