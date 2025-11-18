Chayanne: todo lo que hay que saber de su nuevo show en Vélez
El músico confirmó una presentación adicional durante la visita al país; la guía completa sobre cómo adquirir tickets y los costos del evento
- 3 minutos de lectura'
El cantante puertorriqueño Chayanne confirmó una nueva presentación en la Argentina como parte de su gira Bailemos otra vez. El artista sumó un concierto en el estadio Vélez Sársfield el próximo 13 de marzo y la preventa de localidades inició este martes 18 de noviembre. Este anuncio expande su visita al país, que ya cuenta con seis fechas previas agotadas o programadas en Buenos Aires y Córdoba.
Fechas y detalles de la gira por la Argentina
El nuevo concierto del artista en la Argentina será el 13 de marzo del próximo año en el estadio Vélez Sársfield. Chayanne comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó: “Yo solo obedezco... nos vemos el 13 de marzo en el Estadio Vélez, mis porteñas”. Esta presentación se incorpora a su tour internacional, que marca su regreso a los escenarios argentinos después de un lustro.
El espectáculo mezclará su material reciente con una selección de sus mayores éxitos, como “Provócame”, “Salomé” y “Un siglo sin ti”. La gira del cantante por el país ya tiene un calendario completo con conciertos en la Capital Federal y el interior.
El itinerario completo de Chayanne en la Argentina es el siguiente:
- 24 de febrero: Buenos Aires - Movistar Arena (agotado).
- 25 de febrero: Buenos Aires - Movistar Arena (agotado).
- 27 de febrero: Córdoba - Estadio Instituto.
- 1 de marzo: Buenos Aires - Movistar Arena (agotado).
- 4 de marzo: Buenos Aires - Movistar Arena (agotado).
- 7 de marzo: Buenos Aires - Movistar Arena (agotado).
- 13 de marzo: Buenos Aires - Estadio Vélez (nueva fecha).
Cuánto cuestan las entradas para el concierto en Vélez
La plataforma de venta de boletos publicó la lista de precios para la nueva fecha en el estadio de Liniers. Los valores de las localidades parten de los $85.000 y varían de acuerdo con la ubicación seleccionada dentro del recinto. A estos montos se debe sumar el cargo por servicio que aplica la empresa ticketera.
La distribución de precios por sector es la siguiente:
- Cabecera con acceso a Campo: $85.000
- Platea Alta Norte/Sur: $90.000
- Plateas Bajas: $150.000
- Plateas Pref. Bajas: $180.000
- Campo Sentado: desde $150.000 hasta $200.000
Cómo y cuándo comprar los tickets
La adquisición de entradas para el show de Chayanne en Vélez se realiza de forma online a través de la página web oficial de EntradaUno. El proceso de venta se divide en dos etapas. La primera es una preventa exclusiva para clientes de la tarjeta Galicia Visa, que comenzó este martes 18 de noviembre a las 12.
Esta fase se extenderá por 48 horas o hasta que se agote el cupo disponible. La venta general para todos los medios de pago iniciará el jueves 20 de noviembre, también a las 12 horas. Los pasos para la compra son:
- Ingresar a la página web oficial de EntradaUno y localizar el evento de Chayanne en Vélez.
- Seleccionar la ubicación deseada y la cantidad de entradas.
- Completar el formulario con los datos de la tarjeta de crédito o débito para el pago.
- Confirmar la operación. La empresa enviará un correo electrónico con la validación de la compra y, posteriormente, remitirá las entradas digitales o el código para su retiro en puntos habilitados.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
“No creo que compre la coartada de los Sena”. Un abogado penalista analizó el juicio por jurado en Chaco antes del veredicto
Varias hipótesis en juego. Un perito químico explicó el paso a paso de los peritajes para poder llegar al origen de la explosión en Ezeiza
Se cumple un mes de la búsqueda. Qué pasó con los jubilados desaparecidos en Chubut
- 1
Oasis: la emoción de los hermanos Gallagher tras el primer show y la confesión de Liam
- 2
La China Suárez con Moria: los detalles del comienzo del amor con Mauro Icardi y el próximo gran paso que planean
- 3
En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar
- 4
La furia de Sabrina Rojas por el nuevo proyecto de Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Siempre dicen que están quebrados”