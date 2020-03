Chayanne: "Siempre hago todo como si fuese la primera vez"

Chayanne regresa a Buenos Aires: se presentará el 21 de este mes en el Movistar Arena

Antonela Minniti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de marzo de 2020 • 00:02

Elmer Figuera Arce era tan solo un niño correteando por las calles de San Lorenzo, Puerto Rico, cuando su mamá, Irma, comenzó a llamarlo cariñosamente como el personaje de su telenovela favorita: Chayanne . Lo que la mujer no sabía allá en los años 70 era que tiempo después el mundo entero conocería a su hijo por ese nombre.

Cantante, bailarín, actor y compositor, a lo largo de sus más de 40 años de carrera publicó cerca de veinte discos entre álbumes de estudio, en vivo y recopilatorios. "Hago esto desde los 10 años, por lo que es algo natural en mí", dice el cantante desde Miami en diálogo telefónico con LA NACION . Su carrera comenzó en 1978, cuando fue seleccionado para formar parte del grupo juvenil Los Chicos . Tras la ruptura de la banda, se presentó como solista en 1984 con su primer disco, Chayanne es mi nombre . Con él inició una exitosa carrera que nunca se detuvo.

Después de presentarse para más de 33.000 personas en su última visita a la Argentina, Chayanne regresa al país para brindar dos nuevos conciertos . El 19 de este mes estará en el Orfeo Superdomo de Córdoba y el 21 en el Movistar Arena de Buenos Aires, para despedirse de la gira con la que recorre el mundo desde hace un año y medio: Desde el alma .

-Viniste a la Argentina muchas veces e incluso viviste un tiempo en el país ¿Qué es lo primero que te gusta hacer cuando llegás?

-Mirá, voy a sonar un poco glotoncito, pero en lo primero que pienso es en el asado. Cuando viví en Argentina me hicieron probar el asado al quebracho, así que siempre menciono que me gusta así, pero si no se puede... ¡Qué venga cómo sea! Ustedes tienen mucha fama por el buen vino también, y como tengo muchos conocidos allá, me gusta eso, una copa de vino, un asado y conversar con mi gente, que es muy agradable. Al haber vivido y hecho tantas cosas en Argentina uno conoce, disfruta y entiende. En cada visita veo a la gente que conozco y se crea esa química tan bonita. También me gusta ir a Mendoza, Córdoba, Rosario. La última vez fui al Sur y me encantó. Conocí los glaciares que son impresionantes, una de las cosas más bellas del mundo.

¿Te da tiempo para pasear cuando estás de gira?

Cuando tengo la oportunidad lo hago, pero no siempre se tiene tiempo. En general uno va a la actividad: está el show y hay que estar preparado para eso, a veces se hace promoción y ni bien terminás en una ciudad te vas para la otra. Pero si hay días libres entre viaje y viaje, trato de disfrutar y conocer un poco.

En cada show, Chayanne despliega toda su energía sobre el escenario

-¿Qué significa esta gira para vos?

-Mucho. Siempre hago todo como si fuese la primera vez: las giras, las canciones, los discos, los videos, las actividades de actuación. Me enfoco mucho y doy el cien por cien de mi energía. Cuando uno está por arrancar un tour no sabe que va a pasar, puede durar seis meses, un año o más. Por suerte hemos recibido mucho cariño, la gente viene con los brazos abiertos y eso siempre se aprecia, porque nunca doy nada por hecho. Me encanta cuando la gente canta y baila conmigo. Se que cada canción trae recuerdos, que no solo me transporta a mi sino a los que vienen a verme, eso se siente y es lo que más disfruto del show. Llevamos un año y medio de tour y estamos felices. Todo mi equipo es maravilloso, porque no hago las cosas solo, hay mucha gente viajando conmigo. Esun trabajo en conjunto.

-Además de cantar bailás durante gran parte del espectáculo ¿Cómo hacés para mantener la energía en un show tan exigente a nivel físico?

-Trato de comer bien, dormir bien y voy al gimnasio para estar en condiciones y mantener la parte de cardio. Después, los mismo ensayos te van preparando para lo que viene. A medida que vas montando el show ya sabes a lo que te expones. Es importante cuidarse en la alimentación y la salud, evitar gripes. Al ir de ciudad en ciudad se necesita mucha energía.

-¿Sos de participar activamente en el montaje del tour?

-Sí, es algo que siempre he defendido mucho. Me involucro en cuestiones como la disposición del escenario, para poder tener libertad a la hora de entrar y salir, ya que es un show con bailarines y cambios de vestuario. Busco los arreglos musicales, las coreografías, todo. Me enfoco en cada factor, lo hago por etapas y es fantástico. Trato siempre que el primer show no sea el primer show, que el espectáculo esté completamente digerido, que tenga toda la energía de entrada, por eso antes de salir de gira me voy a un estudio grande en donde pueda montar todo, y fuera de lo espontáneo, ensayarlo bien.

