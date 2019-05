Beto Casella acusó a Nacha Guevara de maltrato: "Debe ser una mujer complicada"

Crédito: Mauro V. Rizzi

28 de mayo de 2019 • 18:26

Las declaraciones radiales que hizo Nacha Guevara en el programa radial Polino Autentico, molestaron a Beto Casella . Durante la emisión, la actriz lanzó una frase polémica haciendo referencia a los panelistas. "Hace años había un dicho que decía 'no sé hacer nada, voy a ser periodista'. Hay que actualizarlo a 'no sé hacer nada, me voy a hacer panelista'", expresó antes de enfrentarse con Yanina Latorre, a quién definió como "malvada".

Durante una nota con Los ángeles de la mañana, el conductor de Bendita disparó contra Guevara. "Me parece que uno de los mejores capitales que uno puede tener si se dedicó a los medios es que, llegada a cierta edad, mucha gente hable bien de vos. No es el caso de Nacha Guevara, lamentablemente para ella. Capaz es injusto", expresó filoso.

Fuente: Archivo

Inmediatamente el notero quiso saber más y le consultó si por algo debía ser que la gente habla mal de Nacha. "Sí, sí, debe ser una mujer complicada", aseguró Casella. "Me dirán que es muy profesional pero no, vos podés ser muy profesional y ser una persona agradable y que el grupo que está con vos se sienta bien", señaló antes de disparar nuevamente: "Te van a contar anécdotas insólitas".

Estas anécdotas a las que se refiere Casella, no dejarían bien parada a la artista, y según el conductor, estarían relacionadas a malos tratos y agresividad por parte de Guevara. "Hablo por boca de decenas de personas que te lo cuentan y que sí han laburado con ella. Así que es raro ver a Nacha Guevara hablando de maldad, bondad y ser felices".