Martín Bossi le respondió a Marixa Balli luego de que revelara detalles íntimos de su romance: “No estoy tan loco”

“La cachaca es el ritmo del amor”, aseguró Marixa Balli al ser consultada por sus compañeras de LAM (América) sobre los momentos íntimos que compartió con Martín Bossi. En vivo, la cantante y también panelista, reveló que vivió un intenso romance con el artista, y no dudó en contar detalles sobre algunas de las salidas que mantuvieron en secreto. Ante las declaraciones, el polifacético actor no dudó en hacer su descargo y desmintió a su expareja.

Oficialmente, Martín Bossi no se mostró con una pareja. Pero es un secreto a voces que tuvo amoríos con reconocidas figuras del espectáculo. Recientemente, se conoció que salió con Romina “Momi” Giardina y que la habría engañado con la periodista Fernanda Iglesias, una bomba que sorprendió en el ambiente. Ahora, fue Marixa Balli quien contó con humor que vivió un divertido romance con el cómico, lo que generó incógnitas en sus compañeras de programa, que no escatimaron en preguntas.

La relevación de Marixa Balli sobre el romance con Bossi

“Es divino, muy divertido y ágil. Pero me imitaba todo el tiempo”, recordó la cantante y aseguró que la pasó muy bien, sin que faltaran las risas e inesperadas secuencias mientras duró. Asimismo, escatimó en detalles acerca de sus encuentros íntimos pero dio a entender que no faltó el ritmo de su exitosa canción en aquellos fogosos momentos que solían compartir.

Si bien indicó que no recordaba en qué año se desarrolló este romance -ni por cuanto tiempo-, señaló que sus primeros acercamientos fueron cuando ambos participaban en el El Bailando (eltrece). “Me empezó a seguir caracterizado de Mauricio Macri, me causaba mucha gracia”, contó y fue ese dato el que despertó a sus compañeras. De inmediato, Marcela Tauro interrumpió el relato para afirmar que, de acuerdo a este último detalle, el romance habría ocurrido en 2006, al ser el año que ambos compartieron la pista.

Marixa Balli habló de su romance con Bossi

Lejos de generar controversias con sus declaraciones, lo recordó con humor y como un muy buen momento compartido. Pero la respuesta por parte de Martín Bossi no tardó en llegar. “La quiero mucho. Todo lo que cuenta es verdad... menos que bailábamos La cachaca desnudos. ¡Yo no recuerdo que esté tan loco como para bailar La cachaca desnudo!”, expresó en diálogo con Primicias Ya, en la misma sintonía.

Además, con humor, dejó en claro que aquel baile íntimo no habría ocurrido y, de ser así, sería una imagen muy “terrible”, por eso quizás “eligió no recordarla” al imaginarse en aquel momento. Más allá de las bromas, tuvo sentidas palabras hacia la cantante, lejos de estar molesto por sus declaraciones y revelaciones íntimas.

“Es muy divertida, muy respetuosa y agradezco a Dios desde que empecé a trabajar en este medio cruzarme con gente tan linda. En el caso de Marixa, compartimos un tiempo muy divertido y conocí alguien extraordinario como ella. Cuando ella habla de mí y de la forma que lo hace, me da mucho orgullo porque nos tenemos mucho cariño”, indicó. Ambos demostraron que tienen un gran recuerdo sobre el momento compartido.

LA NACION