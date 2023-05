Alec Baldwin protagonizó un desagradable incidente con una camarera durante una gala: “Al parecer me estaba llamando campesina”

escuchar

La semana pasada, durante la 2023 PEN America Spring Literary Gala de Nueva York, Alec Baldwin estuvo en el centro de la polémica luego de un incidente con una moza del evento, a quien terminó haciéndole un comentario despectivo.

La mujer, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, le contó a Page Six que todo comenzó cuando el actor se paró de su mesa y bloqueó el paso de los mozos, que estaban comenzando a servir la cena. “Soy jefa de equipo, lo que significa que básicamente le digo a los mozos cuándo dejar los platos, porque tenemos que hacerlo en un orden determinado”, explicó ella. “ Estábamos por servirle a la persona que oficiaba como cabeza de una de las mesas, que justo resultó ser la persona con la que Baldwin estaba hablando ”, continuó.

“Me acerqué a él y le dije: ‘Lo siento, señor, pero vamos a tener mozos recorriendo las mesas y sirviendo los platos en breve”, prosiguió en su relato. Según le reveló al medio, entendía que el actor quería seguir conversando con su colega, pero “mi equipo y yo teníamos un trabajo que hacer”, afirmó. El comentario de la mesera enfureció a la estrella. “Entonces, ¿cuándo es un buen momento para hablar con mis amigos?”, afirma que le preguntó Baldwin con ironía. La camarera contó que “no esperaba ese tipo de reacción” y reveló que él estaba claramente “muy agitado” .

“¿Tengo que explicárselo?”, le dijo la estrella a la moza, quien para no exacerbar la situación le dijo que no era necesario explicarle nada. “Entonces correte”, le dijo supuestamente Baldwin. “ Después, muchos de mis compañeros de trabajo se me acercaron y me dijeron: ‘¿Sabes lo que dijo mientras te alejabas?’. Yo no me enteré porque estaba concentrada en mi trabajo, pero al parecer me estaba llamando campesina ”, afirmó.

Este mismo intercambio lo tuvo con otros famosos invitados; sin embargo, el resto reaccionó de forma satisfactoria. “Le dije a Colin Jost que me disculpara porque teníamos que servir las mesas y fue muy amable”, aseguró. “Me dijo: ‘perdón’ y se corrió, así que sé que no es cosa de famosos. ¿Quizá sea la educación de la gente? Uno nunca sabe que es lo que provoca que la gente sea amargada”, reflexionó.

La mesera aseguró que no estaba nerviosa por la posibilidad de meterse en problemas, porque sabe como hacer su trabajo y no es nueva en el rubro. “Me acerqué a él de forma amable, solo estaba cumpliendo con mi trabajo”, dijo.

Al principio de la noche, e l actor de 30 Rock se mostró muy cariñoso con Hilaria, su esposa, en lo que fue su primera aparición en una alfombra roja desde que se retiraron los cargos por el tiroteo en Rust el mes pasado . La pareja se abrazó íntimamente mientras posaban para los fotógrafos en el evento, que tuvo lugar en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

Fueron sus abogados quienes comunicaron esta noticia hace unas semanas. “Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentamos a una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente”, manifestaron.

La reacción del actor tras la tragedia

El 21 de octubre de 2021, la filmación de la película Rust en Nuevo México se volvió trágica cuando Baldwin activó un arma que supuestamente contenía solo balas de fogueo pero que en realidad estaba cargada con balas de plomo y terminó matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, e hiriendo al director Joel Souza.

Si bien el actor declaró que el arma se disparó accidentalmente y que él no tiró del gatillo, un informe forense del FBI arrojó que el revólver no se pudo haber disparado a menos que se tirara del gatillo, lo cual desembocó en una acusación tanto contra él como contra la armera, Hannah Gutiérrez Reed, por homicidio involuntario.

A finales de febrero, Alec se declaró no culpable de los cargos que se le imputaban y fue puesto en libertad bajo la promesa de no poseer ningún arma, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo, según relató en aquel entonces la cadena estadounidense CNN.

