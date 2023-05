Beto Casella fue convocado para desnudarse en una obra de teatro: “Lo estoy pensando”

escuchar

“Hoy te vamos a contar quién es el conductor de televisión que fue convocado para desnudarse”, anunció Rodrigo Lussich mientras presentaba la primera bomba del programa. Tras aclarar que la convocatoria no era para conducir desnudo sino para hacer una obra de teatro, el conductor de Socios del espectáculo siguió dando pistas.

“Estamos hablando de un hombre un poco más maduro”, agregó el creador de “Escandalones” al tiempo que su compañero, Adrián Pallares, explicó por qué había sido convocado para este papel: “Además, tiene un encanto… Es un llamador para la boletería”, indicó generando expectativa entre sus panelistas.

Una pintura (“Desocupados”, de Antonio Berni) dio indicios de lo que tratará la obra en cuestión. “Es un grupo de desocupados que se desnudan”, reveló Lussich sobre la temática de esta puesta que sería la versión del clásico cinematográfico Full Monty. “El tema es que el conductor duda mucho en mostrar sus partes”, explicó el periodista, dando cuenta de que el convocado aún no tomó una decisión al respecto.

Ante la intriga de todo el estudio, finalmente Lussich develó la gran incógnita: “Estamos en condiciones de afirmar que quien fue convocado para una nueva versión de Full Monty o Sinvergüenzas (como se llamó la obra en Argentina) y desnudarse en el escenario es… Beto Casella y... ¡Esto es una bomba!”, gritó el uruguayo mientras sus compañeros se sorprendían en vivo.

Inmediatamente, los conductores del matutino de eltrece pusieron al aire la palabra del propio protagonista confirmando la noticia. “Efectivamente, me llamó el director, Diego Rinaldi, para sumarme a este elenco de este clásico del cine. Hemos hecho incluso una prueba de baile”, contó Casella a través de un audio. Sin embargo, enseguida compartió que es lo que más le preocupa del papel: “El tema es que salen desnudos y estoy viendo porque la desnudez es un tema, sobre todo a cierta edad. No es que haya que ponerse en forma de stripper porque justamente estos tipos no lo son pero hay pudor y ahí estoy, lo estoy pensando y evaluando”, señaló.

“La propuesta está buena, es linda y yo la agradezco, pero no lo definí todavía. No sé si me veo bailando Donna Summer en un escenario con 200, 300, 500 personas mirando y uno solo con medias puestas”, concluyó entre risas, dando cuenta que aún no confirmó ni rechazó la propuesta.

Sinvergüenzas, la adaptación de la exitosa comedia británica Full Monty, tuvo su estreno en el Multiteatro el 14 de octubre de 2010, con los protagónicos de Nicolás Vázquez, Daniel Aráoz, Marcelo De Bellis, Fernando Lúpiz, Alejo Pintos y Claudio Torres, y con dirección de Roberto Antier.

Las revelaciones de Casella

Días atrás, el conductor de Bendita no pudo esquivar las cámaras luego de Marixa Balli contara que había vivido un tórrido romance junto a él. “Lo menciono solo porque lo habló ella, si no yo no diría nada”, aclaró en el comienzo de la entrevista. A continuación, arrancó con su relato y remarcó que tenía sentimientos por Balli: “No fue una cosa puramente sexual como alguien podría imaginarse”. En esa misma línea, recordó que se ponía nervioso si la bailarina tardaba en contestarle.

Beto Casella recordó su relación con Marixa Balli Archivo

Con respecto al fin de la relación, no tuvo dudas en describir lo que pensó en aquel entonces. “Creo que lo terminó ella. Me parece que había mucha presión de la familia”, indicó. Sobre este punto, profundizó en que su origen lo hacía no ser bien recibido en el ámbito familiar de la panelista de LAM: “Ella era una bailarina clásica del Colón. Yo era de Haedo y con el pelo por acá (se señaló el hombro)”. “Ellos querían ir a verla bailar al Colón. Así que yo muy bien no le caía a la familia”, agregó.

Al ser consultado, mencionó que hubo dos encuentros con los familiares de Marixa. “Dos veces me vieron, tampoco es que iba a comer los domingos. Pero con las dos veces que me vieron les alcanzó: ‘No nos gusta ese muchacho de Haedo para vos’”, rememoró. La primera vez que se juntaron la definió como “de amabilidad”, mientras que en la segunda ocasión notó la hostilidad y calificó que el trato como “seco”.

Además de admitir que “le escribía cartitas” de amor, Beto Casella también recordó cómo fue el día que se conocieron. Ella llegó a un boliche del que él era “habitué” y aplicó su táctica para llamarle la atención: se acercó a donde estaba, le regaló un trago y se fue. “Marixa se hizo esperar”, rememoró. Por otro lado, se sinceró sobre lo que creyó del vínculo: “Era mucho para mí”.

Al final de la nota, aseguró que hay buena onda entre ambos cada vez que se cruzan y afirmó que tiene los mejores recuerdos del vínculo. Sobre la actualidad, solo tuvo elogios con la panelista: “Es la misma chiquilina que yo amé de chico”.