Lo primero es la familia

Chayanne junto a su mujer, Marilisa, y sus hijos, Lorenzo e Isadora Crédito: Instagram

Uno de los principales tesoros que tiene Chayanne es su familia. Casado hace más de 30 años con la venezolana Marilisa Maronese , siempre se ocupó de mantener su vida privada lejos de los paparazzi y las luces del jet set. Sin embargo, en este último tiempo, sus hijos comenzaron a ser cada vez más protagonistas en las redes sociales y empezaron a mostrarle al mundo un poco de la intimidad familiar. Isadora , de 18 años y Lorenzo , de 22, se volvieron populares revelando un lado poco conocido del cantante.

-Siempre te ocupaste de mantener tu vida privada al resguardo de los medios y el público, pero hoy tus hijos se han adueñado de sus redes sociales y en ellas dejan entrever un poco de la intimidad familiar ¿Cómo lo vivís?

-Las redes sociales han hecho que muchas cosas cambien en estos tiempos. Ellos son libres, son mis amigos y tienen el poder de hacer lo que quieran. Lo que nosotros hacemos como padres es hablar. Desde que tienen uso de razón hemos conversado de que todo es causa y efecto: tu tienes una acción y vas a tener una reacción. Con las redes, todos aprendimos que cualquier cosa que tires al aire va a quedar allí para siempre y se va a ramificar a gran velocidad. En poco tiempo lo va a ver todo el mundo.

-Isadora sigue tus pasos en la música ¿Te gustaría poder hacer algo con ella algún día?

-Claro, sería muy especial y me haría muy feliz, por supuesto que sí. A ella le encanta, estudia música y composición, que es algo que ha hecho toda la vida. Está llena de música, es increíble. A ninguno de los dos le hemos dicho que haga esto o aquello, simplemente les manifestamos que los íbamos a apoyar en lo que decidan. Mi consejo siempre fue que hagan algo que no sientan que es un trabajo, que se dediquen de lleno a lo que realmente disfrutan. Crecieron con ese pensamiento. Hoy Isadora está estudiando música y es feliz.

-¿Le das consejos?

-Sí, le transmito lo que he aprendido. Tu entras al mundo de la música y tienes que tener una editorial, tienes que entender la parte legal, la musical. Es un paquete de todo. Uno trata de orientarla correctamente, porque además las exigencias son dobles por ser la hija de alguien, al menos al principio, porque después ya depende de lo que tu ofreces o haces. Tenemos conversaciones sanas y verdaderas, de individuos separados. Ella va a tener el apoyo mío durante toda la vida, pero sabe muy bien que lo que uno siente es lo que la gente va a recibir como verdadero, y eso es lo más importante.

El nuevo disco

Chayanne vuelve al Movistar Arena para despedirse de Argentina con su tour Desde el alma Crédito: Ignacio Sanchez

-En abril terminás con esta gira después de dos años intensos y empezás a grabar tu nuevo disco. ¿Es posible encontrar la inspiración para componer mientras uno se encuentra en medio de un tour?

-Siempre hay espacio para escribir algo, o cuando no se puede y te viene algo a la mente, lo anotas para desarrollarlo más adelante. Por lo general me meto de lleno en lo que estoy haciendo, porque dividir la energía muchas veces puede ser agotador. Cuando tengo que hacer shows me concentro en eso, aunque trato de ir planificando paralelamente. Ahora que falta poco para comenzar a grabar el próximo disco me empiezo a enfocar en el siguiente paso. Escribo, llamo a la gente de la compañía discográfica con la que trabajamos muy de cerca en las ideas, voy buscando canciones o escuchando las que comienzan a llegar. En este momento estoy en la oficina con eso, analizando temas y trabajando poco a poco para encarar mi nuevo álbum.

-En estos últimos años muchos artistas de Puerto Rico se han volcado al reggaetón y a otros ritmos urbanos para reinventar sus carreras ¿Sentís que tu camino va por ese lado?

-El reggaetón es parte de nosotros, por lo que no descarto la idea. Además el ritmo es muy natural en mí. Los últimos dos sencillos que saqué, "Choka Choka", junto a Ozuna, y "Que me has hecho", junto a Wisin, van por ese lado y formarán parte del nuevo disco. A mi me interesan todos los géneros y siento que siempre tuve esa libertad de hacer fusiones con otros estilos. Desde chiquito escucho salsa, merengue, soft-rock e innumerable cantidad de géneros, porque en Puerto Rico entra todo tipo de música y además en mis viajes por Latinoamérica pude descubrir ritmos interesantes. Siempre me gustó experimentar, el disco Provócame tiene cosas de pop-rock, pop tropical y algo de soft-rock. En este proceso seguramente salgan muchas cosas, ya veremos qué camino tomamos.

-Algunos artistas de tu tierra, como Ricky Martin, han comenzado a transmitir mensajes con contenido social, hablando de la situación actual de Puerto Rico , de los refugiados y de otros temas de actualidad. ¿Sentís la necesidad de hacer lo mismo?

-No lo descarto, por supuesto, pero siento que yo voy más por otro lado. El amor, el desamor, los momentos de la vida, la energía y la alegría, esos son los tipos de temas que por lo general intento tocar con mis letras, la curva en la que transito.