Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizarán un romance prohibido y secreto que llegará a la cartelera porteña en 2026

La tendencia del teatro argentino de adaptar a las tablas reconocidas y exitosas películas de Hollywood llega con una nueva propuesta para 2026 que tendrá como protagonistas a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

El anuncio de Vicuña y Lamothe

Bajo la dirección de Javier Daulte y con producción a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre junto a Adrián Suar, los actores encarnarán una de las historias de amor más emblemáticas y trágicas de las últimas décadas como la que describió la autora norteamericana Annie Proulx en su cuento de 1999 (incluido en su colección Close Range: Wyoming Stories) y llevado a la pantalla grande por Ang Lee en 2005 con la película Secreto en la montaña, maravillosamente interpretada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal.

Jack Gyllenhaal y Heath Ledger protagonizaron la adaptación cinematográfica

“La aclamada historia que conmovió al mundo llega por primera vez a los escenarios argentinos. Secreto en la montaña, la adaptación teatral de la emblemática película que redefinió el cine contemporáneo, tendrá su estreno en mayo de 2026 con una producción de primer nivel“, dice el comunicado de prensa que anuncia oficialmente el proyecto que unirá a Vicuña y Lamothe. “Amor prohibido, tensión emocional y una sensibilidad que atraviesa se combinan para construir una experiencia teatral íntima, cruda y profundamente humana”.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe serán los protagonistas de la versión teatral de Secreto en la montaña, que llegará en mayo de 2026

Ambientada en Estados Unidos, la obra narra el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro del contexto social que los condena. “No te vas a enamorar de quien quieras” es la frase que resuena como una sentencia que marca de manera irreversible el destino de ambos.

Con producción de Adrián Suar, los actores estarán bajo las órdenes de Javier Daulte

Jack Twist y Ennis del Mar son dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas en Brokeback Mountain. En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, surge entre ellos un vínculo profundo que deriva en un amor inesperado y prohibido para la época.

Al finalizar la temporada, cada uno retoma su vida: Jack intenta abrirse camino en su carrera y contrae matrimonio, mientras Ennis se casa y forma una familia. Sin embargo, la conexión entre ambos permanece intacta. A lo largo de los años, se reencuentran en secreto para sostener una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y los mandatos sociales que los obligan a vivir su verdad en las sombras.

La película de Secreto en la montaña se estrenó en 2005 con la dirección del taiwanés Ang Lee

Estrenada en 2005, la película dirigida por el taiwanés Ang Lee estuvo nominada a ocho premios Oscar, de los cuales resultó ganadora en tres categorías: Mejor guion adaptado, Música original para el argentino Gustavo Santaolalla y Mejor dirección. A pesar de que era una de las grandes candidatas para el máximo galardón, Secreto en la montaña fue vencida por Vidas cruzadas (protagonizada por Emma Stone, Viola Davis y Octavia Spencer) en una de las decisiones más cuestionadas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Ang Lee, con su merecido Oscar AFP

Los actores impensados, la química perfecta

Cuando el realizador Gus Van Sant estaba vinculado al proyecto a finales de los 90, ya tenía en mente a los actores para interpretar a Ennis y a Jack. El personaje que luego caería en manos de Ledger se lo ofreció a su amigo Matt Damon, con quien ya había trabajado en la película En busca del destino, una de sus películas más mainstream. Sin embargo, Damon rechazó el papel. Por otro lado, el rol de Jack era para Joaquin Phoenix, quien estaba dispuesto a trabajar nuevamente con Van Sant tras esa gran colaboración que fue Todo por un sueño (algunos reportes indican que Joaquin niega haber recibido la oferta, pero hay versiones encontradas).

Finalmente, Van Sant no pudo llevar adelante el film y, cuando Lee lo retomó tiempo después, eligió a Heath Ledger y Jake Gyllenhaal como sus protagonistas ideales. Según el director, Ledger se preparó de manera metódica, mientras que Gyllenhaal era más espontáneo, lo que iba de la mano con sus personajes. “Heath tenía que trabajar con los cambios sutiles y Jake tenía que mantener cierta inocencia hasta que se la arrebataran. Esa era la clave”, remarcó el cineasta.

En lo que fue una apuesta riesgosa, Lee decidió que los actores no hicieran el casting juntos. “La química la imagino en mi cabeza y yo me los imaginaba juntos. Jake era la contracara de Heath en cierto punto y eso iba a funcionar para los personajes, lo vi muy claro la primera vez que estuvimos los tres en el mismo lugar, fuimos a cenar en Los Ángeles y supe que no me había equivocado”, confió el director sobre su acierto a la hora de elegir a los protagonistas.