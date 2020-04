Chayanne encendió las redes con un posteo sobre su cuarentena

El cantante compartió una foto mientras preparaba una parrillada para la familia y despertó muchos suspiros Crédito: Instagram

Chayanne compartió una foto desde su casa, en la cual mostró los resultados del ejercicio físico que está haciendo en cuarentena . En tiempos de pandemia de coronavirus el cantante puertorriqueño encendió las redes con su posteo y contó que está aprovechando el tiempo para hacer muchas rutinas de abdominales con sus hijos. "Manténgase activos y disfruten de estar con los aman", escribió el artista.

"Viviendo el hoy y consintiendo a la familia. Sigan cuidándose #quedateencasa #yomequedoencasa", escribió en el epígrafe de la publicación que ya supera los 450 mil likes. En la foto el cantante muestra que está preparando una parrillada para todos y está sin remera mientras prepara todos los ingredientes. El intérprete de 51 años recogió muchos elogios por su admirable figura, y sus fanáticas lo felicitaron por su constancia en su entrenamiento físico.

Días atrás Chayanne mostró los ejercicios que hace en el jardín de su casa y le dijo a sus seguidores: "No seamos ingenuos. Tal vez muchos piensan que como tienen cierta edad, o tienen las defensas altas, no son vulnerables y no se contagiarán. Esto nos hace vulnerables a todos, y es importante que lo entendamos".

También el mes pasado hizo una sentida reflexión sobre lo que ocurre en el mundo: "Sería interesante que cuando todo esto pase, porque tengo fe que así será, mantengamos la costumbre de valorar las pequeñas cosas". Y agregó: "Estamos tan acostumbrados a la libertad que cuando la recomendación es quedarse en casa, nos cuesta trabajo, ¡no es fácil! es lo que nos toca, pero por nuestro propio bien y el de todos aquellos que trabajan y luchan por el bienestar de la comunidad debemos hacerlo. Los quiero y continúen protegiéndose".