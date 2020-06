Benjamín Amadeo reveló la trágica historia detrás de su nuevo tema, "Vámonos"

Benjamín Amadeo habló sobre la triste historia que inspiró su nuevo tema, "Vámonos" Crédito: Instagram

" Tengo una mano para soltarte, una cabeza para pensarte. Tengo los miedos que me dejaste, abandonados ya no los veo ", así comienza "Vámonos", el nuevo tema de Benjamín Amadeo que el actor y cantante presentó hace dos semanas en su canal de YouTube y que ya cuenta con casi 700 mil vistas. El video, que fue realizado en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, tiene como protagonistas al autor y a Delfina Chaves, cada uno desde su casa.

A propósito de este estreno, Amadeo fue entrevistado en el programa Mshow , de Ciudad Magazine y, además de dar detalles de cómo vive la cuarentena y cuáles son sus próximos planes, reveló cual es la triste historia que inspiró el tema .

" Nosotros, con la familia de Martina, mi mujer, vivimos una tragedia muy terrible con un sobrino . Fue muy triste, fue revelador y marcó un antes y un después en nuestras vidas", contó emocionado. Y continuó: "Esta imagen de 'vámonos que va a cerrar' es una imagen que yo tuve en un restaurant. Hablando sobre esta dificultad y ese dolor que nosotros estábamos atravesando. Estábamos en medio de una conversación que no queríamos cortar, que querés continuarla en otro lado porque sentís que estás yendo a un lugar profundo que te hace muy bien. Ese 'vámonos que va a cerrar' somos nosotros, no queriendo irnos, pero con los mozos mirándonos como diciéndonos 'Ya está'", continuó.

"No hay que subestimar en ningún momento la importancia del proceso de ir al lugar del dolor para poder sanarlo. A veces nos acostumbramos o las dinámicas de nuestras vidas no están preparadas para que nos detengamos, retrocedamos y sanemos para poder continuar. Por lo general, creo que por el ritmo que los humanos hemos aprendido a llevar, siempre tenemos que avanzar. Y si hay alguna pieza adentro tuyo que no está del todo reparada o bien compuesta para seguir andando, a la larga trae mucho dolor y a veces se nos complica entender de dónde viene ese sufrimiento", reflexionó.

El 3 de enero de 2018, mientras Benjamín y Martina se encontraban veraneando en Punta del Este, recibieron la peor de las noticias: Hilario, su sobrino de tres años, murió a caer por la ventana del complejo de departamentos en el que se encontraba junto a sus padres, en la misma ciudad uruguaya.