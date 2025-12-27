Steven Spielberg se negó a trabajar con Ben Affleck por un insólito incidente

Steven Spielberg, uno de los directores más icónicos y prolíficos de Hollywood, se negó a trabajar con Ben Affleck en un proyecto cinematográfico, una decisión motivada por una combinación de factores profesionales y, de forma crucial, un altercado personal de larga data. La revelación de esta “disputa” entre ambos fue desvelada por el cineasta Mike Binder en un reciente episodio del pódcast One Bad Movie, lo que sirvió para aclarar lo ocurrido en uno de los distanciamientos más conocidos en la industria.

Considerado uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, Spielberg, de 79 años, estuvo inicialmente interesado en sumarse al equipo de la película Man About Town (conocida también como Diario de un ejecutivo agresivo o Un destino compartido) en 2005. El proyecto, sobre un agente de talentos de Hollywood, captó la atención del director de La lista de Schindler (Schindler’s List). Sin embargo, su postura cambió drásticamente cuando se enteró de la posible incorporación de Ben Affleck para el papel principal. Según el relato de Binder, Spielberg habría manifestado rotundamente: “No. No puedo hacerlo con él”.

Spielberg decidió no participar de Man About Town por la elección de Affleck para protagonizar Sunlight Productions

Las razones esgrimidas por el legendario director eran multifacéticas. En primer lugar, aludió a una serie de fracasos de taquilla recientes protagonizados por Affleck, específicamente la película Amor espinado (Gigli) de 2003, que coprotagonizó con Jennifer Lopez. Spielberg habría señalado: “Acaba de fracasar en una película con él, ahora tiene todo ese tema con JLo y tengo otros problemas con él”. Este comentario reflejaba una preocupación por el rendimiento comercial del actor y su notoria vida personal en ese momento.

No obstante, fueron los “otros problemas” los que se convirtieron en el eje central de la negativa de Spielberg, un incidente de carácter personal que cimentó su reticencia. Mike Binder detalló cómo el director le confió un altercado ocurrido durante unas vacaciones familiares. En aquel entonces, Ben Affleck mantenía una relación con Gwyneth Paltrow, quien es ahijada de Spielberg, lo que propició encuentros entre ambas familias. Al respecto, recordó la situación: “Mi hijo era un niño pequeño, estaba jugando en la pileta, salió de la misma, Ben entró completamente vestido y mi hijo lo empujó a Ben a la pileta”. La reacción de Affleck fue, de acuerdo con el director, desproporcionada e hiriente para su hijo. “Ben se enojó mucho con él, salió de la pileta, lo levantó y lo arrojó de nuevo a la pileta, e hizo llorar a mi hijo”, habría expresado el cineasta, lo que evidencia el profundo impacto emocional que el suceso tuvo en él y su familia.

Gwyneth Paltrow y Ben Affleck estuvieron juntos entre 1997 y 2000 Stephane Cardinale - Corbis - Sygma

Este episodio dejó una marca indeleble, lo que llevó a Spielberg a concluir: “Simplemente, no me gusta trabajar con él. Además, sus dos últimas películas fueron un fracaso. Busca a otro. A cualquiera menos a él. Es una persona muy fría”. La situación personal, combinada con el historial profesional reciente de Affleck, selló su destino en el proyecto.

A pesar de la negativa de Spielberg, la película Man About Town finalmente se realizó con Mike Binder en la dirección y Ben Affleck en el rol protagónico. Sin embargo, el impacto de la ausencia de Spielberg fue notorio: la cinta fue lanzada directamente a DVD en Estados Unidos. Binder relató la reacción del actor al ser notificado de que Steven no participaría debido a él: “Ben me llama y me dice: ‘¿Te dijo Steven Spielberg que tiré a su hijo al agua? ¿Es eso lo que pasó? ¿Es por eso que no estoy en tu película?’”.

Steven Spielberg decidió priorizar a su familia y esto lo llevó a no trabajar con Ben Affleck Shutterstock

Años después, en 2013, la ironía del destino los volvió a unir, aunque de forma indirecta. Ben Affleck, como director y productor, ganó el Oscar a la Mejor Película por Argo y superó a Lincoln, dirigida por Steven Spielberg. Binder recordó haber enviado un mensaje a Affleck durante la ceremonia: “Ben, esta noche podrías tirar a toda la familia de Spielberg a la pileta y salirte con la tuya”. La respuesta de Affleck, horas más tarde, desde la Academia, fue un jocoso: “¡Morí de la risa!”. Esta anécdota final, cargada de humor y retrospectiva, subraya la peculiar y persistente dinámica entre dos colosos de Hollywood, marcada para siempre por un empujón en una pileta.