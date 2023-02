Marcelo Tinelli, lejos de cerrar con América ya piensa en alternativas para no quedar afuera de la TV

escuchar

Desde que Marcelo Tinelli terminó su contrato con eltrece empezaron las especulaciones sobre su futuro laboral. La desvinculación con el canal de Constitución fue tras un año en el que Canta conmigo ahora no funcionó como se esperaba y terminó en manos de Manuel Wirtz. De hecho, al día de hoy, LaFlia, la productora del conductor, le adeuda a eltrece 20 episodios que todavía esperan ser editados. Desde su chacra en Punta del Este, Tinelli empezó a configurar lo que sería su desembarco en América. Allí recibió a los accionistas del canal de Palermo. Luego, muchas de las negociaciones pasaron a su mano derecha comercial, Fabián Scoltore. Paralelamente empezó a elaborar con su equipo un proyecto integral para relanzar toda la programación del canal. Las oficinas que LaFlia tenía instaladas en Don Torcuato fueron desmanteladas. Esa decisión parecía indicar que todo iba sobre ruedas.

Sin embargo, en las últimas horas todo entró en un compás de espera . La propuesta inicial era que Tinelli se hiciera cargo de la dirección artística del canal. Las conversaciones avanzaron rápidamente e incluso se discutió una propuesta mayor: que el conductor también tomara el control de A24, Radio La Red y los portales web. En ese sentido, sus colaboradores confeccionaron una lista detallada de todos los periodistas y los programas que integrarían las grillas de cada medio. También existió un pedido de oficinas cerca del canal para su equipo. Ahora todo está empantanado. Y fuentes cercanas a Tinelli aseguran que la traba es “netamente económica”.

El lunes, cuando este medio consultó a una fuente del entorno, la respuesta fue categórica: “Lo de América no se hace” . Tinelli está convencido que afrontar semejante desafío demanda una cantidad de recursos y un presupuesto que los accionistas del canal, hasta ahora, no puede garantizar. La propuesta del conductor es ambiciosa pero también requiere una inversión millonaria. Por ahora no aparecen inversores que aseguren la sustentabilidad del desembarco. Por eso, ayer se volvió a reunir en Le Parc la mesa chica del bolivarense para pensar proyectos alternativos para 2023. Quedarse sin pantalla no es una opción. La cumbre se extendió hasta bien entrada la noche.

El aterrizaje en América no es el único proyecto sobre el que camina Marcelo. También logró cerrar la realización de su reality, Los Tinelli, que se verá por Amazon Prime Video. Aprovechó sus días en Uruguay para grabar el trailer con todos sus hijos y su primo Luciano “El Tirri”. El feedback de la plataforma fue positivo y en mayo comenzarían las grabaciones para esta primera temporada de 6 u 8 capítulos.

Mientras tanto en América...

Mientras los accionistas buscan fondos, José Nuñez busca alternativas para potenciar el prime time. La idea original era sumar a Marcelo a las 22, pegado al éxito de LAM. Si no se llegara a concretar, tiene dos alternativas. Para la primera de ellas tentó a Sergio Lapegüe para la conducción de un late night periodístico con panelistas de política, economía, policiales y hasta deportes. Incluso estaría la LapeBand para musicalizar en vivo. Sin embargo, Todo Noticias intervino rápidamente para retenerlo ya que es una de las figuras principales para festejar los 30 años que lleva el canal al aire. Lapegüe aún debe contestar que será de su futuro. La otra opción, que ya es un hecho, es un late night con la conducción de Fernando Dente. El actor ya firmó su contrato, grabó las promos esta semana y hasta encabezó los ensayos. Estrenaría las primeras semanas de marzo, con invitados y música en vivo. Lo que aún no definieron es el horario. Podría ir a las 22 o a las 23.30.

Por supuesto que la prioridad la tiene Tinelli, que quiere volver a la pantalla chica “con algo grande”. Al clásico “Bailando...” podría sumarse otro formato de big show y muchos no descartan que vuelvan los segmentos de humor.

El conductor sigue con intenciones de arribar a un acuerdo, pero las negociaciones se enfriaron y perdieron el ímpetu que tenían hace unos meses. El empresario no está convencido de adentrarse en el desafío si no cuenta con un presupuesto suficiente para poner al aire una programación más competitiva. Los próximos días serán clave.