Beto Casella, duro con Marcelo Tinelli: “Sus últimos años fueron catastróficos”

El regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica sigue siendo una incógnita. Tras la finalización de su contrato con eltrece a finales de 2022, el empresario todavía no tiene un rumbo definido ni un nuevo hogar en el cual desembarcar. En este contexto, Beto Casella hizo un análisis de la realidad de su colega y fue muy duro en sus conclusiones.

“ No sé cómo se las va a rebuscar Marcelo ”, dijo en diálogo con uno de los cronistas de Socios del Espectáculo (eltrece). “No sé si quiere ser gerente de programación. Tengo entendido también que está por armar un reality con su propia familia para un on demand y está bien porque ahí le va a entrar buena platita y bien ganada que se la tiene”, agregó sobre lo que se viene especulando en los últimos meses.

“ Tinelli está para ir a ver a un chamán mexicano, depurarse, limpiarse, enfocar bien las ideas, de manera que pueda tomar mejores decisiones. Los últimos dos o tres años de Marcelo fueron catastróficos en cuanto a toma de decisiones ”, expresó con dureza.

Según Casella, en el último tiempo quien supo ser el número uno de la televisión argentina perdió su magia. “Algo pasó con Marcelo, que no puedo explicar, y es que mucha gente le está dando la espalda, que dice algo y la gente reacciona mal, que opina algo y la gente se enoja... Y lo peor para él es que pone cosas al aire que lamentablemente no funcionan o no generan la misma repercusión que antes”, reflexionó.

“ Mi temor, porque a mí me cae bien, es que Marcelo haya perdido la gracia . Pero no la de él, porque hace sus TikToks y parece muy divertido. La gracia hacia los demás: generar risa, diversión y ganas de que te vean. Mi temor es ese”, agregó con seriedad.

Además, el conductor de Bendita, se diferenció de su colega. “Hay un universo Tinelli y un universo Beto. Yo estoy acá y paro a hablar con todo el mundo y me enorgullezco”, explicó y lanzó un duro análisis del ambiente televisivo: “Este es un universo que vuelve loca a la gente, que pira a las personas, hay muchos que están para atención psiquiátrica en el mundo de la tele”.

El futuro de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli descansa en Uruguay mientras define su futuro

En enero pasado, desde su chacra en Punta del Este, Tinelli empezó a configurar lo que sería su desembarco en América. Entre llamadas telefónicas, reuniones y negociaciones pasó varios días tratando de cerrar un acuerdo, que luego dejó a cargo de su mano derecha comercial, Fabián Scoltore. La propuesta inicial era que Tinelli se hiciera cargo de la dirección artística del canal. Las conversaciones avanzaron rápidamente e incluso se discutió una propuesta mayor: que el conductor también tomara el control de A24, Radio La Red y los portales web.

Sin embargo, a pesar de que todo parecía encaminado, las negociaciones se enfriaron y no llegaron a buen puerto. Según pudo saber LA NACION días atrás, la traba sería netamente económica, ya que el número que le ofrecen al conductor de ShowMatch no le estaría cerrando. Tinelli está convencido que afrontar semejante desafío demanda una cantidad de recursos y un presupuesto que los accionistas del canal, hasta ahora, no pueden garantizar. La propuesta del conductor es ambiciosa pero también requiere una inversión millonaria.

Por otro lado, Tinelli también tiene entre manos para este 2023 desembarcar en una plataforma con su reality, Los Tinelli. Sí, ya arregló con Amazon Prime Video. El empresario aprovechó sus días en Uruguay para grabar el trailer con todos sus hijos y su primo Luciano “El Tirri” y el feedback que recibió de la plataforma fue positivo. En mayo comenzarían las grabaciones para esta primera temporada de 6 u 8 capítulos.

LA NACION