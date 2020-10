El actor chileno contó qué es lo que pone de mal humor a la actriz Fuente: Archivo

Benjamín Vicuña estuvo invitado vía Skype en Santo Sábado (América) y se animó a confesar qué es lo que más hace enojar a María Eugenia "La China" Suárez. Desde el lujoso haras familiar donde está instalado hace unos días en Chile, el actor reveló qué es lo que pone de mal humor a la actriz: "Puede terminar en asesinato".

Guillermo "El Pelado" López aprovechó la sección "#Numerales", donde le hace distintas preguntas en formato ping-pong a sus invitados virtuales, para hacerle una pregunta picante a Vicuña: "¿Lo que saca a la China es.? Completá la frase".

El actor dudó y se tomó su tiempo para responder: "Me cuesta pensarlo la verdad". Orgulloso de su contestación agregó: "Pero mire qué caballero, ¡un aplauso para mí!". Cómplice, el conductor le retrucó: "Pensé que me ibas a decir que no se te ocurría una sola cosa de tantas que se te venían a la cabeza".

Entre risas, Vicuña recordó uno de los momentos que despiertan el enojo de la madre de Amancio y Magnolia, los dos hijos que tienen en común: "Ella es vegetariana, y le ha pasado muy pocas veces, pero en algún viaje le confunden el pedido o le traen una hamburguesa que no es vegana y eso puede terminar en un asesinato".

Recordemos que la actriz se convirtió en vegetariana hace siete años, y en abril del año pasado habló del tema cuando estuvo invitada en Almorzando con Mirtha Legrand: "Nunca más comí carne, y eso que en mi casa se comía mucha carne. Había tenido que hacer una dieta muy proteica para mi personaje en la película Abzurdah: carne, pollo, carne, pollo".

"Después dije voy a dejar una semana para desintoxicarme y no pude volver a comer nunca más. Tenía el sentimiento encontrado de que amaba a los animales mientras comía un churrasco", explicó aquella vez, y suele compartir sus recetas en las redes sociales.