Benito Fernández: rumores de quiebra, el conflicto que protagonizó su hijo y por qué permanece “incomunicado” desde hace algunos días

Escuchar

En los últimos días, mucho se habló acerca de la salud y la situación económica de Benito Fernández. Se sabe que el diseñador estuvo internado luego de sufrir un pico de estrés, y que su hijo Lucas se hizo cargo de los locales y no los manejó como su padre esperaba. LA NACIÓN habló con Mariana Metzger, jefa de prensa del modisto, quien aclaró algunos puntos: “Por recomendación profesional, Benito está incomunicado desde hace algunos días, sin teléfono ni redes sociales, ya que tuvo una internación de algunos días por estrés, en el Otamendi . Ya le dieron el alta, pero está con chequeos permanentes y todavía no retomó sus rutinas”.

Si bien los locales comerciales de su marca no están cerrados, solamente están atendiendo los compromisos de alta costura, para que sus clientas de toda la vida no “se sientan abandonadas”. ¿Qué hay de cierto sobre la quiebra de su negocio? “Está atravesando una situación complicada como todas las pymes del país, pero no está pasando por una situación de quiebra- aclara Metzger-. Hay un tema de readecuación de su marca, no se vende el pret a porter como en otros momentos, y por eso Benito estaba evaluando cómo manejar el tema. A esto, se sumó el tema de su salud e incomunicación” .

Benito Fernández en agosto pasado, durante el lanzamiento de una fragancia Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Además, la jefa de prensa de Fernández se refirió al altercado que habría desatado un escándalo en uno de los locales de la firma: “Lamentablemente, su hijo Lucas, con la poca experiencia en la empresa, tuvo un exabrupto con las empleadas de los locales. Pero en breve Lucas tratará de recomponerlo y disculparse en privado con las empleadas. La situación de su papá lo desbordó y se manejó mal”. Según explicó, el diseñador no está al tanto de esta situación.

Según se sabe, una de las empleadas exigió un documento que confirmara su despido, a lo que Lucas le respondió de mala manera. Luego de la discusión, la mujer fue detenida por la policía.

Metzger también dijo que Benito pronto retomará sus compromisos. “ El viernes tiene en agenda las citas de alta costura, y por ahora todo seguiría en pie. No sé si el profesional que lo atiende recomendará otra cosa tras el altercado que hubo con lo del hijo ”, aseguró. Así, Benito Fernández se está recuperando poco a poco y si bien su intención es retomar sus actividades cuanto antes, tiene que escuchar las indicaciones de los médicos. En la familia tienen claro que primero está la salud del diseñador y luego los negocios.

"Parece ser que estaría quebrado y no podría afrontar las indemnizaciones de sus empleadas. Por eso estarían despidiendo solo de palabra", aseguró Matilda Blanco este miércoles en LAM

Según contó Matilda Blanco en LAM, ciclo de América que conduce Ángel de Brito, “Benito tienen muchos problemas económicos” últimamente. “Es uno de los grandes referentes de la industria de la moda, un genio, super talentoso, buen tipo, amable, generoso con todo el medio. No sé si fue la crisis, pero hay varias situaciones judiciales y otras no judiciales complicadas con sus empleados. Cerró un local, quedó otro, algunos denuncian que no les pagan”, explicó la productora de modas.

“Quisimos hablar con Benito, con su hijo, con su gente de prensa, pero nadie contesta nada. Estamos hablando de un número uno de la moda. Yo sé de buena fuente que el año pasado alguien me habló para contarme que estaba teniendo muchos problemas con el banco por muchos préstamos que había pedido y tenía una deuda acumulada muy grande. Parece ser que estaría quebrado y no podría afrontar las indemnizaciones de sus empleadas. Por eso estarían despidiendo solo de palabra, y cuando las personas se presentan a trabajar las quieren sacar. Se dice que estarían vaciando la empresa y declararse en quiebra para no pagar ”, señaló Blanco.

Yanina Latorre contó, además, que el pasado lunes Soledad Solaro, modelo y amiga íntima de Fernández fue a almorzar con él y que lo vio bien.

Temas Benito Fernández