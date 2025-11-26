El hijo mayor de Chayanne es la gran sorpresa de la nueva temporada de Exatlón en Telemundo: va por los US$200 mil
Lorenzo Figueroa se suma a la nueva edición del reality que promete emociones intensas y desafíos sin precedentes
- 4 minutos de lectura'
Exatlón Estados Unidos celebra su décima temporada, y se posiciona como la competencia deportiva de mayor permanencia en la televisión. El reality contará con un elenco de atletas que incluye tanto figuras de ediciones anteriores como nuevos participantes. Para sorpresa de muchos espectadores, entre los concursantes confirmados, aparece Lorenzo Figueroa, el hijo mayor de Chayanne.
Hijo de Chayanne sorprende como nuevo atleta en Exatlón Telemundo
Lorenzo Figueroa, hijo mayor del ícono musical Chayanne, dio un giro en su carrera. El empresario de ropa y apasionado del baloncesto universitario, se suma al elenco de Exatlón Estados Unidos (Telemundo).
Lorenzo compartió en su cuenta personal de Instagram el anuncio de la nueva aventura que se fijó por delante. “Llegamos a las arenas de #ExatlonEEUU por primera vez. VAMOS AZULES. Que empiece el reto”, escribió en la publicación e hizo referencia al equipo del que formará parte en el famoso programa.
Nacido en Miami, Florida, el hijo de Chayanne tiene 28 años y recientemente lanzó su línea de ropa Stamos Bien luego de graduarse en Negocios y Finanzas en la Universidad Internacional de Florida en 2021, informó Hola!.
Quiénes son los otros participantes de Exatlón Telemundo
Los primeros atletas que participaron en ediciones anteriores de Exatlón Telemundo y se trata de los siguientes, según Telemundo:
- Anisa Guajardo: futbolista profesional mexicoamericana, que formó parte de cuatro temporadas de Exatlón Estados Unidos.
- Denisse Novoa: actriz y atleta mexicana apodada “La Pantera,” quien estuvo en la tercera edición de Exatlón Estados Unidos.
- Emmanuel Jáquez: atleta dominicano finalista en varias temporadas de Exatlón Estados Unidos.
- Fernando Lozada: influencer y presentador mexicano-colombiano que participó en Exatlón Estados Unidos temporada 4.
- Kelvin Rentería: atleta mexicano conocido como “El Vaquero”, uno de los competidores más emblemáticos de Exatlón Estados Unidos, que lo llevó a participar en la primera temporada de La Casa de los Famosos y Los 50.
- Polo Monárrez: actor mexicano que compitió en Exatlón Estados Unidos como integrante del equipo Famosos.
- Viviana Michel: futbolista mexicana del Club América Femenil que llevó su talento y resistencia a Exatlón Estados Unidos.
- Wilmarie Negrón: enfermera y atleta puertorriqueña especialista en carreras con obstáculos que participó en Exatlón Estados Unidos y su versión All-Stars.
Los nuevos competidores, que suman a Exatlón Estados Unidos, son los siguientes, de acuerdo con Us Weekly
- Yulisa Acevedo: futbolista mexicana de Chilpancingo, Guerrero. Su velocidad y disciplina la convierten en una competidora feroz.
- Lorenzo Figueroa: hijo mayor del cantante Chayanne. Amante del baloncesto y fundador de su marca de ropa.
- Johanna Gómez “La Flaca”: colombiana y atleta multifacética con experiencia en voleibol, atletismo y fútbol.
- Alejandra Maldonado: exgimnasta mexicana de Culiacán, Sinaloa. Especialista en heptatlón y salto de longitud, finalista en campeonatos mundiales y panamericanos.
- Óscar Muñoz: medallista olímpico colombiano en Taekwondo (bronce Londres 2012).
- Matías Ochoa: influencer, modelo y cantante argentino.
- Dan Pastrana “El Halcón”: exbeisbolista puertorriqueño y líder natural.
- Kelly Ríos “La Guajira”: abogada, atleta e influencer colombiana. Finalista y campeona en competencias deportivas.
- María Antonieta Rodríguez: nadadora y atleta de crossfit venezolana de Zulia.
- Edrei Salas: basquetbolista mexicano de Querétaro.
- José Juan “Gallito” Vázquez: futbolista mexicano de Celaya, Guanajuato. Campeón de Liga MX, Copa MX y Supercopa MX.
- Frank “Franz” Weber: escalador profesional mexicano, tres veces campeón nacional y competidor en Copas del Mundo de Boulder.
Cuándo y a qué hora se estrena Exatlón EE.UU. en Telemundo
Un total de 20 competidores se integrarán a los equipos Rojo y Azul. El objetivo final es el codiciado título y un premio de US$200 mil para un hombre y una mujer que lleguen a la final de la competencia. La audiencia será testigo de rivalidades feroces e historias de superación que marcarán la décima temporada, según Us Weekly.
“Yo vine aquí para la experiencia y para crecer como persona. Si gano los US$200 mil invertiría en mí mismo, en abrir algo que me apasiona y algo que me gusta hacer”, aseveró el hijo de Chayanne en People.
La décima temporada de Exatlón Estados Unidos (Telemundo) se estrena el martes 2 de diciembre a las 19.00, hora del Este y 18.00, hora central por Telemundo.
