Benjamín Vicuña y Pampita hablaron del embarazo de la China Suárez

9 de marzo de 2020 • 19:56

Benjamín Vicuña y la China Suárez están felizmente embarazados. Si bien fuentes cercanas a la pareja confirmaron a LA NACION que los actores están esperando su segundo hijo , ellos todavía no salieron a anunciarlo públicamente. Recién llegado de Chile, el actor se enfrentó por primera vez a los medios que no tardaron en preguntarle por la llegada del nuevo bebé.

"Ustedes tienen que entender que acá hay un tema... se confirma primero el embarazo, luego el sexo, luego el nombre, hay como una cosa de no parar", le dijo Vicuña al notero de Intrusos que lo esperaba en el aeropuerto. "Yo lo que siempre digo es que ojalá sepan entender que hay ciertas cosas que tienen que ver con la privacidad, con la familia, con el entorno. Espero que podamos manejar las cosas de esa manera", agregó mientras continuaba caminando.

Ante la insistencia del periodista, Vicuña aseguró que no va a hablar por el momento. "No quiero afirmar nada porque si no después hay como una cosa de constante demanda de información. Así que está todo bien".

La China, que arribó al país junto a su pareja y a la niña que tienen en común, Magnolia , tampoco quiso decir mucho. "¡Confirman todo! ¿Para que me preguntan a mi si ya saben? Está todo bien. No quiero sentirme presionada", dijo.

Esta no es la primera vez que la actriz se niega a afirmar su embarazo. A fines de febrero se mostró muy molesta con las cámaras de Los ángeles a la mañana . "No tengo nada para decir. Nadie me preguntó y lo confirmaron igual. Hablan y hablan y uno se cansa, y después tenés que ser buena onda. Soy frontal y me cuesta caretearla. No entiendo por qué se les mete tanta presión a las mujeres. A mí y a todas", señaló en su momento.

Tras una breve separación confirmada por la actriz el pasado noviembre, la pareja decidió darse una nueva oportunidad y se mostró muy cerca este verano . Además de la niña que tienen en común, Eugenia "La China" Suárez es madre de Rufina , fruto de su relación con Nicolás Cabré , y Benjamín de tres varones cuya paternidad comparte con Pampita Ardohain : Benicio, Bautista y Beltrán .

La palabra de Pampita

Mientras brindaba una entrevista al programa Hay que ver , Pampita no pudo evitar que le preguntaran por el embarazo de Vicuña y la China. "Tus hijos van a tener un hermanito, ¿no?", disparó sin filtro la periodista Fernanda Iglesias. "No sé, yo no pregunto nada así que no me pregunten a mí tampoco", dijo con una sonrisa. "No me meto en temas de los demás, no me parece que me corresponda", agregó mientras los panelistas se disculpaban por preguntarle. "Está muy bien, ustedes están haciendo su trabajo", se apiadó la modelo.