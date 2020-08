Belleza y talento heredado: la hija de Chayanne revoluciona las redes sociales

Isadora Figueroa, la hija de Chayanne, tiene más de 360.000 seguidores en su cuenta de Instagram y es toda una estrella en las redes sociales Crédito: Instagram: @isadorafigueroa

Chayanne es padre de dos hijosjunto a su esposa, Marilisa Maronesse: Lorenzo Figueroa, de 23 años, y la menor, Isadora Figueroa, de 19. Ambos tienen una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, pero la que heredó la veta musical es Isadora: la joven recibe piropos a diario por su belleza y su talento.

La adolescente tiene 360.000 seguidores en su cuenta de Instagram y lleva con orgullo la etiqueta de ser "la hija de Chayanne". Basta con un recorrido por su galería para notar el inmenso cariño que siente por su papá y cuánto la conmueve la historia de amor de sus padres, que ya superaron los 30 años de casados.

De tal palo, tal astilla: Chayanne y su hija Isadora comparten la pasión por la música Crédito: Instagram: @isadorafigueroa

Desde los 10.000 hasta los 50.000 Me gusta en un día son números comunes en el perfil de la joven, quien además de deslumbrar con su belleza y espontaneidad a la hora de posar en las fotos, también lleva en la sangre el amor por la música.

Hace unas semanas compartió su cover casero de "No hay nadie más", de Sebastián Yatra, donde prestó su voz y tocó el piano para acompañar la letra de la canción. La publicación superó las 75.000 reproducciones.

A partir de esa publicación, se animó a mostrar un poco más de sus sesiones musicales en tiempos de cuarentena, y cantó "Let It Be", de The Beatles, en una versión donde combinó el inglés y el español.

"A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón: la música", escribió Isadora, que también tiene en común con su padre la pasión por el estilo de vida saludable y el ejercicio.

Isadora Figueroa, la hija de Chayanne que brilla en Instagram Crédito: Instagram: @isadorafigueroa

Los outfits relajados y su mensaje de trabajar en el amor propio conquista a sus seguidores, atentos a cada uno de sus pasos. La hija del famoso cantante puertorriqueño explora también su faceta de DJ y es una amante de los viajes para acercarse a nuevas culturas, algo que quedó en suspenso por la pandemia de coronavirus.