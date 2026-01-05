Benjamín Vicuña: de sus besos con Esteban Lamothe al momento del día en que le gusta tener intimidad con su novia

Si bien ya incursionó como conductor en un reality de parejas, esta es la primera vez que Benjamín Vicuña se pondrá al frente de un programa de entretenimientos. A horas de su debut con The Balls, por la pantalla de eltrece, el actor habló de sus expectativas al frente de este nuevo formato, cómo serán sus besos apasionados con Esteban Lamothe en el teatro y cómo es en la intimidad con su pareja, Anita Espasadín.

“Estoy en un rol nuevo pero desafiante, así que espero que nos acompañen”, dijo el galán chileno horas antes del estreno en La mañana con Moria. Tras asegurar que es un formato que le divierte, Vicuña reveló cuál será su función en las tardes de eltrece: “Los verdaderos protagonistas son los participantes y el talento del conductor es poder encontrar los momentos, el juego, qué cosas destacar, el ritmo. Hoy van a poder decirme si les gusta sino vuelvo al teatro, al cine”, advirtió, entre risas.

Luego de hablar de su labor como embajador de Unicef, Moria hizo ruborizar al aire a su invitado al recordar una anécdota que vivió junto a él y a Gonzalo Valenzuela en un boliche años atrás. “Nos cruzamos en el VIP y vos me preguntaste: ‘¿Por qué son tan lindas las argentinas?’”, contó la conductora. “¿Eso fue antes o después de Cristo?“, bromeó Vicuña, quien enseguida le lanzó un piropo: “Eso básicamente lo decía por vos, lo sabes”.

“Yo a Manguera me lo chapé”, dijo la capocómica generando un fuerte asombro en el panel. “Noooo, me voy a la piscina”, lanzó el chileno mientras “La One” aclaraba la situación. “No, me lo chapé porque hacíamos Doble vida. Hacia la madama de una casa de citas y tenía una historia con él. Fui la primera que lo besó en la Argentina”, dijo orgullosa mientras le preguntaba al galán si los besos de ficción le provocaban incomodidad. “¿Se preocupan por el aliento?”, quiso saber al tiempo que Vicuña recordaba el personaje que hizo en El Encargado que sufría de halitosis.

Sin embargo, minutos después el invitado hizo una confesión inesperada: “Para mí es una situación incómoda el tema de intimar, no es lo más divertido de lo nuestro”, reveló mientras remarcaba que a sus 47 años cada vez le toca menos hacer ese tipo de escenas. “Ahora sí voy a tener un proyecto en el que voy a chapar bastante, que es Secreto en la montaña con Esteban Lamothe, y eso va a tener que ser todos los días, de miércoles a domingo”, anticipó. “Hay que pelar lomo. Vi que Lamothe está muy fuerte y dije: ‘Hay que ponerse las pilas sino este chileno va a quedar a medias’”, bromeó.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe serán los protagonistas de la versión teatral de Secreto en la montaña

“¿Te gusta el mañanero?”, indagó Moria dando por inaugurada la sección de ping pong. “Ay, qué lindo el mañanero…”, respondió Vicuña. “¿Primero desayunás y después hacés el mañanero, o al revés?”, repreguntó la conductora queriendo saber detalles. Luego de lanzar una risa incómoda, Vicuña le siguió el juego: “Es todo un paquetito”. Su declaración le dio pie para hablar de Anita Espasadín, su pareja desde hace dos años. “Anita es una mujer maravillosa, tremenda madre y compañera. Feliz de poder acompañarla también en su crecimiento, es una mujer increíble. Ya son más de dos años. Yo soy malo con las fechas, ahora van a sacar el carpetazo”, dijo, entre risas.

Benjamin Vicuña y su pareja, Anita Espasadín, llevan dos años juntos Gerardo Viercovich - LA NACION

“¿Cómo te cuidás?”, fue otra de las preguntas de este divertido mano a mano. “Hago mucho deporte. El ponerle el cuerpo a la ficción hace que tenga que estar bien. No soy obsesivo, me gusta mucho comer rico. Reconozco que ahora he tenido que empezar a cuidarme un poquito. En el desayuno le aflojo al pancito, las masitas, las medialunas que me vuelven loco”, se sinceró.

Al hablar de sus manías, el actor reconoció las vueltas que dan sus hijos cuando hay que ir a la playa o subirse al auto, esos mismos que, gracias a su frescura y espontaneidad, le sacan más de una carcajada. El ping pong continuó por las cosas que cambiaría de él y fue el momento en que Vicuña hizo un mea culpa: “Uy, tantas cosas… Pero también hay que abrazar los errores y los lados flacos. Creo que soy muy exigente conmigo y el resto”, lanzó.

El actor confesó que la frescura de sus hijos es lo que más lo hace reír

La última pregunta volvió a sonrojar al invitado. “¿Dormís desnudo?”, preguntó Casán. “¿Qué te parece?”, lanzó con cierta picardía Vicuña, mientras todas las mujeres del panel festejaban su confesión. “No, no… Me encantaría decirte que sí pero la verdad que con tantos niños dando vueltas estoy con un bóxer, tranquilito”, aclaró. Sin embargo, a la hora de dormir el galán aseguró que prefiere hacerlo acompañado: “Dormir cucharita es la que va”, remató antes de despedirse del móvil.