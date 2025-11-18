Chayanne en Vélez: la fecha del show, precios y cómo sacar entradas

Hoy salen a la venta las entradas del show de Chayanne en el estadio Vélez Sársfield. Se trata de una fecha nueva que suma el cantante puertorriqueño en su paso por la Argentina. En ese sentido, varios de sus fanáticos se preguntan cuándo es, cuánto salen los tickets y cómo comprarlos.

"Bailando Bachata" de Chayanne

La fecha del show de Chayanne en Vélez

El nuevo show que suma el artista en su gira por la Argentina en el estadio Vélez Sársfield es el 13 de marzo del año que viene. El cantante hizo el anuncio de esta nueva fecha a través de sus redes sociales, lo que generó emoción entre sus fans. “Yo solo obedezco...nos vemos el 13 de marzo en el Estadio Vélez mis porteñas”, escribió en sus redes sociales.

Chayanne anunció una nueva fecha en Argentina

En el marco de su tour Bailemos otra vez, Chayanne ya tiene planificados cinco recitales en el Movistar Arena, que ya están agotados: 24 y 25 de febrero y 1°, 4 y 7 de marzo. Además, también se presentará en Córdoba en el Estadio Instituto. Se trata de la vuelta del cantante a la Argentina después de más de cinco años. Se espera que ofrezca un espectáculo que mezcla su reciente material con una selección de sus mayores éxitos, como pueden ser “Provócame”, "Salomé“ y ”Un siglo sin ti”.

Estas son todas las fechas de la gira de Chayanne por la Argentina:

24 de febrero: Buenos Aires - Movistar Arena.

25 de febrero: Buenos Aires - Movistar Arena.

27 de febrero: Córdoba - Estadio Instituto.

1° de marzo: Buenos Aires - Movistar Arena.

4 de marzo: Buenos Aires - Movistar Arena.

7 de marzo: Buenos Aires - Movistar Arena.

13 de marzo: Buenos Aires - Estadio Vélez.

En tanto, esta gira lo llevará a distintos puntos de América del Sur, como es el caso de Chile y Uruguay.

Los precios del show de Chayanne en Vélez

Estos son los precios de las entradas del show de Chayanne en Vélez (Foto: @chayanne)

Desde EntradaUno ―el sitio encargado de la venta de los tickets―, señalan en su sitio web que los precios de las entradas para el show de Chayanne en Vélez parten de los $85.000, cuyos valores pueden variar según la ubicación en el estadio:

Cabecera con acceso a Campo: $85.000

Platea Alta Norte/Sur: $90.000

Plateas Bajas: $150.000

Plateas Pref. Bajas: $180.000

Campo Sentado: desde $150.000 hasta $200.000

Vale recordar que los precios de las entradas pueden salir más caras porque tienen un sobrecargo por el servicio de la ticketera.

Cómo sacar las entradas del show de Chayanne en Vélez

Las entradas del show de Chayanne en Vélez se podrán comprar de forma online a través de EntradaUno. La preventa de entradas comenzará hoy, martes 18 de noviembre, a partir de las 12 y será exclusiva para clientes de tarjeta Galicia Visa. Se extenderá por 48 horas o hasta agotar el cupo. Por su parte, la venta general para todos los medios de pago comenzará el jueves 20 de noviembre a las 12 horas.

Todo lo que hay que saber para sacar las entradas del show de Chayanne en Vélez Instagram

A continuación, los pasos a seguir para adquirir los tickets de la nueva fecha del puertorriqueño:

1 Ingresar a EntradaUno

Entrar a la página web oficial de EntradaUno y buscar el evento de Chayanne en Vélez.

2 Seleccionar las entradas

Elegir la ubicación y la cantidad de entradas que se quieren comprar.

3 Elegir el medio de pago

Completar los datos de pago con tarjeta de crédito o débito y revisar que sean correctos.

4 Confirmar la compra

Una vez completa la información que se solicita, finalizar la compra. Luego, EntradaUno enviará un mail con la confirmación de esta. Más adelante, se mandarán las entradas digitales o el código para retirarlas en puntos habilitados.