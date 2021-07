Bergüzar Korel y Halit Ergenç dieron a conocer el sexo y nombre de su tercer hijo

Bergüzar Korel y Halit Ergenç protagonizaron una de las novelas más populares del boom de los enlatados extranjeros: Las mil y una noches. Ellos, como Sherezade y Onur, se ganaron los corazones alrededor del mundo y lograron que su historia calara hondo más allá de las fronteras de Turquía. La química entre ellos fue tal que esas miradas traspasaron la ficción y se materializaron en un romance que ya lleva más de diez años, dos hijos y uno en camino. Emocionados con la noticia, la pareja de actores compartió en sus redes sociales un nuevo detalle del embarazo de Korel: ¡al fin llega la mujer!

Con una foto en donde puede verse a Halit abrazando y poniendo la mano en la panza de su mujer, se lee el nombre de la esperada niña: Leila. Hace poco más de un año, Korel había dado a luz a Han, su segundo heredero. Meses antes de conocer el sexo había dicho a medios turcos que soñaban con que llegara una mujer. Ellos también son padres de Alí, de 11 años. El deseo se hizo realidad y la pareja pronto le dará la bienvenida a la pequeña.

Además de dar a conocer el sexo y el nombre, los actores se muestran súper románticos y enamorados en sus redes sociales. Hay sonrisas y abrazos en las fotos que muestran a los turcos disfrutando del verano en el Hemisferio Norte. Un año atrás, Korel, quien también protagonizó junto a su pareja Mi vida eres tú, había hecho un fuerte descargo por los “comentarios maliciosos” de los medios sobre cómo había quedado su silueta después del parto de Han. Algo que fue muy celebrado por miles de mujeres alrededor del mundo.

Halit y Berguzar, con su segundo hijo

La química

Por el furor de la novela de eltrece, Sherezade y Onur se volvieron los nombres más populares de 2015, no importaba lo raro que sonaran en tierras argentinas. De repente un actor turco, Ergün Demir, era participante de ShowMatch y se instalaba en el país para trabajar. Así de fuerte caló Las mil y una noches, una novela que fue repetida varias veces en el canal gracias a la gran repercusión que tuvo.

Pero claro que para entender este fenómeno hay algo detrás: la química entre sus protagonistas. Una química que traspasó la pantalla e hizo tambalear sus vidas. Tanto Halit como Bergüzar tenían otras parejas y proyectos cuando grababan la novela, algo que no impidió que lo de ellos fuera un amor de verdad.

Lo que comenzó como una relación mediática se fue afianzando: hacia el final de las grabaciones de Las mil y una noches se casaron y al poco tiempo tuvieron a su primer hijo. Claro que las cosas no siempre fueron sencillas. Cuentan los medios turcos que la pareja casi termina separándose por los celos que despertaron en Korel las actrices que formaban parte del harén de El sultán, una novela que protagonizó Ergenç en la que ella hizo una participación especial. Pero la química entre ellos se impuso y no hubo rumor que lograra separarlos. De hecho volvieron a compartir trabajo en Mi vida eres tú que, si bien no tuvo el mismo éxito que Las mil y una noches, tuvo gran aceptación.

El amor fue más fuerte y también lo fue el deseo de agrandar la familia: diez años después del nacimiento de Alí llegó Han y en algunos meses se sumará Leila para ponerle más alegría al clan.

