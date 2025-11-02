La lucha de la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner contra el Covid prolongado en el mundo

Violet Anne Affleck (19) nació el 1 de diciembre de 2005, hija de dos estrellas de Hollywood, Ben Affleck y Jennifer Garner, su vida se vio rodeada desde un primer momento de gran cantidad de cámaras y paparazzis que la acechaban a ella y a sus padres en todo momento. A pesar de la exposición que vivió en Los Ángeles, la joven mantuvo una vida tranquila y alejada de los escándalos, al igual que sus hermanos menores, Seraphina (16) y Samuel (13). Pero a medida que fue creciendo, sus experiencias de vida la llevaron a querer estudiar una carrera universitaria para convertirse en una referente de las nuevas generaciones que lucha por causas comunes como la salud pública, la pandemia del coronavirus y el cambio climático.

Sin embargo, no fue hasta su exposición en la ONU el pasado 23 de septiembre que su nombre se posicionó en los titulares del mundo entero. En su discurso, la joven reveló la “dramática” situación que aún se vive por las consecuencias del coronavirus. “Los líderes mundiales nos repiten constantemente que somos el futuro, pero cuando se trata de la pandemia en curso, nos están arrebatando el presente delante de nuestros propios ojos”, comenzó diciendo la joven, quien contrajo el virus y en 2019 fue diagnosticada con “covid persistente”.

Si bien Violet habría podido continuar con su vida, las secuelas la llevaron a portar un tapabocas en cada evento público al que asiste.

“En solo cinco años, el coronavirus prolongado superó al asma como enfermedad crónica más común en niños de cinco años o menos (...) Estoy aterrorizada por lo niños que no conocerán un mundo sin ese dolor y agotamiento que te incapacita y que no puedan confiar en sus cuerpos para jugar, explorar e imaginar”, exclamó en su discurso “furiosa” por las consecuencias para miles de infantes en el mundo.

Debido a su condición médica, la joven aparece en gran cantidad de eventos con su barbijo (Foto: People /Michael Rubin)

Esta no fue la primera vez que Violet se hizo escuchar en los Estados Unidos por una problemática que afecta, según estimaciones, a entre el 10 % y el 35 % de las personas que tuvieron COVID-19.

En el 2022 asistió junto a su madre a una cena en la Casa Blanca ofrecida por el entonces presidente Joe Biden y la primera dama, Jill Biden. A su vez, en 2024 decidió empezar a cursar una carrera vinculada a la salud pública en la Universidad de Yale, lo que le permitió en mayo de 2025 lanzar un artículo en el diario de la institución titulado: “Un planeta con enfermedades crónicas: La organización contra la COVID-19 como modelo de respuesta climática en Los Ángeles“.

En el mismo reveló las consecuencias del covid prolongado. “En la actualidad, se entiende que al menos el diez por ciento de las infecciones resultan en COVID prolongada, que puede manifestarse como dolor neurológico y corporal, debilitamiento cognitivo y físico, activación de mastocitos (es decir, nuevas alergias significativas), disautonomía y otros síntomas consistentes con una enfermedad crónica compleja. Los impactos “silenciosos” del COVID, que pueden ocurrir independientemente de los síntomas de COVID prolongada, incluyen daño orgánico, deterioro cognitivo y mayor vulnerabilidad a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares", analizó.

Violet Affleck junto a su madre, Jennifer Garner (Foto: issues.fr)

Como si este extenso informe no fuera suficiente para generar polémica sobre las medidas utilizadas por Estados Unidos para prevenir esta enfermedad, la joven asistió a una reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles para hablar sobre las medidas de precaución contra el COVID-19 y la importancia del tapabocas.

“Contraje una enfermedad posviral en 2019. Ahora estoy bien, pero vi de primera mano que la medicina no siempre tiene respuestas para las consecuencias, ni siquiera de virus leves. La pandemia de COVID-19 ha puesto esto aún más de relieve”, remarcó, dando a entender que incluso su propio caso sigue siendo una incógnita de la medicina para curarlo de forma permanente.

El apoyo de Ben Affleck y Jennifer Garner en la carrera de Violet

Quienes más respaldan a Violet en su carrera y en las distintas presentaciones que realizó son sus padres Ben Affleck y Jennifer Garner. Según ambas celebridades, desde muy pequeña su hija mostró una compasión innata por los demás y supo defender gran cantidad de causas que le parecían correctas. Una de ellas, y a muy temprana edad, fue en contra del acceso a los paparazzis de los Estados Unidos a tomar fotos de menores.

Ben Affleck junto a dos de sus hijos, Samuel y Violet, captados en Los Ángeles The Grosby Group

“Violet es hiperexpresiva; es la hija de Ben Affleck. Se subió a una silla con un vestidito de terciopelo, el pelo un poco recogido y las gafas puestas, y no pronunció bien la R, y dijo: ‘No pedimos esto. No queremos estas cámaras, dan miedo. Los hombres dan miedo, se tiran unos a otros y es difícil sentirse como una niña cuando te persiguen’”, declaró Garner a The Hollywood Reporter en 2021, sobre una experiencia que los descolocó a ambos padres. Fue entonces que su madre comprendió que debía unirse junto a otros padres actores para impedir que el acoso a las familias de Hollywood fuera legal.

A su vez, Ben Affleck reconoció en distintas entrevistas que se considera el fan número uno de Violet, quien siempre lo sorprende con su capacidad para aprender e interiorizarse sobre distintos temas. "Mi hija estudia español y a menudo compite conmigo, me dice que el suyo es mejor que el mío“, bromeó en diálogo con el programa Today.

A su vez, remarcó que aunque todos sus hijos saben el privilegio que tienen por la familia que integran, siempre buscan la forma de trabajar de manera independiente. “Violet está trabajando y tratando de conseguir unas prácticas para el verano. Y Fin, acaba de conseguir trabajo. Es el típico adolescente que trabaja en una tienda, no diré cuál”, explicó sobre la responsabilidad de sus hijos.