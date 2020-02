Ben Affleck habló sobre las dificultades de esta nueva etapa en su vida Fuente: Archivo

Todos los ojos están puestos sobre Ben Affleck luego de que él se abriera sobre sus experiencias con el alcoholismo y su divorcio con Jennifer Garner. Ahora, el director de Argo habló un poco más sobre esta nueva etapa que está viviendo con su exesposa como padres separados: "Tengo mucha suerte de que ella sea la madre de mis hijos".

"Es importante que ellos sepan que yo la respeto y que me importa mucho lo que le pase. Ella me trata de la misma manera. Estoy muy agradecido y le deseo lo mejor", afirmó el actor a People. "Cuando tenés hijos con alguien estás conectado para siempre. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy chico y comprendo lo doloroso que puede ser, sobre todo en el caso de mis hijos que tendrán que vivir esta situación de manera pública. No obstante se que ellos son duros y van a poder atravesar este difícil momento".

Anteriormente, el afamado actor había comentado lo difícil que fue para él darse cuenta como el alcoholismo podía arruinarle la vida a sus hijos: "No quiero que ellos paguen por mis pecados ni que tengan miedo de mi por ser un borracho. Que piensen: '¿Que pasa si se emborracha?¿Si hace algo estúpido? ¿y si aparece en TMZ y todos mis amigos lo ven?'", afirmó a las cámaras de Good Morning America.

Affleck viene de una familia en la que ha habido varios casos de adicciones. Su hermano Casey, en una entrevista con el podcast WTF With Marc Maron dijo que el padre de la familia "era un bebedor desastroso" y su abuela "era una alcohólica". Y agregó: "Está en nuestros genes". Por su parte, Ben también habló sobre sus roles a seguir en un perfil de The New York Times: "Mi padre realmente no estuvo sobrio hasta que cumplí 19 años. Cuanto más viejo me pongo, más reconozco que él hizo lo mejor que pudo. Hay muchas enfermedades mentales en mi familia. El legado de eso es bastante poderoso y a veces difícil de sacárselo de encima", comentó el actor sobre la larga relación que tuvo su familia con las adicciones y los suicidios. Su abuela paterna se quitó la vida en un motel cuando tenía 46 años, un tío se suicidó con una escopeta y una tía de los hermanos Affleck era adicta a la heroína.

La confesión de Ben Affleck y su lucha contra el alcoholismo

"Una de las cosas sobre la recuperación que creo que la gente a veces pasa por alto es el hecho de que inculca ciertos valores. Sé honesto. Sé responsable. Ayuda a otras personas. Pide disculpas cuando te equivoques", concluyó el artista.